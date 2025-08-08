Jak zapojit králíky do zahradničení? Vytvoří vám hnojivo, mulč a spasou trávu
Králíky mám ráda už od dětství. Jsou milí, tišší, vděční a když se člověk postará, odvděčí se nejen chlupatou společností, ale i něčím víc. Postupem času jsem zjistila, že nejsou jen na mazlení nebo na maso. Králíci totiž můžou být docela šikovní pomocníci na zahradě – jen to chce trošku přemýšlet, jak je do celého koloběhu zapojit. A že možností je víc, než se na první pohled zdá.
Králičí bobky jako zlatý poklad
Možná trochu zvláštní začátek, ale kdo má králíky, moc dobře ví, že produkce „bobků“ jede naplno celý den. A právě králičí trus je naprosto skvělé přírodní hnojivo.
Na rozdíl od kravského nebo slepičího hnoje není nutné ho nechávat dlouze rozkládat – králičí trus není tak silný, takže se může používat klidně rovnou. Já ho buď rozhazuju přímo do záhonů (hlavně na kořenovou zeleninu a dýně), nebo ho vmíchám do kompostu, kde krásně nastartuje rozklad. Obsahuje dusík, fosfor i draslík, takže rostliny mají všechno, co potřebují.
Jediné, co bych nedávala přímo ke křehkým sazenicím, je čerstvá podestýlka – když je hodně moči, může být zbytečně koncentrovaná. Ale suchý trus? Klidně hrst pod keřík a hotovo.
Podestýlka jako mulč
Podestýlku z králičích kotců (pokud nepáchne a je čistá) využívám jako mulč. Zvlášť když používám piliny, hobliny nebo seno – krásně zakryje půdu, udrží vlhkost a zároveň se časem rozloží a vyživí půdu. Jen je potřeba ji nenechávat ve vysoké vrstvě na jednom místě, protože by se mohla zapařit. Já ji obvykle rozházím mezi rajčata, cukety nebo dýně – a pak ji ještě trochu přihrnu hlínou, ať vítr nerozfouká.
Když mám hodně sena, které už králíci nechtějí, tak ho používám i jako výstelku mezi řádky. Skvěle to drží plevel na uzdě a navíc vypadá přirozeně.
Králíci jako sekačky
Tohle mě napadlo až později, ale funguje to výborně: králíci jako pomocníci při sečení trávy. Jasně, nezvládnou celý trávník, ale pokud jim vytvoříte mobilní výběh nebo ohrádku, můžete je postupně posouvat po zahradě. Oni si spokojeně spásají, vy nemusíte tahat sekačku a tráva je využitá beze zbytku.
Je důležité, aby výběh měl stín a přístup k vodě – a ideálně, aby nebyl postavený na přímém slunci. Já používám jednoduchý rám z latí a pletiva, který posouvám podle potřeby. Králíci tak mají čerstvou zelenou potravu, a já mám radost, že mi pomáhají s údržbou.
Jen pozor – nedávejte je do výběhu na místa, kde jste čerstvě hnojili nebo stříkali chemii. A taky si dejte pozor, aby neutekli – protože jakmile se dostanou k malinám nebo jahodám, rozloučíte se s úrodou.
Krmivo ze zahrady, zahrada z krmiva
Další výhoda je, že zahrada a králíci si mohou navzájem pomáhat. Ze zahrady máte krmení (mrkev, pastinák, listy, plevel, tráva, jetel, větvičky ovocných stromů) – a od králíků zase hnojivo. Uzavírá se takový malý domácí cyklus. Já třeba krmím králíky i přebytky z kuchyně – nať z mrkve, salát, slupky z jablek – a všechno, co nesní, skončí v kompostu.
Zbytky sena, které už králíci nechtějí, dávám do záhonů nebo pod brambory jako mulč. A z podestýlky si postupně dělám nový kompost.
Co rozhodně nedělat
- Nepoužívejte králičí trus z nemocných nebo čerstvě odčervených zvířat.
- Nenechávejte králíky dlouhodobě na stejném místě – trus i moč se mohou hromadit a půdu zatěžovat.
- Nedávejte do záhonů podestýlku s plísní nebo silným zápachem – to raději zkompostujte bokem.
Králíci jsou víc než jen roztomilá zvířátka. Když se zapojí do zahradničení, přinášejí nejen radost, ale i konkrétní užitek. Ať už jako zdroj kvalitního hnojiva, živý sekač trávy nebo výrobce mulče – když se na ně začnete dívat trochu jinak, zjistíte, že mohou být překvapivě užiteční parťáci.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.