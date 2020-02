Kamila Dvořáková podniká pod značkou Vobchůdek Koza z Mimoně

Možná pro vás bude překvapením, že nemá ani kozí farmu ani nevyrábí sýry. Sama o sobě říká, že je jedinou Kozou na světě, která umí šít. A že jí to šije moc hezky už 10let, uvidíte sami.

Začnu asi obligátní otázkou: Proč Koza?

Koza je veselé a hravé zvíře, trochu milé a trochu potměšilé. Vypadá roztomile a taky umí trknout, když se jí něco nelíbí. Docela odpovídá mé povaze. Když jsem hledala maskota, vytanula mi na mysli povídka z mateřídoušky, kde se psalo o koze z Mimoně a, protože i já jsem z Mimoně, kozu jsem přijala za svou. Má trochu provokovat, trochu bavit a to se jí myslím, daří.

Říkáte o sobě, že jste jediná Koza, která umí šít ….. Který svůj výrobek šijete nejraději?

Ano, možná je to nadnesené, ale neznám jinou kozu, která by šila a vnímám to jako velmi zavazující, nezkazit kozičkám dobrou pověst.

Nejraději šiji asi úplně všechno, co jsem sama navrhla. Tašky, batůžky, chňapky, zástěry režné i volánkové v retro stylu, ubrusy.

Obvykle záleží na sezóně, na tom, co mě zrovna nového napadlo, a také na novinkách na trhu. Třeba loni jsem se zamilovala do strojově paličkovaných krajek a vrhla jsem se na krajkové ubrusy. Z počátku velmi opatrně, ale když jsem viděla, jaký je o ně zájem, začala jsem experimentovat, nakoupila různé druhy, barvy a šíře a zatím mě krajkové ubrusy stále drží.

Co Vás inspiruje k nové práci a co Vás naopak brzdí?

Inspirací mám kolem sebe spoustu, především nové vzory na látkách, různá provedení materiálů. Ráda je kombinuji a zdobím.

Velkou inspirací je pro mne také, manžel. Hodně mi pomáhá a moje práce ho velmi zajímá, takže o ní diskutujeme a on sám přichází s novými návrhy, jak dále postupovat. Jsou tedy spíše návrhy v oblasti marketingu, protože do barevných a vzorových kombinací se sám nepouští, nicméně rád je posoudí.

A mou další důležitou inspirací jsou sami zákazníci. Jejich reakce na mé výrobky a provedení, pochvala a uznání. Za ně jsem moc ráda. Dávají mi novou energii jít dál.

Naopak jako významnou zátěž pro podnikání vůbec vnímám legislativu a nová opatření proti živnostníkům, která se na nás snáší shůry. Strávím tolik času s papíry a úředními postupy, že mi ubírají sílu do práce, která mne baví. A pak také špatná nálada, která vládne ve společnosti.

Dlouhou dobu jsem pracovala jako zaměstnanec a vím, že jsem měla kolegy dobré, velmi dobré, liknavé a také velmi špatné. Čili nelze házet všechny do jednoho pytle. Mrzí mě všeobecný názor, že živnostník je někdo, na koho se může veřejně ukazovat prstem a tvrdit, že je vlastně jakýmsi příživníkem na kapse ostatních občanů. Ale pryč od negativních věcí k něčemu veselejšímu, co má smysl řešit.

Zmínila jste se mi, že se věnujete charitativní činnosti, čím se tedy zabýváte kromě své práce?

Ty dvě věci v současnosti vlastně splývají. Chováme několik koček, které se k nám dostaly z útulků nebo z ulice. Říkám několik, protože jejich počet je proměnlivý, někdy se objeví další, která nemá, kde bydlet a je v zoufalém stavu a někdy prostě kočička přes veškerou naši péči odejde za duhový most. Momentálně jich máme v péči 10. Je poměrně náročné se všem věnovat a vyšší počet je vlastně již kontraproduktivní. A tak jsem se již před několika lety zapojila do pomoci mimo náš domov a podpořila útulky a následně i program kastrací a krmení toulavých koček Feliti kastruje.

Pro tento účel pořádáme s kamarádkou Marií Prokopovou z Ateliéru DOGALA módní přehlídku s názvem Když se hodí Koza DOGALA. Letos připravujeme 3.ročník, který proběhne v neděli 22.3. 2020 od 13hodin opět ve Ville Hrdlička v České Lípě a velmi nás těší zájem, kterého se akci dostává. Nejde jen o předvedení našich novinek pro daný rok, ale také o kulturní program, na kterém se podílí mnoho dobrých lidí z řad našich známých a kamarádů či přátel kultury i koček. Veškerý výdělek ze vstupného a hry na aukci a část výtěžku z prodeje charitativních pohlednic pak odevzdáme rovným dílem mezi dva spolky, které si naši podporu zaslouží.

Chystáte nějaké novinky pro letošní rok? Něco, co jste ještě nikdy předtím neměla?

Vlastně ano, chystám absolutní novinku, i když nejde přímo o můj šitý výrobek.

Dlouhou dobu jsem sháněla po celé Evropě látku s motivem koziček. Lidé se mě na ní ptali a mě opravdu chyběla. Přišlo mi zvláštní, že lze sehnat lněné i režné látky se škálou zvířátek od oveček, kraviček, přes tukany a labuť, slepice, prasátka, husy až po vodní živočichy jako krakatice nebo bájného jednorožce, ale na kozu jako by vypsali embargo. Nedalo se nic dělat. Celý rok a půl jsem poctivě střádala do prasátka – a nakonec se mi to povedlo. Daly jsme s grafičkou dohromady veselý a hravý vzor. Momentálně je ve stadiu zpracování, ale koncem března by už měl být k prodeji. Látka bude na prodej samostatně jako metráž a samozřejmě i výrobky z ní mnou ušité. Materiál je kvalitní, režná, dekorační látka 80% BA/20% PES, o váze 200g/m2. Pokud bude mít kdokoliv zájem, neváhejte se na mne obrátit na FB stránce: https://www.facebook.com/vobkozazmimone/