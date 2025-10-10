RSS Facebook Twitter

Zapomeňte na dřinu s listím: Tohle nářadí odvede práci za vás

Říj 2510 Autor: Claudie Kornelová

Podzim je krásný – barevné koruny stromů, ranní mlhy a vůně ohně v zahradách. Jenže kdo má na zahradě více stromů, ví, že podzim má i svou stinnou stránku: nekonečné hromady spadaného listí. Pokud ho necháte ležet, trávník se pod ním dusí a snadno chytí plíseň. Na chodnících a cestičkách zase klouže a v dešti vytváří nevzhledné bláto. Úklid listí je zkrátka nutnost, ale nemusí to být dřina, při které strávíte celé odpoledne shrabováním. Stačí mít po ruce správné pomocníky.

listy

Hrabání listí již nikdy nebude noční můrou, toto nářadí vám s tím pomůže. Zdroj foto: Pixabay.com – BrigitteG

Hrábě – základ, bez kterého se neobejdete

Hrábě jsou klasikou, která nikdy nezklame. Na podzim oceníte hlavně vějířovité hrábě z kovu nebo plastu. Díky širokému záběru a pružným prutům snadno posbírají listí i z větší plochy. Pokud máte na zahradě trávník, vyplatí se pořídit hrábě s plastovými zuby – jsou lehké, šetrné k trávě a při práci se tolik neunavíte. Kovové hrábě zase vydrží déle a snadno se s nimi dostanete i do pevnější vrstvy listí.

Tip: existují i teleskopické hrábě, které si nastavíte na délku podle své výšky. Nemusíte se ohýbat a bolavá záda vám poděkují.

Foukání místo hrabání – zahradní fukary

Pokud je na vaší zahradě listí opravdu hodně, klasické hrábě už někdy nestačí. To je chvíle pro zahradní fukar. Ten vám ušetří hodiny práce – proud vzduchu listí sfoukne na hromadu, odkud už ho jen sesbíráte.

Na trhu jsou tři hlavní typy:

  • Elektrické fukary – lehké, tiché a vhodné na menší zahrady. Potřebujete ale prodlužovačku.
  • Akumulátorové fukary – bez kabelu, snadno ovladatelné, ideální na středně velké plochy. Jen je potřeba počítat s omezenou výdrží baterie.
  • Benzínové fukary – silné stroje na velké zahrady a parky, ale hlučnější a těžší.

Některé modely mají i funkci vysavače – listí nasají, rozdrtí na menší kousky a rovnou ukládají do vaku. Tím si ušetříte nejen hrabání, ale i odvoz velkých hromad.

Sběr listí – koše, vaky a plachty

Když už máte listí na hromadě, je potřeba ho nějak odnést. Na to se hodí speciální zahradní koše nebo vaky z pevné tkaniny. Jsou lehké, skladné a vejde se do nich velké množství listí. Kdo někdy zkoušel nosit listí v kyblíku, ví, jak velký je to rozdíl.

Skvělou pomůckou je také zahradní plachta – rozprostřete ji na zem, naházíte listí a pak ji jednoduše přetáhnete na kompost. Ušetří to desítky cest s kolečkem.

listy

Listy můžete dočasně uskladnit v pytli či speciálních vacích, než je vyhodíte do kompostu. Zdroj foto: Pixabay.com – Johanna54

Praktické vychytávky

  • Sběrací kleště na listí – plastové „lopaty“ do ruky, kterými posbíráte listí z hromady rychle a bez ohýbání.
  • Nástavce na hrábě – některé mají přídavné „kleště“, kterými listí rovnou seberete.
  • Ochranné rukavice – nezapomeňte na ně. Při práci v mokrém listí se rychle promočí ruce a chladné prsty pak práci dvakrát neusnadňují.

Kam s listím?

Než se pustíte do úklidu, je dobré mít plán, co s listím uděláte. Pokud je zdravé, patří na kompost – rozloží se a za rok z něj máte výborný humus. Hodí se i na zakrytí záhonů před zimou, kde chrání rostliny před mrazem.

Listí z ořešáků a jírovců je ale lepší dát stranou – obsahuje látky, které brzdí rozklad a nedělají kompostu dobře. To můžete dát do sběrného dvora, nebo ho spálit, pokud je to u vás povoleno.

Když chcete mít práci rychle hotovou

Zkušenost říká, že úklid listí je nekonečný koloběh – jakmile zahradu uklidíte, druhý den je pod stromy znovu plno. Proto se vyplatí investovat do pomůcek, které vám práci zrychlí. Hrábě jsou základ, ale fukar a sběrný vak dokážou ušetřit celé hodiny. A když listí rovnou rozdrtíte vysavačem, získáte i ideální materiál na mulč nebo do kompostu.

Úklid listí k podzimu patří, stejně jako pečení jablečného štrúdlu nebo vůně kaštanů. Díky správnému nářadí to ale nemusí být úmorná práce. Vyberte si takové pomocníky, kteří vám padnou do ruky, a uvidíte, že vám listí přestane dělat vrásky. A možná zjistíte, že i tenhle úklid má své kouzlo – zahrada se před zimou nadechne a vy budete mít dobrý pocit z dobře odvedené práce.

