Zahradničení v dubnu: Co je nyní vhodné pěstovat?

Pokud existuje měsíc, kdy byste měli trávit více času sázením na zahradě, pak je to duben. Ve většině regionů je duben měsícem, kdy již pominula hrozba mrazů a teploty půdy jsou dostatečně vysoké na to, aby bylo možné vysadit širokou škálu rostlin, od semen ovoce a zeleniny až po prostokořenné trvalky, v létě kvetoucí letničky, kvetoucí keře a kvetoucí liány.

Ať už mezi vaše letošní zahradní cíle patří zeleninová zahrada, trvalková bylinková zahrádka nebo obecné nápady na úpravu okolí verandy, terasy, pergoly nebo bazénu, duben je ten správný čas začít s výsadbou. Dopřejte si nové zahradní rukavice a zahradní obuv a vyrazte ven!

Chřest

Chřest je vytrvalá rostlina, která po svém zakořenění plodí jedlé oštěpy rok co rok. Jedním z klíčů k zajištění úspěchu je nesklízet několik prvních sezón. Vaše trpělivost se vyplatí: záhony chřestu mohou zůstat produktivní až 20 let (a někdy i déle!). Korunky chřestu můžete vysazovat na začátku sezóny, jakmile teplota půdy stoupne nad -6 stupňů Celsia. Pro dosažení nejlepších výsledků sázejte na alespoň částečné slunce.

Melouny

Rostliny melounů lze založit v interiéru a po šesti až osmi týdnech je přesadit ven. Pokud vyséváte semena melounů přímo ven, ujistěte se, že již pominula hrozba mrazu. (Koneckonců všechny odrůdy melounů jsou technicky vzato tropické druhy.) Semena melounů vysazujte na plném slunci, 2,5 cm hluboko a 46 cm od sebe do vyvýšených řádků, aby se podpořila drenáž.

Okra

V oblastech, kde jsou teploty v dubnu trvale 15 stupňů Celsia a vyšší, lze okru vysazovat již v tomto měsíci. Rostliny okry vyžadují plné slunce a měly by být vysazeny 25 cm od sebe. Rostlinám okra dopřejte alespoň jeden centimetr vody týdně a pro silnější úrodu je přikrmujte průběžně uvolňovanou rostlinnou výživou.

Cibule

Duben je skvělá doba pro přesazování nebo přímý výsev cibule. Odrůdu cibule však vybírejte podle klimatických podmínek: cibule s dlouhým dnem je nejlepší pro chladné podnebí, zatímco cibule s krátkým dnem je nejlepší pro teplejší podnebí. Nejlepších výsledků dosáhnete, když semena vysejete na plné slunce, když má půda teplotu alespoň 7 stupňů Celsia.

Fazole

Duben je vhodnou dobou pro výsadbu fazolí i keříčkových fazolí, protože tyto druhy zeleniny by se neměly vysazovat uvnitř (jejich křehké kořeny by přesazení nepřežily). Fazole keříčkové vysévejte jeden centimetr hluboko do půdy a dva centimetry od sebe. U tyčkových fazolí budete potřebovat mřížku nebo stonky, které podpoří jejich růst. Pro dosažení nejlepších výsledků plánujte na plném slunečním světle a zkuste vysévat semena každé dva týdny – zajistíte si tak solidní úrodu po celé léto.

Mrkev

Výsev semen mrkve v dubnu přinese časnou letní úrodu. Semena vyklíčí v půdě o teplotě 10 °C, ale optimální teplota půdy pro klíčení mrkve je 21 °C. Mrkev vyžaduje plné slunce, ale daří se jí také v chladné půdě se stálou vlhkostí (asi jeden centimetr vody týdně).

Čechrava zahradní

Duben je také ideálním obdobím pro výsadbu prostokořenných trvalek, kterým se daří na jaře a které se vybarví i v létě. Trvalky s holými kořeny jsou k dostání ve školkách nebo v internetových katalozích; dodávají se připravené k přesazení s odstraněnou zeminou z místností.

Jednou z takových rostlin je čechratka zahradní (astilba) , která miluje stín. Roste od jara do léta a její produkty tvoří květy ve tvaru láhve v odstínech růžové, lila, bílé a červené. Pro dosažení nejlepších výsledků ji vysazujte do polostínu s trochou filtrovaného slunce.

Denivky

Denivky jsou další snadno pěstovatelnou kvetoucí trvalkou, kterou lze vysadit v dubnu. Nejlépe kvetou na plném slunci a lze je použít do trvalkových záhonů, do skupin s okrasnými travinami nebo je hromadně vysazovat podél plotů. Mnoho druhů denivek znovu vykvétá; odstraňováním odkvetlých květů podpoříte opětovné kvetení.

Plamének

Tuto rychle rostoucí kvetoucí liánu lze přesazovat již v dubnu. Ačkoli většina plaménků dává přednost plnému slunci, některým se daří i v polostínu. Mulčování kolem kořenů plaménku pomůže zadržet mech a udržet půdu v chladu, což je pro rostlinu nejlepší. Mulčujte však několik centimetrů od koruny, kde liány vyrůstají z půdy.

Slunečnice

Duben je ideální dobou pro výsadbu letniček, které kvetou v létě, jako jsou slunečnice. Tyto odolné rostliny se snadno pěstují a po zasazení nevyžadují velkou péči. Když teplota půdy dosáhne alespoň 15°C, zasaďte semena slunečnice maximálně 3 cm hluboko a asi 15 cm od sebe na místo, které je nejméně šest až osm hodin plně osluněné.

Krásenka zpeřená

Tyto letničky podobné sedmikráskám, které kvetou v létě, jsou známé tím, že lákají ptáky, včely a motýly, a lze je snadno vypěstovat ze semen zasetých v dubnu. Rostliny kvetou v odstínech růžové, oranžové, červené, žluté, bílé a bordó. Pro dosažení nejlepších výsledků vysévejte semena do hloubky 0,5 cm a 30,5 – 46 cm od sebe na plném slunci.

Rozmarýn

V dubnu je vhodné vysazovat také kvetoucí keře, jako je rozmarýn, který vytváří malé modré nebo fialové květy, které jsou ve skutečnosti jedlé. Tento keř odolný vůči suchu bude prospívat přes léto, pokud bude mít alespoň šest hodin plného slunečního světla.

