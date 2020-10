Vyrobte si svůj vlastní DIY gril

Také milujete léto, kdy vás ovívá teplý letní vzduch a široko daleko je cítit božská vůně grilovaného masa? Je to velmi příjemný čas, který nejčastěji využíváme k posezení s rodinou či přáteli a na který se každý rok tolik těšíme. Ke grilování je ale také zapotřebí mít funkční a kvalitní gril. A protože ty, co se prodávají v obchodech bývají cenově dražší a mnohdy nevydrží ani tři sezóny, rozhodli jsme se, že vám dáme návod, abyste si mohli vyrobit gril levně sami doma i vy. Jsou navíc úplně jednoduché na sestrojení a užijete si jich celé léto a nejen to – pokud rádi grilujete i na podzim.

Jednoduchý DIY gril na dřevěné uhlí

Vyrobte si opravdu levný a snadno použitelný gril na dřevěné uhlí. Tato varianta je velmi oblíbená u lidí, kteří na cestách či dovolených chtějí grilovat, ale nechtějí sebou vozit těžké a velké grily. A přestože je jednoduchý, tak dokonale plní svůj účel.

Co budeme potřebovat:

aluminiovou formu na pečení či hliníkovou vaničku na zapékání (velikost formy/vaničky záleží na tom, kolik toho budete grilovat, ale musí být dostatečně hluboká kvůli uhlí)

cihly – 4ks

rošt na grilování (podle velikosti formy či vaničky)

dřevěné uhlí grilovací

podpalovač na gril, větvičky, suchá tráva (v případě potřeby)

sirky

Postup:

Položíme vedle sebe čtyři cihly, aby nám vznikla odkládací plocha. Na cihly položíme aluminiovou formu na pečení či hliníkovou vaničku na zapékání. Do formy/vaničky nasypeme dostatek dřevěného uhlí na grilování. Pokud je třeba, přidáme suché větvičky, trávu a zapálíme sirkami nebo podpalovačem. Až se nám uhlí po chvilce hezky prohoří, položíme na formu/vaničku rošt a na to pokládáme připravené maso v marinádě.

Přenosný terakotový gril + udírna

Tento malý terakotový gril je velmi snadný na výrobu a je perfektní v případě, že chcete servírovat grilované maso přímo na stůl. Můžete si vyrobit jakoukoli velikost chcete. Přidejte na dno pár starých cihel, které vám poslouží jako základna a udrží vám teplo.

Co budeme potřebovat:

40 centimetrový terakotový květináč (kulatý)

40 centimetrovou terakotovou podmisku (klidně může být o něco větší – funguje jako kryt na gril)

grilovací rošt v nejmenší velikosti (nebo zkrátka vyberte velikost podle květináče – rošt musí být umístěn v dolní části květináče)

cihly 3ks (nebo podle velikosti květináče, který seženete)

dřevěné odštěpky

sirky

grilovací rukavice

Postup:

Na dno květináče vyskládáme tři cihly, abychom vytvořili základnu a nemuseli používat velké množství uhlí. Dřevěné odštěpky rozložíme rovnoměrně na uhlí nebo je zabalíme do alobalové fólie s trochou vody a zastrčíme je na stranu, tím necháme vyniknout vůni masa a lehce ho vyudíme. Poté zapálíme uhlí a necháme ho prohořet. Opatrně vložíme grilovací rošt a na něj vložíme maso, zakryjeme podmiskou a necháme grilovat či udit. Až dogrilujeme, necháme uhlí vychladit, aby se o něj neporanilo například naše domácí zvířátko (kočka, pes). Terakotový gril můžeme zakrýt plachtou, abychom předešli riziku deště. Úžasné na tomto grilu je, že ho můžeme mít například i na balkóně.

Pro jistotu mějte poblíž hasící přístroj či kyblík s vodou, kdyby se grilování náhodou vymklo z kontroly.

DIY gril z betonových cihel

Několik starých betonových cihel a velký kus kovového pletiva jsou vše, co budete potřebovat, abyste si sestavili tento úžasný a jednoduchý gril. Jedná se o opravdu snadný gril pro domácí kutily. Hotový ho budete mít během hodiny a získáte obrovskou grilovací plochu, takže už zbývá jen sezvat všechny známé a uspořádat lahodnou hostinu.

Co budeme potřebovat:

několik starých betonových cihel (záleží na velikosti pozemku a prostoru, kde budete gril stavět)

velký kus kovového pletiva/velký grilovací rošt

menší obdélníkový kus kovového pletiva/grilovacího roštu

tenké betonové desky

Postup:

Najdeme si místo, kde chceme gril vystavět. Pomocí kůlů si vytyčíme velikost grilu, abychom měli představu, jak velký bude a kolik cihel na něj budeme potřebovat. Poté vytyčený prostor zbavíme trávy, aby nám zůstala jen hliněná půda, která bude hlavním základem po gril. Pokud chceme, můžeme si vykopat i menší jamku, která bude sloužit jako základna pro oheň. Jakmile prostor zbavíme trávy, začneme skládat cihly do tvaru čtverce s tím, že dopředu cihly nedáváme. Vznikne nám tím neúplný čtverec. Pokud používáme velké cihly, budou nám stačit dvě patra na která poté vložíme velký grilovací rošt či velký kus kovového pletiva. Poté, co rošt uložíme na cihly, vyskládáme jedno patro cihel a na zadní část (kde je stěna grilu) vložíme menší obdélníkový rošt. Na menší rošt naskládáme poslední tři cihly a nakonec cihly zakryjeme betonovými, tenkými deskami.