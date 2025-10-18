RSS Facebook Twitter

Moderní vila nebo venkovská chalupa? Zahrada musí ladit se stylem domu

Říj 2519 Autor: Claudie Kornelová

Když se řekne zahrada, každý si vybaví něco jiného – někdo koutek na odpočinek s kávou, jiný záhon plný rajčat nebo jen kousek zeleně, kde je radost být. Jedno ale platí pro všechny: zahrada by měla ladit s domem, u kterého stojí. To, co vypadá přirozeně u staré chalupy, působí u moderní novostavby často úplně cize. A právě proto má smysl přemýšlet, jak propojit styl stavby s tím, co roste kolem.

vila

Moderní vily bývají obklopeny jednoduchými tvary a okrasnými dřevinami. Zdroj foto: Pixabay.com – FP25

Chalupa a venkovská romantika

Staré chalupy mají své kouzlo. Tradiční stavby ze dřeva nebo kamene přímo vybízejí k přírodnějšímu stylu zahrady.

  • Květinové záhony – k venkovskému domu skvěle padnou trvalky, bylinky a barevné květiny. Levandule, růže, pivoňky nebo kopretiny vypadají přirozeně a vytvářejí dojem, že tu kvetou odjakživa.
  • Ovocné stromy a keře – třešně, jabloně, rybíz nebo angrešt se hodí k tradici hospodářské zahrady. Nejenže vypadají krásně, ale zároveň jsou praktické.
  • Přírodní materiály – dřevěný plot, kamenné zídky nebo hliněné květináče podtrhnou atmosféru. Umělé materiály se k chalupě většinou moc nehodí.
  • Louka místo anglického trávníku – k venkovské stavbě ladí spíš rozkvetlá louka plná zvonků, sedmikrásek a vlčích máků než přísně střižený trávník.

Zahrada u chalupy by měla působit trochu divoce a uvolněně, jako by si příroda vzala zpět kus svého území.

Moderní dům a čisté linie

Novostavby s velkými okny a minimalistickou architekturou si naopak žádají střídmost. Tady platí: méně je více.

  • Jednoduché tvary – záhony ve tvaru obdélníků nebo čtverců, přesně střižené keře nebo živé ploty dodají zahradě řád.
  • Střídmé barevné kombinace – v moderní zahradě se uplatní spíše tlumené barvy. Dobře vypadají různé odstíny zelené doplněné bílými či fialovými květy.
  • Trávy a okrasné dřeviny – ozdobné trávy, bambusy nebo minimalistické solitérní stromy (například bříza nebo okrasná jabloň) krásně ladí s moderní architekturou.
  • Vodní prvek nebo terasa – jednoduché jezírko, rovná dřevěná terasa nebo betonové prvky působí stylově a podtrhují čistotu moderního designu.

Moderní dům snese i více experimentů – třeba velké kamenné plochy, kovové prvky nebo netradiční svítidla.

vila

Často také zahrnují vodní prvky. Zdroj foto: Pixabay.com – Inna

Jak sladit dům a zahradu dohromady

Ať už máte chalupu, nebo moderní vilku, základní pravidlo je jednoduché: zahrada by měla vypadat, jako by k domu přirozeně patřila. Jak toho dosáhnout?

  • Respektujte materiály stavby. K dřevěné chalupě dejte dřevo a kámen, k modernímu domu beton, kov a sklo.
  • Všímejte si barev. Pokud má dům tmavou střechu, volte v zahradě doplňky podobného tónu. U bílé fasády naopak vyniknou sytě zelené keře nebo tmavé truhlíky.
  • Nepřehánějte to. Příliš mnoho dekorací nebo rostlin může působit chaoticky. Zahrada má být místem klidu.

Malý tip navíc

Pokud si nejste jistí, můžete se inspirovat u zahradních architektů nebo v časopisech. Ale někdy úplně stačí podívat se kolem – co roste v sousedních zahradách, co se hodí k místní krajině. Příroda totiž sama nejlépe ukazuje, co kam patří.

Zahrada je prodloužením domu. U chalupy se hodí romantická divokost s ovocnými stromy a květinami, u moderního domu spíše minimalistické pojetí s jednoduchými liniemi a okrasnými trávami. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli styl, hlavní je, aby vám na zahradě bylo dobře a cítili jste se tam doma. Protože i ta nejkrásnější zahrada bez duše je jen kouskem udržované zeleně.

