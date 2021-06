Jak odstranit vlhkost ze stěn a zdiva

Divíte se, proč jsou vaše zdi mokré a nabité vlhkostí, zejména v zimě? Můžete vinit velký teplotní rozdíl mezi vnějším vzduchem a vzduchem uvnitř. Podporuje kondenzaci a vlhkost ve stěnách a oknech. Kromě toho mohou povodně, netěsnosti potrubí nebo střechy, nesprávná izolace atd. vytvořit ve vašich stěnách koncentraci vody – což podporuje růst plísní a skvrn na sádrokartonu. Konstrukční dřevo může hnít, sádrokarton bobtnat. Pokud se vlhkost dostane do izolace, nebude fungovat správně. Ve výsledku se vaše účty za topení a chlazení mnohonásobně zvýší. Dům poškozený vodou představuje velká rizika pro vaše zdraví a ničí strukturu nemovitosti.

Je třeba jednat rychle, než vlhkost poškodí strukturální integritu budovy, povede k nebezpečným plísním a houbám, nebo způsobí život ohrožující alergické reakce.

V případě, že právě kupujete dům, je důležité pečlivě zkontrolovat oblasti, které mohou být nepřipravené, aby se vypořádali s deštěm a nízkými teplotami. Nebudete chtít, aby do konstrukce domu prosakovala vlhkost. To může vést k vážně poškozeným stěnám. Obecné pravidlo: čím starší je dům, tím větší je pravděpodobnost prosakování.

Naštěstí existuje řada tipů a triků pro vysoušení stěn a prevenci dalšího poškození v budoucnu.

Známky vlhkosti vašeho domova

Zatuchlý zápach – vlhká místnost má zatuchlou, výraznou „vůni“. Jakmile otevřete dveře, nebudete si je moci pomýlit.

– vlhká místnost má zatuchlou, výraznou „vůni“. Jakmile otevřete dveře, nebudete si je moci pomýlit. Stopy na zdi – tmavé stopy na zdi to jsou známky, že jsou vlhké. Vlhkost se také může projevit jako vybledlá omítka způsobená vlhkostí ve zdi.

– tmavé stopy na zdi to jsou známky, že jsou vlhké. Vlhkost se také může projevit jako vybledlá omítka způsobená vlhkostí ve zdi. Zvedání nebo loupání tapety – pokud zjistíte, že se tapeta kroutí od zdi, je to pravděpodobně způsobeno vnitřní vlhkostí – známka vlhkosti.

– pokud zjistíte, že se tapeta kroutí od zdi, je to pravděpodobně způsobeno vnitřní vlhkostí – známka vlhkosti. Studené stěny – pokud jsou vaše vnitřní stěny studené na dotek, může to být známka tvorby vlhkosti. Vnitřní stěny by měly být teplé a suché na dotek, pokud v nich není zachycena vlhkost.

– pokud jsou vaše vnitřní stěny studené na dotek, může to být známka tvorby vlhkosti. Vnitřní stěny by měly být teplé a suché na dotek, pokud v nich není zachycena vlhkost. Nadměrná kondenzace na oknech – kondenzace kolem oken je v zimě běžná. Nadměrné množství, které se nikdy nevyjasní je však známkou toho, že byste mohli mít vlhkost v domě.

Jaký typ vlhkosti v domě máte?

Naštěstí vlhko je snadno identifikovatelné. Budete muset začít s hledáním příčiny, abyste ji mohli akurátně napravit. Například vlhká skvrna v horní části stěny může znamenat únik žlabu a vlhkost v blízkosti oken může znamenat poškozenou odkapávací drážku pod okenním parapetem. Je důležité odvodit, o jakou vlhkost jde, aby se zabránilo dalšímu poškození. Existují tři typy vlhkosti:

1. Kondenzace

Nejběžnější forma vlhkosti je často způsobena špatným vytápěním a větráním. Nastává, když činnosti, jako je například vaření, zvyšují úroveň vlhkosti v budově. Tento vzduch kondenzuje na studených površích, jako jsou okna a stěny.

