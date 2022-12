Jak nalákat ptáčky na krmítko: Jednoduché strategie, které fungují!

Je velmi zábavné a uvolňující sledovat rozmanitý sortiment ptáčků poletujících na vašem dvorku či mimo něj. A také je velmi potěšující vědět, že jim pomáháte tím, že jim poskytujete jídlo, čerstvou vodu nebo bezpečné hnízdiště. Ptáci zase přinášejí vašemu dvorku výhody, jako je kontrola a regulace škůdců. Mnozí z nich jsou navíc klíčoví opylovači. Někteří jsou zpěvní ptáčci, jejichž krásné prozpěvování dodá vašemu životu další prvek potěšení.

Začněte s krmítkem

Pokud nevíte, jak přilákat ptáky na krmítko, začněte tím, že si pořídíte dobré a kvalitní krmítko pro ptáčky – rovnou dvě nebo tři. Existuje mnoho druhů ptačích krmítek, některé jsou zavěšeny na sloupech či větvích stromů, některé jsou připevněny k oknům pro bližší pohled a jiné jsou umístěny na zemi.

Některá krmítka obsahují různé druhy potravy, což znamená, že můžete oslovit různé druhy ptáků po celý rok. Někteří ptáci potřebují při přístupu k potravě bidýlko a některá potrava – jako je bodlák a lůj – vyžadují specifické druhy krmítek. Například kolibříci vyžadují speciální krmítka ve tvaru rostliny do kterého se lije speciální nektar pro ně určený. Tak na to při výběru myslete.

Nedovolte veverkám přístup

Někteří nadšenci chtějí pro svá krmítka druhovou exkluzivitu – nechtějí, aby se do nich dostali veverky. Pokud i vy dáváte přednost tomu, aby tito chytří hlodavci nekradli ptačí semena, investujte do krmítka odolného vůči veverkám. Zatímco krmítka pro ptáky jsou k dispozici v široké škále tvarů a velikostí, krmítka odolná vůči veverkám používají materiály, které veverky nemohou poškodit či se do nich dostat.

Pro dodatečnou ochranu přidejte do svého krmítka přepážku nebo jej namontujte na tyč, kam se veverka nevyšplhá, protože jí to bude klouzat. Plnění ptačích krmítek jídlem, které veverky nemají rády, jako je světlice barvířská, mastňák habešský či proso, je účinný způsob, jak přilákat ptáky, ale ne veverky.

Přijměte sílu květin

Kvetoucí rostliny poskytují přirozenou výživu a povzbuzují ptáky, aby si prohlédli vaše krmítko jako zálohu. Mezi favority patří například fuchsie, včelí balzám či dračík. Jiné rostliny, jako je slunečnice, produkují semena, která ptáci milují. Některé květiny produkují pyl, vyzkoušejte třeba zimolez, třapatku a cínii. Nezapomeňte pěstovat také ovocné stromky, jako jsou třešně a švestky, keře maliníku a vinnou révu, které milují datlové, drozdi, červenky, kosové a mnoho dalších druhů, které vídáte na svých zahradách.

Vytvořte vodní oázu

Stejně jako potravu, tak je velmi důležité zajistit ptákům také vodu. Kromě toho, že voda uhasí jejich žízeň, poskytne jim také prostor pro koupání. Nejlepší je pro ptáky mělká koupel, kde bude rovné dno a dostatek prostoru pro pohyb a smáčení křídel. Pár centimetrů vody je vše, co potřebují. Ujistěte se, že svou koupel pro ptáky pravidelně čistíte, abyste předešli onemocnění. Pohybující se voda je velmi atraktivní pro mnoho ptáků, jako jsou třeba kardinálové (žijí v Americe a Kanadě). Pokud na zahradě nemáte potok či fontánu, tak stačí, abyste do ptačí koupele přidali přístroj vytvářející bubliny.

Vše je o umístění

Zatímco ptáci ocení blízký kryt, krmítka musí být stále umístěna na místech, kde je ptáci snadno najdou. Krmítka by měla být dostatečně blízko stromů a keřů pro úkryt a bezpečí, ale dostatečně daleko od krytu, aby neměly veverky snadný přístup ke krmení. Podobně by měl být přirozený kryt dostatečně blízko ke krmítkům, aby se ptáci mohli schovat před predátory, ale ne tak blízko, aby se tam mohli skrýt hadi, lišky či jiné nebezpečí, které by mohlo ptáky přepadnout přímo při krmení.

Uklízejte

Otázka, jak přimět ptáky letět na krmítko má jednoduchou odpověď – dejte jim jídlo, vodu a úkryt. Pokud chcete na svůj dvůr přilákat ptáky, je vaší povinností poskytnout jim všechny tři věci. Více než to je však vaše odpovědnost udržovat vaše krmítka, pítka a oblasti kolem nich čisté, abyste zabránili onemocnění opeřených hostů. Abyste zabránili růstu bakterií a plísní, dodržujte tento postup přibližně každý druhý týden u semínkových krmítek. Krmítka vydrhněte roztokem octa a vody. Před opětovným naplněním je důkladně opláchněte čistou vodou a poté nechte zcela vyschnout. Nezapomeňte také uklidit rozlité odpadky a odhozené slupky, které se nashromáždily pod krmítkem.

Udržujte krmítka plná

Je třeba zopakovat, že musíte udržovat krmítka pro ptáky neustále plná. Pokud krmítka pravidelně nedoplňujete, ptáci se budou zastavovat méně často. To může mít za následek zatuchlé nebo zkažené krmivo, což může ptáky odrazovat od vašeho dvora. Mnoho druhů ptáků se v zimě nestěhuje, takže je dvojnásob důležité dodávat jim výživu, když jejich běžná potrava není v chladných měsících snadno dostupná.