Vánoční výzdoba zahrady i domu

Ani jsme se nenadáli a pomalu tu máme nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Většina z nás začíná s výzdobou současně s prvním adventem. Nejspíš tedy již máte interiér krásně vyzdobený a doma na vás již dýchlo kouzlo Vánoc. Rozhodně byste neměli také zapomenout převléknout do vánočního kabátku i zahradu a dům. Neříkáme, že si musíte vzít za vzor americkou výzdobu, protože ta na mnohé z nás působí spíše kýčovitým dojmem. Vždyť i celkové pojetí Vánoc je od těch Amerických velmi odlišné. Naše výzdoba tak tedy bývá mnohem skromnější a často se necháváme inspirovat přírodou a jejími dary.

Jak vybrat styl venkovních dekorací?

Lámete si hlavu, do jakého stylu by venkovní dekorace měla být? Inspirace najdete všude velké množství, někde uvidíte dekorace laděné spíše do moderního stylu, někde zase naopak spatříte tradiční výzdobu. Při výzdobě zahrady a domu mějte na paměti to, že by měla zapadat do celkového stylu zahrady. Ovšem rozhodně nezapomínejte ani na vaše osobní preference. Pokud moderní výzdoba není váš šálek kávy, rozhodně se do ní nepouštějte jen proto, že jí má váš soused. Myslete na to, že tato venkovní výzdoba bude reprezentovat vaší rodinu a váš styl. Vždyť je to vlastně to první, co každý uvidí.

Magická světýlka, nebo pouťová atrakce?

V zimě je tma velmi brzy a tak co může působit lepším dojmem, než když se vaše zahrada rozzáří pomocí krásných světýlek? Ovšem pozor, světýlka rozhodně neznamenají velké množství různě barevně blikajících řetězů. Mnohem lepší atmosféru vaší zahradě dodají malé lucerničky, nebo jemná, bodová LED svítidla. Jestliže budete kupovat lucerničky, můžete jednu za druhou rozestavět kolem cesty ke vchodovým dveřím. Magická atmosféra, bude zaručena! Při výběru LED světýlek je třeba dávat pozor, abyste nakoupili taková, která se opravdu dají použít ve venkovních podmínkách. Abyste vybrali správně, řiďte se písmeny IP. Jde o údaj, který uvádí správnou hodnotu krytí. Pro venkovní podmínky hledejte číslo 65. Vždy raději nakupujte světýlka kvalitní, i když jejich cena může být o něco vyšší. Nekvalitní výrobky mohou způsobit úraz elektrickým proudem, či dokonce i požár. V tomto případě se rozhodně vyplatí investovat do kvality.

Nafukovací atrakce, solární ozdoby

Dnešní doba nabízí i spoustu opravdu originálních dekorací, mezi které můžeme zařadit například nafukovací ozdoby. Někdo je bude milovat a někdo zase nesnášet. My vám zaručujeme, že děti se do nich určitě zamilují. Vybrat si můžete klidně i dvoumetrového nafukovacího Santu Clause, nebo obrovského sněhuláka. Pokud nejste příznivci nafukovacích ozdob, můžete zvolit, dle nás mnohem hezčí, solární ozdoby. Tyto ozdoby každého určitě potěší tím, že ke svému svitu nepotřebují žádnou elektrickou síť. Pořídit si můžete jednoduché, klasické solární řetězy nebo můžete být o něco více kreativní a na zahradu postavit solárního svítícího soba. Jednou z posledních možností světelných dekorací jsou vánoční projektory. Vy, tak můžete nechat dům doslova obsypat vločkami. Použití projektoru je jednoduché. Pouze ho dobře upevníte do země a pak už ho jen nastavíte tak, aby svítil přesně na tu část domu, kterou jste vybrali. Stejně, jako u vánočních světýlek, vybírejte pouze takové, které mají vysoké krytí a jsou tak určeny k venkovnímu použití.

Adventní věnec

Již od první adventní neděle zdobí ve většině domácností stůl adventní věnec, na kterém každou neděli zapálíme svíčku. Podobný věnec můžete ale také vyrobit, nebo zakoupit i na vchodové dveře. Budete možná až překvapeni, jakou parádu na dveřích udělá. Věnec se většinou vytváří z různých větviček jehličnanů, které se na korpus připevňují pomocí vázacího drátku. Na takto vytvořený základ pak dejte různé ozdobičky. Ty pomohou mít například podobu usušených pomerančů, skořice a různých přírodních materiálů, jako jsou například šišky. Na závěr na věnec můžete dát mašli a máte hotovo. Je třeba myslet také na to, že věnec bude vyset na dveřích, tudíž musí něco vydržet a také musí být dobře upevněný.

Okolí vchodu do domu

Zde se budou vyjímat jemné dekorace. Nesmíte si přeci výzdobou znemožnit průchod domů! Skvěle zde tak budou vypadat například červené dekorace spolu se zelenou. Můžete tak tedy vyzdobit různé nádoby pomocí větviček stromů a opět je doplnit o různé přírodní materiály. Ke vchodovým dveřím také můžete postavit a ozdobit malý vánoční stromek. S dekoracemi to příliš nepřehánějte i zde platí, že málo, je někdy více.