Tekoucí voda na oknech je nejzřetelnějším signálem kondenzace a může vést ke znečištěným záclonám, rozpadajícím se okenním rámům nebo plísni na stěnách a tapetách.

Běžná místa k nalezení černé formy plísní jsou:

za nábytkem, jako je pohovka nebo knihovna

v rozích pokojů

pod oknem a hromadí se na okenním rámu / parapetu

uvnitř kuchyňských skříněk

2. Vzlínající vlhkost

To je voda, která vstupuje do struktury ze země. Mezi příznaky patří rozpadlé podlahové lišty a podlahy, flekatá omítka a odlupující se barva a tapety.

3. Pronikající vlhkost

To je, když voda vstupuje do budovy zvenčí a pohybuje se skrz stěny, což často vytváří skvrny nebo růst plísní v určité vzdálenosti od průniku. Důvodem jsou vady okapů a potrubí, vadné lemování, nebo špatné provedení.

Jak se zbavit kondenzace?

Stejně jako u všeho, prevence je jednodušší než vypracování způsobu, jak se zbavit vlhkosti. Jakmile je přítomná, může být někdy obtížné napravit problémy, které způsobuje, jako je růst plísní a poškození konstrukce. Prevence je vždy snazší než léčba – což je v případě plísní docela doslovné, s přihlédnutím ke zdravotním rizikům, která s tím mohou souviset!

Zde je několik rychlých a jednoduchých opatření k prevenci a vyloučení vlhkosti:

❖ Kupte si odvlhčovač vzduchu

Je to tak jednoduché. Odvlhčovač nasaje veškerý vzduch v místnosti a vytlačuje vlhkost, která způsobuje vlhkost a plísně. Voda se shromažďuje v malém kbelíku v jednotce, kterou vyprázdníte. Přemísťujte odvlhčovač po domě z místnosti do místnosti, kdekoli se to zdá být potřeba. 24–36 hodin v každé místnosti je dostačující.

Přestaňte trpět vlhkostí a prohlédněte si inzeráty na odvlhčovací jednotku. Například i zde je několik odvlhčovačů vzduchu a když mezi nimi najdete ten svůj, ani nebudete vědět, jak jste dosud mohli žít bez něj.

❖ Zbavte se vlhkosti v koupelně

Sprchování nebo koupání může produkovat spoustu páry a vlhkosti. Abyste zabránili kondenzaci ve zbytku domu, mějte dveře koupelny zavřené a při sprchování otevřete okno koupelny.

V samotné koupelně nezapomeňte instalovat odsávací ventilátor, který vám pomůže zlikvidovat přebytečnou vlhkost v místnosti. To je ještě důležitější, pokud nemáte v koupelně okno.

❖ Udržujte svůj dům v teple

Chcete-li udržet vlhkost na uzdě během chladnějších měsíců, zkuste udržovat svůj domov na stálé teplé teplotě. Vlhkost vzniká, když teplý vzduch narazí na studené stěny, takže udržováním tepla v domě nebude povrch dostatečně chladný, aby se vytvořila kondenzace. Zkuste nastavit časovače vytápění tak, aby se zapínaly v intervalech po celý den.

❖ Prádlo nesušte uvnitř

Pokud je to možné, zkuste oblečení věšet venku – i v zimě. To pomůže zabránit kondenzaci mokrého oblečení nahromaděného v domě. Máte-li prostor, zvažte investici do bubnové sušičky, která pomůže udržet páru a vlhkost při sušení prádla na uzdě. Pokud musíte nechat oblečení schnout uvnitř, umístěte poblíž odvlhčovač, který odsaje přebytečnou vlhkost.

❖ Vypořádejte se s párou z vaření

Při vaření vždy zakryjte pánve a hrnce. To nejen zabrání úniku páry, ale také šetří energii. Při vaření můžete také zavřít dvířka kuchyně, abyste zabránili úniku páry do jiných částí domu. Vylepšení vašich topných a ventilačních systémů udělá skvělou práci pro vyřešení problémů s kondenzací. Nainstalujte do kuchyně odsávací ventilátory, abyste snížili vlhkost. Výkonné odsavače par můžete koupit za méně než 200 eur, což může být dlouhodobě mimořádně nákladově efektivní řešení.

