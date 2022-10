Zahradničení na místě: Jak vypěstovat bohatou úrodu, když máte omezenou pohyblivost?

Každé léto na zahrádkách po celé zemi zahrádkáři pilně sázejí, zalévají a pěstují sazenice, aby z nich vyrostly zdravé dospělé rostliny, které přinášejí potravu a radost. Někteří zahrádkáři se při práci na zahradě hodně ohýbají, pletí a opakovaně zalévají, což jsou úkony, které mohou představovat problém pro osoby s omezenou pohyblivostí. Našli jsme proto rady odborníků na zahradničení pro zdravotně postižené, abychom je mohli předat vám a tím pádem zpřístupnit radost ze zahradničení všem.

Snadná cesta k úspěchu

Pohyb po úzkých zahradních cestičkách s nerovným povrchem je překážkou pro ty, kteří se na zahradě pohybují na invalidním vozíku nebo pomocí chodítka. Elle Meager, zakladatelka a generální ředitelka webu Outdoor Happens, který se věnuje zahradničení, zdůrazňuje potřebu snadno přístupných cest. „Začněte tím, že se ujistíte, že vaše zahradní cesty jsou dostatečně široké,“ říká a doporučuje minimální šířku 150 -180 cm. Udržujte cesty volné a „snažte se odstranit kamínky, kameny, led nebo jiné nečistoty, které mohou narušit pohyblivost,“ dodává Meager.

Vyzdvihněte zahradu

Pokud se nemůžete ohýbat, abyste dosáhli na zahradu v úrovni země, zvažte vyvýšení zahrady do pohodlné výšky. Melinda Myersová, zahradnice a odbornice na zahradničení, podstoupila před 12 lety výměnu dvojitého kolena, takže chápe, jaké problémy může tradiční zahradničení představovat pro osoby s omezenou pohyblivostí. Vyvýšené záhony (k dostání na internetu) nabízejí například 30 cm vysoký záhon, na který mohou zahradníci přistupovat ve stoje nebo ze sedu, aniž by se museli ohýbat.

Omezení šířky zahradního záhonu

Bryan McKenzie, krajinářský designér a spoluzakladatel webu Bumper Crop Times, který se věnuje zahradničení, krajinářské architektuře a domácím úpravám, doporučuje udržovat zahradní záhony úzké. „Tak zajistíte, že všechny rostliny na zahradě budou snadno přístupné a nebudete muset dělat nepříjemné pohyby,“ říká McKenzie. Doporučuje také pěstovat rostliny nenáročné na údržbu, které nevyžadují častou pozornost.

Použití vhodného zahradního náčiní

Těžké nářadí a zahradní náčiní s ostrými kovovými rukojeťmi jsou překážkou pro zahradničení šetrné k pohybu. McKenzie doporučuje používat „malé konve a nářadí s podlouhlými rukojeťmi s pěnovými návleky. Jsou vynikajícím řešením pro ty, kteří potřebují větší dosah a menší zatížení kloubů“.

Zavěste květináče

Některé z nejsnáze dostupných rostlin se pěstují v závěsných květináčích, říká Meager: „Jsou to nejsnadněji dostupné zahradnické prvky, protože květináče můžete zavěsit kamkoli, kde je sluneční světlo.“ Protože jsou závěsné květináče nahoře a mimo zem, uživatelé se nemusí obávat, že o ně zakopnou nebo že budou blokovat chodníky. Závěsné květináče se navíc vyrábějí v různých stylech.

Dokumentování zahradnických prací

Podle Cliva Harrise, zahradního guru a tvůrce DIY Garden, jednoho z nejlepších britských zahradnických blogů, mohou kognitivní problémy doprovázet problémy s pohyblivostí u starších lidí. „Jednoduchý deník se zaškrtávacím políčkem je vynikajícím způsobem, jak sledovat pravidelné zahradní úkony, jako je zalévání, vypichování sazenic – dokonce i plnění ptačí lázně,“ řekl Harris. Doporučuje také zapojit rodinné příslušníky do podpory starších příbuzných tím, že jim pomohou stanovit si zahradnické cíle.

Méně plevele pomocí mulče

„Trhání plevele je pro většinu chalupářů náročné,“ řekl Meager, „a pro ty, kteří mají omezenou pohyblivost, se zdá být ještě náročnější.“ Abyste se zbavili práce s pletím, doporučuje Meager, který je také mistrem zahradníkem, používat kolem keřů a trvalek mulč trvalého typu, jako jsou kameny, gumová drť nebo pěkné oblázky, které plevel zastaví. Vysvětluje, že tyto typy mulče jsou trvanlivější než dřevěné a kůrové mulče. Navíc gumový mulč nepřitahuje hmyz.

Zvažte zavlažovací systém

Tahání hadice a postřikovače je pro zahradníky s pohybovými problémy neúnosné. Zahradní hadice mohou vážit až 20 kilogramů a dostat zavlažovač na správné místo je praxí pokusů a omylů. Lepším řešením je instalace systému kapkové závlahy. Jakmile je systém na místě, zahradník musí jednoduše zapnout kohoutek. Pro ještě větší pohodlí připojte automatický časovač, který proces zavlažování automatizuje.

Zvolte si trávník bez údržby

Zahrádkářům, kteří mají problémy s pohybem a chtějí vše – krásné trvalkové okraje a květinové záhony, které obohatí krajinu – doporučuje Ben Hilton, zahradnický nadšenec a redaktor časopisu The Yard and Garden, instalaci umělého trávníku. „Moderní umělé trávníky mají velmi realistickou strukturu a barvu,“ řekl Hilton. „Můžete mít rovný trávník s vynikajícím odvodněním, ideální pro bezbariérový přístup.“ Dnešní nejkvalitnější varianty umělých trávníků zůstávají zelené po celý rok, aniž by bylo nutné je zalévat nebo aplikovat chemikálie.

Zajistěte vhodné sezení

Pro ty, kteří se mohou pohybovat po zahradě, ale nemohou se ohýbat, aby mohli vykonávat zahradnické práce, je pohodlné sezení nezbytné. Robustní pojízdné sedátko, umožňuje uživateli sedět na otočném místě ve stylu traktoru při přesazování a prořezávání rostlin. Hledejte přenosnou židli s velkými koly, která se snadno kutálí po zahradních cestách, a s podnosem nebo záchytnou nádobou na zahradní nářadí a potřeby.