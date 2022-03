Víte, jak správně na jaře pečovat o trávník, aby byl zdravý a nádherný?

Abyste na své zahradě měli nádherný hustý zelený trávník, je potřeba o něj často pečovat. Přidejte těchto 7 důležitých úkolů na váš seznam a v létě při správné péči vás potěší pohled na hustý zelený koberec.

Málokoho potěší po zimě pohled na zvadlý trávník bez života. Správná péče o něj jej do něj navrátí, avšak zahrnuje řadu povinností. Všechny jsou důležité, a tak si pamatujte, že ve vašem zájmu by mělo být začít jednat, pokud možno, co nejdříve. Zajistěte své zahradě krásný hladký trávník, který nebude vyžadovat více času, než je nutné.

1. Hrabání

Suchá, uvolněná a odumřela tráva musí pryč, protože jinak brání klíčení nových semen, navíc podporujete růst plísní a množení škůdců. Doslova ji tím tedy zabíjíte. Chopte se proto hrábí a trávu pěkně pročešte. Vyčesanou trávu vyhoďte do kompostéru.

2. Testování půdy

K úspěšnému vypěstování nádherného trávníku potřebujete kvalitní půdu. Většině odrůd trávníků se daří v podmínkách, kde není ani kyselé ani zásadité prostředí. Existují metody, jak snížit nebo zvýšit pH půdy, ale musíte vědět, co vlastně váš trávník potřebuje. Kupte si sadu na testování půdy, odeberte vzorek a odešlete jej k otestování.

3. Vyčištění trávníku

Součástí přípravy trávníku na zimu je také jeho vyčištění. Jestliže se vám na něm válí po zimě nějaké šišky, případně ulámané větve a zetlelé listy, odkliďte jej. Vybavte se hráběmi a případně košem na zahradní odpad. Podívejte se pozorně na rostliny, které nepřežily. Ořezejte poškozené nebo odumřelé rostliny.

4. Provzdušňování

V oblastech s vysokým provozem často dochází ke zhutňování trávy, a to bývá potom nehostinné pro kořeny trávy, které se tím dusí a nemají dost prostoru. Provzdušňování umožňuje trávníku volně se nadechnout a napravuje způsobené škody. Provzdušnit trávník můžete buď pomocí hrábí, nebo ideálně pomocí speciálních nástrojů, které vám z trávníku vykrojí zátky o velikosti korku od vína. Vzniklé díry poté zajistí proudění vzduchu, živin a vlhkost půdy.

5. Ošetření plevele

Hubení plevele patří mezi jednu z nejtypičtějších činností prováděných na jaře. Nezasáhnete-li proti nim hned z kraje jara, objeví se v létě s ještě větším rázem. Zabraňte rovnoměrnému rašení plevele pomocí herbicidů nebo prozkoumejte jiné alternativní způsoby bez škodlivých chemikálií.

6. Setba

Vytvořily se vám na trávníku lysiny? Vynechejte herbicidy a ihned si zakupte travní semena, jimiž holá místa opět zatravníte. Uvědomte si, že je potřeba semena akorát často zavlažovat, především pokud jsou na slunečné straně.

7. Náčiní

K údržbě o trávník budete vždy potřebovat určité náčiní. Neobejdete se bez hrábí, také bez kultivátoru a sekačky. Než se sezóna rozjede naplno, ujistěte se, že vaše zahradní nářadí je v pořádku, že se přes zimu s ní nic nestalo. V případě potřeby jej nechte opravit, nahraďte novým. Natřete jej, dejte nový olej. Nezapomeňte jej uskladnit tak, aby bylo v suchu a v bezpečí, ideálně připraveno k dalšímu použití. Ušetříte si tak starosti, peníze a vaše tráva vám poděkuje svojí krásou.