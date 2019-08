Nový kabát pro váš dům? Zkuste dřevěnou fasádu

Chcete vtisknout svému rodinnému zděnému domku originální podobu a váháte jak? Jednou z možností je obložit fasádu dřevem. Tím docílíte přírodního vzhledu, který dokonale zapadne do okolní krajiny. Ovšem při použití dřeva je třeba ve vlastním zájmu splnit určité zásady, abyste zajistili co nejdelší životnost obkladu a aby do něj nezatékalo.

Co je u fasády nejdůležitější?

Především musíte požádat projektanta nebo architekta, aby navrhl nejvhodnější rošt právě pro vaši stavbu. Rozhodně není dobré pustit se do práce na vlastní pěst, i když máte pocit, že patříte mezi šikovné kutily. Nesmírně důležitá jsou ve skladbě roštu totiž i izolační vrstvy. Podstatné je, aby rosný bod byl mimo izolační vrstvu. Tam lze zajistit odvětrávání a nebude se v roštu srážet voda, která by napáchala spoustu škod – obklad by mohl plesnivět.

Úspory nejsou namístě

Stejně důležité je i postupovat podle projektu v tom smyslu, aby byly použity všechny doporučené materiály a nedošlo třeba kvůli úsporám k jejich nahrazení něčím jiným. Je to kvůli tomu, že fasáda musí odolávat vnějším vlivům počasí. Použitím jiných materiálů pak může vzniknou závada, například průnik vody.

Co je u dřevěného roštu důležité?

Musí být odvětrávaný, tedy je třeba zajistit, aby mezi ním a fasádou proudil vzduch a bez potíží unikal.

Hranoly určené pro výrobu roštu je nutné ošetřit prostředky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Jinak hrozí, že si na něm někdo pochutná.

Není dobré použít na rošt nevysušené dřevo.

Ošetření fasádních palubek je nezbytné

Před montáží dřevěné fasády je nutné provést její povrchovou úpravu tenkovrstvou lazurou nejenom na lícové, ale i na rubové straně. Buď se tak děje přípravkem, který působí proti plísním, houbám a hmyzu, nebo, pokud lazura tyto ošetřující látky neobsahuje, je nezbytné napustit přípravkem palubky a následně je ještě opatřit nátěrem lazury.

Co byste měli vědět při montáži?

Palubky se pokládají perem nahoru.

Není vhodné je úplně těsně sklepávat, protože vlivem navlhnutí by se mohly vyboulit.

Povrchovou úpravu je nutné nanést i na zaříznuté konce, jinak hrozí průnik vlhkosti a následně hub či plísní, stejně tak mohou neošetřené konce zachutnat i dřevokaznému hmyzu.

Na horní a spodní konec fasády je nutné umístit ochrannou síť, jinak by si tam mohli udělat hnízdo ptáci nebo se usadit myši apod.

Zkuste termodřevo nebo tlakovou impregnaci

Odolnost dřeva zvyšuje také tepelná úprava pečením 48-96 hodin na teplotě 200 °C. Tím se zvyšuje jeho rozměrová stálost a přestává být atraktivní pro dřevokazný hmyz. Termodřevo se dá vyrobit z různých druhů dřeva včetně třeba smrku nebo borovice. Takové dřevo je tmavohnědé. Další možností je tlaková impregnace. Vytvoří šedozelenou barvu – ovšem i toto dřevo stárne. Která dřeva jsou na fasádu nejlepší? Červený smrk, sibiřský smrk, akát. Z termodřeva pak smrk, borovice a jasan.

WPC materiály odolávají vodě a zachovávají stabilní rozměry

Klasické dřevo je krásné, příjemné na dotek, ale má jednu vadu: pracuje v souvislosti s množstvím vzdušné vlhkosti. Jak se s tímto problémem poprat? Kromě úprav popisovaných v předešlém odstavci můžete na fasádní obklad použít i tzv. WPC materiály, tedy Wood Polymer Composites. Jde o materiál sestávající z drcených pilin, dřevěné moučky, kaše z celulózy a plasty. Poměr hmoty dřeva a plastu bývá většinou 60 % : 40 %. Vyšší procento polymeru znamená vyšší odolnost vnějším vlivům prostředí, ale zároveň i ztrátu charakteru dřeva. Jinak se s tímto materiálem pracuje úplně stejně jako se dřevem. Výhodou je odolnost vodě a rozměrová stabilita.