Proč musíte v září uklidit zahradu: Škůdci číhají ve spadaném ovoci i listech
Září je měsíc, kdy se na zahradě všechno mění. Léto se pomalu loučí, sklizeň vrcholí a stromy začínají odhazovat první listí. Pro mnohé zahrádkáře to bývá doba, kdy už na záhony tolik nechodí, protože úroda je doma a práce kolem se zdá méně naléhavá. Jenže právě teď je potřeba věnovat pozornost tomu, co leží na zemi. Spadané ovoce a listí totiž nejsou jen „nepořádek“, který kazí vzhled zahrady – mohou se stát živnou půdou pro škůdce i choroby, které vám příští rok zkomplikují život.
Spadané ovoce: víc než jen pamlsek pro vosy
Na zemi pod stromy často zůstávají jablka, hrušky nebo švestky, které opadaly předčasně nebo přezrály. Možná si říkáte, že se o ně postarají vosy nebo je sežerou ježci. Jenže ve skutečnosti jde hlavně o ideální úkryt pro škůdce.
- Červivost a monilióza – spadané plody bývají plné larev a spor hub. Pokud je necháte na zemi, zůstanou v půdě a příští rok napadnou novou úrodu.
- Vosí a sršní nájezdy – sladké ovoce přitahuje nejen hmyz, ale i hlodavce. Tím se zvyšuje riziko přenosu chorob.
- Kvašení a zápach – rozkládající se ovoce začíná zapáchat a láká nezvané návštěvníky, jako jsou potkani.
Co s tím? Nejjednodušší je spadané ovoce pravidelně sbírat. Zdravé kousky můžete použít na kompoty, mošt nebo sušení. Ty nahnilé je lepší odnést na kompost (pokud ho udržujete dostatečně horký) nebo je odvézt do sběrného dvora.
Spadané listí: krásný barevný koberec, ale i riziko
Barevné listí na zemi vypadá romanticky, ale z pohledu zahrady představuje podobné nebezpečí jako ovoce.
- Šíření houbových chorob – nejčastěji strupovitost jabloní nebo padlí. Spóry přezimují v listech a na jaře znovu napadnou mladé výhonky.
- Úkryt pro škůdce – listí slouží jako přikrývka pro larvy mšic, roztočů a další havěť.
- Plíseň a hniloba – ve vlhkém prostředí se rychle množí plísně, které mohou poškodit trávník.
Samozřejmě není nutné listí odklízet úplně všude. Na záhonech, kde by mohlo posloužit jako zimní přikrývka rostlinám, ho můžete nechat. Ale z trávníku a kolem ovocných stromů je lepší ho odhrabat a zpracovat – třeba přidat na kompost nebo použít do vyvýšených záhonů jako spodní vrstvu.
Jak předejít problémům do další sezóny
Zahrada je živý organismus a všechno, co na ní zůstane, má vliv na příští rok. Pokud necháte listí a ovoce ležet, škůdci a choroby přečkají zimu a na jaře se probudí v plné síle. Pravidelný úklid na podzim je tak vlastně nejlepší prevencí.
- Sbírejte průběžně. Čím déle ovoce a listí zůstane na zemi, tím větší šance, že se v něm udomácní škůdci.
- Kompostujte chytře. Napadené části raději nespouštějte do běžného kompostu, pokud nemáte jistotu, že dosáhne dostatečně vysoké teploty. Jinak se choroby rozšíří dál.
- Nechte si trochu listí. V koutě zahrady můžete vytvořit listovou hromadu. Bude to ideální zimoviště pro ježky nebo užitečný hmyz.
Malý bonus:Co s úklidem navíc přinese
Možná se zdá, že podzimní hrabání a sbírání ovoce je jen práce navíc. Ale ve skutečnosti má i jiné výhody:
- Zahrada působí upraveně a uklizeně.
- Snížíte riziko úrazů (kluzké listí na cestách může být nebezpečné).
- Nasbíraný materiál se dá využít – listí jako mulč nebo základ kompostu, ovoce na zpracování.
Září je ideální doba, kdy se zahrada připravuje na zimu. Pokud teď věnujete trochu času sběru spadaného ovoce a listí, ušetříte si spoustu starostí v příští sezóně. Budete mít méně škůdců, méně nemocí a zdravější úrodu. A navíc se budete na svou zahradu dívat s pocitem, že jste pro ni udělali to nejlepší.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.