Sezóna skončila, práce ne: Co teď s rajčaty, paprikami a okurkami

Říj 2504 Autor: Claudie Kornelová

Léto už je definitivně pryč a s ním i hlavní úroda rajčat, paprik a dalších oblíbených zelenin, které nás celé prázdniny zásobovaly. Teď stojíme před otázkou: co s rostlinami po sezóně? Nechat je být, nebo hned vytrhat? A co udělat, aby byla půda připravená na příští rok? Možná to zní jako nudná část zahradničení, ale právě podzimní úklid záhonů nebo skleníků má velký vliv na to, jak bude vypadat vaše příští úroda.

sazenice

Podzim je ideální čas se zbavit starých sazenic. Zdroj foto: Pixabay.com – VeronikaStýbl

Rajčata po sezóně

Rajčata dávají úrodu až do prvních chladnějších nocí. Když teploty začnou klesat k 5 °C, rostliny už přestávají tvořit nové plody a ty zbývající dozrávají jen pomalu.

  • Zelená rajčata: Pokud vám zůstala spousta zelených plodů, nemusíte je vyhazovat. Dejte je do bedýnky s jablkem nebo banánem – uvolňují etylen, který urychlí dozrávání. Rajčata tak během pár dní pěkně zčervenají.
  • Odstranění rostlin: Rostliny samotné už na podzim většinou jen chřadnou. Nejlepší je je vytrhat a odnést pryč ze záhonu nebo skleníku. Pokud byly zdravé, můžete je dát na kompost. Pokud ale měly plíseň nebo jiné choroby, raději je spalte nebo vyhoďte, ať se infekce nepřenáší dál.

Papriky a chilli

Papriky i chilli rostou pomaleji než rajčata a v chladnu už moc nových plodů nevytvoří. Co s nimi?

  • Dozrávání plodů: Nezralé papriky můžete nechat dozrát doma na teplém a světlém místě.
  • Přezimování chilli: Pokud pěstujete pálivé odrůdy, můžete je zkusit přenést dovnitř a přezimovat. Rostlina seříznutá a přesazená do květináče vydrží do další sezóny. Stačí jí světlé místo a střídmá zálivka.

Okurky a cukety

Tyto rostliny už na podzim většinou vypadají dost unaveně. U okurek platí podobné pravidlo jako u rajčat – pokud jsou napadené padlím nebo jinou houbovou chorobou, raději je nekompostujte. Zdravé rostliny klidně na kompost dát můžete. Cukety obvykle odejdou samy při prvních mrazících, takže je lepší záhon uklidit včas.

sazenice

Staré sazenice mohou zanést do půdy různé choroby a škůdce. Zdroj foto: Pixabay.com – Linda66

Fazole a hrášek

Tyhle rostliny po sezóně klidně nechte v zemi trochu déle. Fazole totiž zanechávají v půdě dusík, což je skvělé pro příští výsadbu. Když je nakonec odstraníte, můžete je využít na kompost.

Půda potřebuje odpočinek

Když už rostliny odstraníte, myslete i na půdu. Během sezóny se hodně vyčerpala, takže jí můžete dopřát trochu péče:

  • Zelené hnojení: Na uvolněný záhon vysejte hořčici, vikve nebo žito. Na jaře je jen zaryjete a půda bude bohatší.
  • Kompost nebo hnůj: Pokud máte k dispozici, rozprostřete tenkou vrstvu a lehce zapravte do půdy. Přes zimu se materiál rozloží a na jaře bude půda krásně připravená.
  • Mulč: Někdo záhony na zimu zakrývá mulčem – slámou, listím nebo posekanou trávou. Půda pak tolik nevysychá a mikroorganismy pracují i v zimě.

Co se vyplatí uskladnit

Podzim není jen o vytrhávání rostlin, ale i o záchraně toho, co ještě zbylo:

  • Rajčata – zelená dozrají doma, malá se dají naložit jako čalamáda.
  • Papriky – přebytek můžete zamrazit nebo usušit.
  • Chilli – výborné je sušení, pak je můžete rozemlít na domácí koření.
  • Fazole – suché fazole sklízejte až když lusky úplně zežloutnou, pak je usušte a skladujte v suchu.

Konec sezóny neznamená, že práce na zahradě končí. Právě naopak – správný úklid po rajčatech, paprikách a dalších rostlinách vám ušetří spoustu starostí příští rok. Záhony budou čisté, půda odpočatá a vy si navíc můžete uchovat ještě poslední zbytky úrody. A i když to možná není ta nejzábavnější část zahradničení, pocit připravené zahrady na zimu za to stojí.