Jak se zbavit vzlínající vlhkosti

Rostoucí vlhkost je relativně vzácná forma vlhkosti, která ovlivňuje stěny budov. Nastává, když vlhkost ze země prochází kapilárním působením nahoru skrz stěny. To znamená, že podzemní voda je účinně nasávána přes drobné trubičky v cihlách, jako řada brček. Tato voda obsahuje soli, které také cestují zdí.

Nejúčinnějším a nejekonomičtějším způsobem ošetření vzlínající vlhkosti je injektážní krém s ochranou proti vlhkosti. Krém se vstřikuje nebo ručně pumpuje do speciálně umístěných otvorů v maltové vrstvě. Po vložení se krém pro ochranu proti vlhkosti vrátí do kapalné formy. To mu umožňuje proniknout do cihel a dosáhnout úplné absorpce. Při vytvrzování vytváří silnou vodoodpudivou bariéru a novou chemickou látku DPC, která brání vodě stoupat po zdi.

Když uvidíte známky vzlínající vlhkosti na vnitřních stěnách, musíte odstranit veškeré tapety a omítky zpět na cihly nebo podklad. Budete to muset udělat také na vnější zdi nemovitosti. Léčba vzlínající vlhkosti na vnitřních stěnách spočívá v provedení procesu vstřikování, jak je uvedeno výše a poté je dobré vymalovat.

Jak se zbavit pronikající vlhkosti?

Pronikající vlhkost může ovlivnit jakýkoliv typ nemovitosti, ale staré nemovitosti, které nemají žádnou nebo jen malou údržbu, jsou náchylnější k pronikání vody. Moderní budovy mohou také trpět pronikající vlhkostí, protože pokud je vadný design a zpracování nemovitosti objeví se vlhkost ve stěnách.

Existují způsoby, jak problém vyřešit sami, a existuje několik tipů pro kutily, které vám pomohou zabránit pronikání vlhkosti do poškození vašeho majetku. Klíčem k zbavení se pronikajícího problému s vlhkostí je identifikace zdroje problému.

Jak již bylo vysvětleno, pronikající vlhkost je způsobena poškozením vnějších částí budovy. Níže jsou uvedeny nejčastější vnější vady a jak můžete problém vyřešit:

poškození střechy – pokud máte znalosti a zkušenosti, pak bude nutné vyměnit prasklé nebo chybějící strešní tašky

– pokud máte znalosti a zkušenosti, pak bude nutné vyměnit prasklé nebo chybějící strešní tašky poškozený okap a potrubí – toto je nejčastější příčina problémů s pronikáním vlhkosti. Jedná se o jednoduchou opravu, kterou můžete provést sami. Jednoduše odblokujte žlaby a potrubí, nebo pokud dojde k poškození, bude nutné je opravit nebo vyměnit.

– toto je nejčastější příčina problémů s pronikáním vlhkosti. Jedná se o jednoduchou opravu, kterou můžete provést sami. Jednoduše odblokujte žlaby a potrubí, nebo pokud dojde k poškození, bude nutné je opravit nebo vyměnit. praskliny v omítce – pokud se omítka poškodí, umožní to průchod vody. Tyto trhliny bude třeba opravit pomocí tmelu nebo nové omítky.

– pokud se omítka poškodí, umožní to průchod vody. Tyto trhliny bude třeba opravit pomocí tmelu nebo nové omítky. poškozená okna – pokud se okna v průběhu času poškodila, bude třeba je vyměnit.

– pokud se okna v průběhu času poškodila, bude třeba je vyměnit. porézní cihly – je normální, že se cihly časem poškodí při dlouhodobém působení živlů. Je důležité, aby se cihly, když se stanou pórovitými, vyměnili, protože umožní pronikání vlhkosti skrz stěny.

