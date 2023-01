Jak zabránit tomu, aby vaše kočka šikanovala jinou kočku?

„Nemůžete si pořídit jen jednu kočku,“ říkali. „Musíte si pořídit dvě kočky!“ říkali. „Kočky jsou pohodáři!“ říkali. Domácnost se dvěma kočkami může být hezká, pokud spolu vaše kočičky vycházejí. Když však jedna kočka běžně šikanuje druhou, máte zaděláno na noční můru. Pokud přemýšlíte, jak zabránit své kočce, aby šikanovala druhou kočku, a věřte nám, že v tom nejste sami (vážně), máme pro vás dobrou zprávu: Dá se to zvládnout. Jen to chce čas.

Jak vypadá kočičí šikana

Kočičí šikana má mnoho podob, od velkých fyzických činů, jako je vrhání s vystrčenými drápky, až po jemné mocenské pohyby, jako je hlídání misek s jídlem. Společným jmenovatelem všech projevů šikany je absence provokace. Například to, že Míňa honí Báru po chodbě, protože ji Bára švihla přes obličej, je reakce na agresi (nikoli šikana). Když Bára bezdůvodně přiklusá k Míně a plácne ji do obličeje? Ano, to už je šikana.

Mezi další chování, na které je třeba se zaměřit, patří kousání, škrábání, syčení, hromadění hraček, hlídání odpadkového koše, teritoriální agrese a bez legrace i zlé pohledy. Protože některé z těchto projevů může být obtížné odhalit, je důležité znát zvyky svých koček a sledovat jejich váhu, používání kočičího záchodku a temperament. Všímejte si sklopených uší, rozšířených zorniček a vousků přitisknutých k obličeji. To jsou známky agrese.

Identifikace příčiny

Jakmile se vám podařilo zjistit, co se děje ohledně kočičí šikany, je třeba v další fázi identifikovat její příčinu. Je velmi obtížné zastavit šikanování druhé kočky, pokud nevíte, proč agrese vůbec začala.

Traumatizující události (například nepříjemné návštěvy veterináře) a nediagnostikované zdravotní potíže mohou vyvolat nepříjemné chování. U adoptovaných koček, které měly v předchozích domovech špatné zkušenosti s lidmi nebo s jinými zvířaty, se může projevovat šikanózní chování jako mechanismus zvládání strachu, který pociťují v novém prostředí. Jistá studie zjistila, že předčasné odstavení může vést k nepřátelskému chování. Šikana může být také prostě reakcí na nudu.

Často se stává, že uvedením nové kočky nebo kotěte do domácnosti vznikne šikana. Stávající kočky mohou začít šikanovat nově příchozího jako způsob ochrany svého území nebo nové kočky mohou začít šikanovat jako způsob, jak si upevnit dominanci nebo vyjádřit nervozitu. Agresivita a šikana se mohou objevit kdykoli. To, že seznámení dvou kočkovitých šelem probíhá několik týdnů v pořádku, neznamená, že se později nemůže něco změnit.

Určitě navštivte svého veterináře, aby vyloučil (nebo potvrdil) zdravotní problémy. Pokud je šikana důsledkem onemocnění ledvin (kdo by nebyl mrzutý, kdyby ho bolely ledviny?), mohou být jediným nezbytným lékem léky.

Co tedy mohu dělat?

Po zjištění příčiny nebo během práce na jejím odhalení je klíčová prevence. Pokud dokážete určit spouštěče šikany, udělejte vše pro to, abyste je odstranili. Pokud například návštěvy veterináře dělají z Míni největšího nepřítele Báry, připravte domov před odjezdem. Oddělte Báře v pokoji o samotě, aby se na ni Míňa nemohla vrhnout, až ji přivedete domů. Poskytněte Míně interaktivní hračky, na kterých si může vybít případnou agresi.

Potyčky mají tendenci se stupňovat, když jsou zdroje omezené. Pokud kočkám poskytnete další box na stelivo, další misky na vodu a jídlo, více hrazdiček a spoustu hraček, bude se méně hádat. To je obzvlášť užitečné, pokud se Míně a Báře považují za součást různých sociálních skupin.

Pokud jsou hádky neustálé, měly by obě kočky dostat na několik týdnů každá svůj vlastní životní prostor. To znamená, že mezi nimi nedochází k žádné interakci. Každé z nich poskytněte vlastní misku na vodu a jídlo, bedýnku na stelivo a hračky. Časem je budete muset znovu seznámit, aby se mezi nimi vytvořil lepší vztah.

Ujistěte se, že se navzájem slyší a cítí, ale nevidí se.

Krmení na opačných stranách zavřených dveří.

Občas vyměňte místnost, aby mohli cítit pach toho druhého.

Znovu je seznamujte pomalu, postupně, po jedné malé hře.

Je známo, že feromonové difuzéry zmírňují agresivitu mezi kočkami. Jackson Galaxy’s Bully Solution je zcela přírodní přípravek, který má nadšené recenze od majitelů koček, kteří se potýkají s tyranskými kočičkami.

Pozitivně posiluje správné chování. Rozdávejte pamlsky bez omezení, když spolu vaše kočky vycházejí, i kdyby to mělo znamenat, že spolu jen pokojně existují v jedné místnosti.

Co bych neměl dělat?

Netrestejte svou kočku fyzicky ani slovně. Křik nebo bití kočky vede jen k větší agresi. Ani postříkání vodou není dobrá taktika; je to spíše krátkodobé řešení, které oddělí boj, ale nic je nenaučí. Nesnažte se přerušit boj rukama, zejména u příliš agresivních koček. Ocitnete se uprostřed a můžete se stát novým terčem. CBD olej se používá k léčbě úzkosti u kočkovitých šelem, ale bez konzultace s veterinářem by se neměl podávat žádný lék. Opět by mohly být ve hře další zdravotní problémy!

Na oddělování koček se nedívejte jako na jejich trestání. Potřebují svůj prostor, aby si vybudovaly nezávislost, než si začnou hrát na hodné. Nakonec může být nejlepší volbou konzultace s certifikovaným odborníkem na aplikované chování zvířat nebo s certifikovaným veterinárním behavioristou.