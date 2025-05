Více vajec od slepic? Stačí správná péče a kouzlo česneku!

Chov slepic je skvělý způsob, jak mít domácí čerstvá vejce. Někdy se však může stát, že nosnice produkují méně vajec, než bychom si přáli. Pokud chcete podpořit jejich snášku, nemusíte hned sahat po drahých krmivech nebo umělých doplňcích. Pomůže vám totiž jednoduchá a dostupná ingredience – česnek. Jak funguje a jak jej správně používat? Čtěte dál!

Proč slepice přestávají snášet vejce?

Produkce vajec u slepic závisí na několika faktorech. Pokud vaše nosnice přestanou snášet nebo se produkce výrazně sníží, příčin může být několik:

Krátké dny a nedostatek světla – Slepice potřebují alespoň 12–14 hodin denního světla pro optimální snášku.

Nevyvážená strava – Nedostatek bílkovin, vápníku a dalších minerálů může snížení snášky ovlivnit.

Stres a nevhodné podmínky – Přelidněné kurníky, přítomnost predátorů nebo náhlé změny v prostředí mohou slepice stresovat.

Nemoci a paraziti – Pokud jsou slepice napadeny čmelíky nebo jinými parazity, jejich organismus se vyčerpává a produkce vajec klesá.

Přirozený cyklus – Starší slepice snášejí méně vajec a v zimním období produkce přirozeně klesá.

Česnek jako přirozený stimulátor snášky

Česnek (Allium sativum) je v chovu drůbeže doslova zázračný. Působí jako přírodní antibiotikum, posiluje imunitní systém slepic a pomáhá jim bojovat proti parazitům. Právě zdravější a silnější slepice mají více energie na snášení vajec.

Jak česnek pomáhá?

Podporuje imunitní systém – Česnek obsahuje alicin, který má antibakteriální a protizánětlivé účinky.

Pomáhá proti vnitřním i vnějším parazitům – Při pravidelném podávání odpuzuje čmelíky, vši a střevní parazity.

Zlepšuje trávení – Podporuje činnost střevní mikroflóry a pomáhá lepšímu vstřebávání živin.

Detoxikuje organismus – Pomáhá slepicím zbavit se toxinů a podporuje celkovou vitalitu.

Jak česnek správně podávat?

Česnek můžete slepicím podávat několika způsoby. Důležité je dbát na správné dávkování, aby nebyl pro slepice příliš dráždivý.

1. Česnek ve vodě

Nejjednodušší způsob je přidat drcený česnek do pitné vody. Stačí 1–2 stroužky na litr vody. Nechte louhovat několik hodin a podávejte slepicím jako běžnou napájecí vodu.

2. Česnek v krmivu

Další možností je přidat jemně nasekaný česnek do krmiva. Smíchejte ho s obilím nebo šrotem, aby ho slepice bez problémů přijaly. Doporučená dávka je asi jeden stroužek na 5 slepic denně.

3. Česnekový olej

Můžete také připravit česnekový olej – smíchejte rozdrcený česnek s rostlinným olejem a nechte několik dní louhovat. Poté přidejte pár kapek do krmiva. Tento způsob je skvělý pro podporu trávení a odpuzování parazitů.

Další tipy na zvýšení snášky vajec

Kromě česneku můžete slepičkám pomoci i dalšími jednoduchými opatřeními:

Dostatek světla – Pokud chcete zvýšit snášku v zimním období, doplňte umělé osvětlení v kurníku.

Vyvážená strava – Slepice potřebují dostatek bílkovin, vápníku a vitamínů. Přidejte do jejich stravy například sušené vaječné skořápky nebo mletou křídu.

Pohyb a čerstvý vzduch – Slepice, které mají možnost se volně pohybovat a hrabat, bývají zdravější a snášejí více vajec.

Čistý kurník – Pravidelně čistěte kurník a zajistěte, aby slepice měly suché a pohodlné prostředí.

Závěr

Chcete-li podpořit snášku vajec u svých slepic, zkuste jim přidat česnek do stravy. Je to přírodní, levné a účinné řešení, které posílí jejich zdraví a pomůže jim lépe zvládat stres či nemoci. Spolu se správnými podmínkami a vyváženou stravou můžete dosáhnout skvělé produkce vajec po celý rok. Tak co, vyzkoušíte tento jednoduchý trik?