Šípky: Poradíme vám, jak je sklidit a na co vše je můžete použít

Šípky jsou plody nebo také semenné lusky růží. Obvykle jsou červené nebo oranžové, ale mohou být i fialové nebo černé, a obvykle dozrávají koncem léta nebo na podzim. Šípky růží jsou jedlé a pochutnává si na nich (kromě nás) také mnoho ptáků, jelikož chutnají skvěle a jsou plné vitamínů. Mnoho lidí však neví, jak tyto malé plody správně zpracovat a právě na to se dnes společně podíváme.

Jedlé využití šípků

Šípky i okvětní lístky růží jsou jedlé. Růže patří do stejné čeledi jako jabloně, proto se jejich plody těmto rostlinám tak podobají. Šípky lehce obsahují známou trpkost jablek a jsou skvělým zdrojem vitaminu C. Všechny růže by měly produkovat šípky, ačkoli růže rugosa – původní druhy keřových růží – mají údajně vůbec ty nejchutnější šípky. Tyto šípky jsou také obvykle největší a nejhojnější.

Ze šípků se mimo jiné připravují želé, omáčky, sirupy, polévky a koření. Chcete-li poznat jejich chuť, uvařte si šálek šípkového čaje.

Varování: Nepoužívejte šípky z rostlin, které byly ošetřeny pesticidem, který není označen pro použití pro jedlé rostliny. Pokud si nejste jisti, raději se vyhněte použití jakýchkoli pesticidů, pokud plánujete šípky následně konzumovat.

Sběr šípků

Vybavení / nástroje:

Zahradní rukavice

Nůž nebo nůžky

Cedník

Materiál:

Čerstvé šípky

Sklizeň šípků

Nejvhodnější doba pro sklizeň šípků je po prvním slabém mrazíku, který zničil listy, ale předtím, než přijdou silné mrazy, které šípky zmrazí. Lehký mráz přispívá ke sladší chuti. Šípky by měly být stále pevné a mít dobrou barvu. V době zralosti jsou šípky obvykle červené nebo oranžové. Vyschlé nebo zaschlé šípky nechte na rostlinách, aby si na nich pochutnali ptáci; nebudou tak chutné a mohou být příliš kašovité na to, aby se daly trhat. Počkat až na mráz je pro rostlinu také dobré, protože řezání šípků před mrazem by mohlo růži povzbudit k vytvoření nového porostu, který by při příštím mrazu zahynul.

Plně zralé šípky lze často jednoduše otrhat z trsů růží. Nebo je můžete odstřihnout nožem či nůžkami. Používejte zahradnické rukavice, abyste se nepopíchali o trny na růžových stoncích.

Čištění šípků

Odřízněte stonky a konce květů. Šípek pevně uchopte a rozkrojte jej napůl. Pokud jsou strany šípků příliš malé na to, abyste použili nůž, můžete použít nůžky.

Odstranění semen

Na výrobu čajů, marmelád apod. můžete použít celé čerstvé šípky, ale věřte, že semena uvnitř mají dráždivý, chlupatý obal, takže je nejlepší, když je před konzumací raději odstraníte. Rozřízněte šípky napůl (viz postup výše) a ručně semena vydlabejte. Pokud vyrábíte želé, semena nemusíte odstraňovat.

Opláchnutí a zpracování šípků

Šípky důkladně opláchněte tak, že je v cedníku umyjete vodou. Šípky můžete ihned použít nebo je usušit či zmrazit a uchovat pro budoucí použití.

Tip: Největšího zdravotního účinku dosáhnete, když použijete čerstvé šípky. Sušením šípků ztrácejí většinu vitaminu C.

Použití růžových šípků

Existuje mnoho běžných způsobů použití a uchování šípků: