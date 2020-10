Vyrobte si svou vlastní dezinfekci na ruce – na bázi alkoholu i šetrnou přírodní

Pokud jde o prevenci šíření virů, jako je například COVID-19, tak samozřejmě nic nepřekoná důkladné mytí rukou. Někdy se ale můžeme dostat do situace, kdy nebudeme mít mýdlo a vodu k dispozici. V takový okamžik je pro nás podle CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) další nejlepší volbou použít dezinfekční prostředek, který bude obsahovat minimálně 60% alkoholu. Pokud doma nějaké nemáme již předem nakoupené do zásoby, tak je nyní pravděpodobně v obchodech či na internetu jen těžko seženeme (nebo budou velmi drahé). My vám nyní přinášíme dva návody na domácí výrobu dezinfekce – jeden na bázi alkoholu a druhý na přírodní bázi. Vše, co k tomu budeme potřebovat je pouze pár přísad, které většinou najdeme už nyní doma. Tak pojďme na to!

Dezinfekce na bázi Aloe vera

Co budeme potřebovat:

Aloe vera gel 100%

esenciální oleje (tea tree, levandulový a mátový)

witch hazel (vilínová voda/vilínový olej)

olej s vitamínem E

Postup:

Do plastové nádobky nalijeme hrnek (250ml) aloe vera gelu. Přidáme 7 ml oleje s vitamínem E, 4 ml vilínové vody/oleje a na konec pár kapek levandulového, mátového či jiného oleje (záleží na vás, který se vám líbí). Důkladně promícháme a nalijeme do nádobky s dávkovačem. Poté již jen nosíme při sobě a v případě potřeby vždy použijeme.

Dezinfekce na bázi alkoholu

Co budeme potřebovat:

Aloe vera gel 100%

esenciální oleje (tea tree, levandulový nebo můžete použít i citronovou šťávu)

Isopropyl Alkohol (60 – 90%)

čistá lžíce a metla

Postup:

Klíčem k vytvoření účinného dezinfekčního prostředku na ruce, který ničí bakterie a viry, je dodržování podílu alkoholu v poměru 2:1 k aloe vera. S tím vám pomůže Isopropyl s 60% obsahem alkoholu. To je minimální množství potřebné k zabití většiny choroboplodných virových zárodků.

Smícháme 2 díly isopropyl alkoholu nebo lihu (60 – 99% alkoholu/lihu) s jedním dílem gelu z aloe vera a přidáme několik kapek hřebíčkového, eukalyptového, mátového nebo jiného esenciálního oleje. Důkladně promícháme a nalijeme do malé plastové nádobky s dávkovačem. Nosíme neustále při sobě.

Varování:

Domácí dezinfekční prostředky na ruce na bázi alkoholu používejte pouze v opravdu extrémních situacích, kdy nemáte možnost si umýt ruce. Nepoužívejte dezinfekci na děti, mají mnohem citlivější kůži, než dospělí a mohlo by dojít k jejímu poranění!! Při použití Isopropylu se snažte sehnat méně procentní (60%). Čím více procent bude mít, tím více vám bude při častém používání dráždit pokožku. Opravdu doporučujeme NEPOUŽÍVAT víc, jak 60% alkohol či líh!!!

Pokud si doma vyrábíte výše zmíněnou dezinfekci s alkoholem, je velmi důležité dodržovat tyto tipy:

Dezinfekci vyrábějte v čistém prostředí, kde nemůže dojít ke kontaminaci alkoholem/lihem.

Před výrobou dezinfekce si důkladně umyjte ruce.

Pro promíchání ingrediencí použijte čistou lžíci a metlu na šlehání. Před použitím oboje důkladně umyjte.

Ujistěte se, že alkohol/líh, který použijete na výrobu dezinfekce není zředěný.

Všechny přísady důkladně míchejte, dokud nebudou opravdu dobře promíchány.

Nedotýkejte se směsi rukama, dokud nebude hotová a připravená k použití.

Je domácí dezinfekce bezpečná na používání?

DIY recepty na domácí dezinfekce můžeme najít po celém internetu – jsou ale bezpečné?

Tento recept je určen k použití profesionály (vzhledem k vysokému obsahu alkoholu, proto doporučujeme použít méně procentní). Domácí dezinfekční prostředky používejte jen v opravdu extrémních situacích, kdy si v dohledné buducnosti nemůžete umýt ruce.

Nesprávné proporce či přísady mohou vést k: