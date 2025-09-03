Sázejte v září: Ovocné stromky i keře teď zakoření nejlépe
Září na zahradě není jen o sklizni jablek, hrušek nebo posledních rajčat. Je to také skvělý čas na výsadbu nových rostlin. Právě teď má půda ideální teplotu, dostatek vláhy a slunce už nepálí tak ostře jako v létě. To všechno nahrává tomu, aby mladé stromky a keře dobře zakořenily a na jaře se mohly naplno pustit do růstu.
Možná si říkáte, jestli je podzim opravdu lepší než jaro. Pravda je, že zářijová výsadba má několik výhod. Rostliny se už nemusí soustředit na rašení listů, a tak všechnu energii věnují rozvoji kořenů. Díky tomu startují na jaře s náskokem a mají větší šanci na dobrý růst i úrodu.
Jaké ovocné stromky vysazovat na podzim
Do zářijové výsadby se hodí většina klasických druhů. Pokud plánujete rozšířit zahradu, můžete sáhnout například po jabloních, hrušních nebo švestkách. Tyto stromy mají rády, když si přes zimu „zvyknou“ na nové stanoviště a na jaře začnou růst s větší vitalitou.
Naopak u některých citlivějších peckovin, jako jsou broskvoně nebo meruňky, bývá lepší s výsadbou počkat až na jaro. Tyto druhy hůře snášejí mrazy a čerstvě zasazené sazenice by se nemusely dobře ujmout.
Pokud ale máte zahradu v teplejší oblasti a půda je ještě dobře prohřátá, můžete to zkusit i teď. Důležité je hlavně vybrat kvalitní sazenici a dopřát jí dostatečnou ochranu před mrazem.
Nezapomeňte na ovocné keře
Září není jen čas stromů, ale i menších keřů. Pokud chcete mít na zahradě čerstvé rybízy, angrešty nebo maliníky, podzimní výsadba je ideální. Keře se do jara krásně zakoření a v létě už můžete mít první úrodu.
Velmi oblíbené jsou i borůvky, které sice vyžadují kyselou půdu, ale odmění se bohatou úrodou sladkých plodů. Jestliže borůvkám připravíte vhodné stanoviště s rašelinou a mulčem, porostou jako z vody. A čím dříve je vysadíte, tím lépe se jim bude dařit.
Jak na správnou výsadbu
Ať už sázíte stromek nebo keř, základ je stejný: pořádná jáma. Nebojte se ji udělat větší, než by se na první pohled zdálo – ideálně dvakrát tak širokou, než je kořenový bal. Půdu na dně můžete obohatit o kompost nebo kvalitní zahradní zeminu.
Při sázení stromků si dejte pozor na hloubku. Kořenový krček by měl zůstat těsně nad úrovní půdy. Pokud byste stromek zasadili příliš hluboko, mohl by trpět hnilobou.
Po výsadbě je důležité stromek dobře zalít, i když je půda vlhká. Voda pomůže slehnout zemině a kořeny se díky ní dostanou do lepšího kontaktu s půdou. U stromků se vyplatí také dřevěný kůl, který jim pomůže ustát podzimní vítr.
Péče před zimou
Zahrada v září už se pomalu připravuje na zimu a nové stromky či keře nejsou výjimkou. Pokud sázíte mladé rostliny, je dobré jejich kořenový prostor zamulčovat – například kůrou nebo posekanou trávou. Mulč pomůže udržet vláhu a zároveň ochrání kořeny před mrazem.
Citlivější druhy, jako jsou právě broskvoně nebo meruňky, je dobré chránit také nadzemní část. Můžete použít jutovinu, netkanou textilii nebo speciální chrániče.
Proč se vyplatí sázet už teď
Možná vás láká počkat s výsadbou až na jaro. Ale věřte, že září má svoje kouzlo. Rostliny stihnou ještě před zimou zakořenit a na jaře se hned pustí do růstu. Zároveň nemusíte řešit pravidelné zalévání jako u jarní výsadby, protože o dostatek vláhy se většinou postará sama příroda.
Navíc podzimní nabídka školek a zahradnictví bývá široká. Snadno tak seženete kvalitní sazenice a můžete si vybrat z mnoha odrůd.
Září je ideální čas, kdy můžete položit základ budoucí úrody. Ať už se rozhodnete pro jabloň, hrušeň, rybíz nebo třeba borůvku, na jaře budete rádi, že jste s výsadbou nečekali. Stačí jen vybrat vhodné stanoviště, dopřát rostlinám kvalitní půdu a nezapomenout na podzimní péči.
Takže pokud máte na zahradě ještě volné místo, neváhejte – právě teď je ta správná chvíle vysadit nové stromky a keře, které vám budou dělat radost po mnoho dalších let.
