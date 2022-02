Jste začátečníci? Zde je 6 druhů zeleniny, které jsou snadné na pěstování

Není snad nic chutnějšího, než je zelenina z vaší zahrady. Radost můžete mít jak z toho, jak roste, tak z jejího sklízení, pokud se vám podaří vypěstovat. A my nepochybujeme o tom, že se vám to podaří, protože existuje 6 druhů zeleniny, která je vážně snadná na pěstování.

Fazole

Fazolí existuje hned několik druhů, a tak si s jejich barevností jistě užijete. Jsou velmi zdravé a dá se s nimi vymyslet mnoho různých způsobů zpracování. Navíc se velmi snadno pěstují. Stačí si jen zvolit odrůdu. Z tyčových fazolí vyrostou nejdříve dlouhé liány, než začnou kvést a produkovat. Potřebují pevnou mřížovinu, aby se při růstu mohli vinout nahoru. Sklízejí se snadno, protože jsou vzpřímené, a tak se snadno hledají.

Keřové fazole rostou a produkují rychle, obvykle během 45-50 dnů po vyklíčení. Kromě zalévání, když je půda suchá. Semena fazolí zasejte, jakmile se půda na jaře zahřeje, asi týden po posledním mrazu.

Okurka

Dejte okurce dostatek prostoru a uvidíte, jak se jí bude dařit. Zvažte vertikální pěstování. Nejen, že to šetří místo, pomáhá také ale udržovat ovoce čisté a snadněji se sbírá. Záleží jen na vás, zda budete pěstovat nakládačky nebo okurky hadovky vhodné do salátů. Semena zasejte, jakmile se půda na jaře zahřeje, asi týden po posledním datu mrazu.

Pokud máte málo místa nebo chcete pěstovat okurky v nádobách, vyhledejte kompaktní odrůdy keřů a vysejte 1-2 rostliny do velkého květináče. Rostliny v nádobách mají tendenci rychle vysychat, proto je zalévejte často.

Salát

Této plodině se velmi dobře daří v chladném počasí. Snadno se pěstuje a zabírá málo místa. Existují stovky odrůd, takže si jistě přijdete i vy na tu svoji. Hlávkový salát můžete pěstovat ze semen a již za 30 dní sklízet čerstvou zeleninu. Pokud hodláte salát pěstovat v nádobách, eliminujete tak některé škůdce. Zvláště, dáte-li ho blíže k domu. Půda by neměla být v žádném případě přemokřená, jen mírně vlhká. Listový salát sklízejte odřezáváním vrchních listů. Tak vám rostlina dále poroste a bude produkovat další listy.

Jarní cibulka

Zvolíte-li dvouleté cibulky, můžete se těšit, že budou plodit dva roky za sebou. Můžete je nechat i v zemi. Sami se namnoží. Cibulka potřebuje slunné stanoviště a dobře odvodněné místo. Seménka zasejte, jakmile poleví mrazy. Často cibulku zalévejte, protože má mělký kořenový systém.

Cuketa

Tato slunce milující zelenina potřebuje prostor k růstu, ale jedna nebo dvě rostliny vám zajistí dostatečnou sklizeň po celou sezónu. Existuje hned několik odrůd této zeleniny. Můžete tak mít různé barvy. Zálivku snese střední, není proto potřeba to s ní enormně přehánět.

Rajče

Teplomilná rajčata se pěstují velmi snadno. Potřebují minimální podporu. Keřová rajčata se navíc pěstují snadněji. Nebudete muset trávit tolik času jejich svazováním nebo prořezáváním. Určitě jim dopřejte opěru. Za prvé tak zamezíte jejich hnilobě a za druhé se jim bude lépe dařit. Pakliže je chcete mít opravdu krásné, dopřejte jim hnojivo a také jim nezapomínejte vylamovat nové lístky. Tak rajčeti zajistíte dostatek síly.