TOP 10 faktů o včelách, které jste možná nevěděli

Rádi pozorujete pilné včeličky, jak přelétají z květu na květ? Máte v oblibě s jarem naslouchat jejich bzukotu? Tento úžasný hmyz si jistě zaslouží naši pozornost a my vám ještě navíc nyní prozradíme 10 faktů, které jste o včelkách nejspíše nevěděli.

Včely jsou opravdu zaneprázdněny

Věděli jste, že každé třetí sousto naší potravy vzniklo díky těmto pilným pracantům? Faktem je, že mnoho plodin je závislých na opylování. Proto bychom se měli o včelky starat. Plodiny závislé na opylování jsou 5x cennější než ty, které tomuto způsobu nepodléhají. Celkově se jedná o 90 % planě rostoucích rostlin a 75 % předních světových plodin. Vidíte, jak mají včelky na pilno?

Všude dobře, doma nejlépe

Včelky sice poletují všude možné, ale lze je nalézt na jednom konkrétním místě. Nenechte se ovšem zmýlit. To nemusí být jen jedno. Včely jsou schopny žít v bažinách, pod většími oblázky, v písečných dunách, útesech, mokřadech, na pastvinách, vřesovištích, lomech, mokrých stěnách a na pastvinách. Mnohdy na ně narazíme i v lese či občas v půdě.

Přepravní systém, to je podstatou

Včely jsou velmi chytré. Dovedou si vytvářet trasy, tzv. hmyzí stezky, ty ale nejsou pozitivní jen pro ně, slouží i jinému hmyzu a divoké zvěři. Tak dokonale je celá zvířecí říše a příroda propojena. Pakliže máte problém si to představit, zkuste si udělat představu železničních tratí nebo silnic a dálnic. Podobnou síť vytváří i včely.

Včely mají ve skutečnosti 4 křídla

Ano, mají 4 křídla a neslouží jen k létání. Obě křídla na každé straně se dovedou zaháknout a vytvořit tak jeden silný pár, který včelám umožní létat a též se držet na květech.

Včely tančí

Třebaže vám to může znít maximálně humorně, včely opravdu mají svůj včelí tanec. Jedná se o speciální kolébavý pohyb, který jim umožňuje mezi sebou chytře komunikovat. Sdělují si mezi sebou, kde najdou nejlepší potravu.

Dají se vycvičit

I když včelky mají mozek ne větší, než je zrnko máku, dají se jistým způsobem vycvičit. Například tak, že za sladkou odměnu se naučí dívat góly ve včelím fotbale. Alespoň to zkoušeli vědci.

Pach jejich stop jim pomáhá

Vědci z university v Bristolu přišli na další zajímavou věc. Čmelákům i včelám specificky zapáchají nožky. Tento pach je pro člověka nerozeznatelný, nicméně chytrý hmyz se podle něj dovede velmi dobře orientovat. Rozeznají svůj pach, pach ostatních včel z úlu, ale i těch cizích. Tím se jim daří zlepšovat úspěšnost při hledání potravy, kterou ještě nikdo nenavštívil.

Vybírají si královnu

Pokud včelí královna zemře v úlu, včely si náhodně vyberou jednu z larviček, kterou krmí mateří kašičkou, aby byla silná a zdravá. Vychovají si tak novou včelí královnu.

Dokrmujte je medem

Včely se obyčejně krmí medonosnými květinami, nicméně těch v posledních letech prudce ubývá, a tak je skvělé, když si nějaké vypěstujete na balkoně nebo na zahradě. Pokud jich máte dost nebo to z jakéhokoliv důvodu nejde, dejte do víčka trochu medu, smíchejte jej s pár kapkami vody a dejte to na bezpečné místo, kam nechodí ptáci. Tato směs nesmí být hluboká, aby se včely neutopily. Dokrmujte je tímto způsobem. Uvidíte, jak se vám odmění.