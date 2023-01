Jak na úspěšné pěstování bramboříku

Květy bramboříku působí až andělsky krásně. Vůbec bychom se nedivili, pokud by vás při příchodu do zahradnictví doslova uchvátili na první pohled. Pokud mu poskytnete správnou dávku péče, bude vám dělat ozdobu rozhodně déle než jen jednu zimu. U bramboříku někdy platí pravidlo, čím méně péče, tím více parády. Jak se o něj tedy starat, aby vám vydržel po celý rok a následně další zimu zase vykvetl?

Nepřeberný výběr

Bramboříků je opravdu velký výběr a ve chvíli, kdy vejdete do dobrého zahradnictví můžete si začít vybírat. Odejít můžete s menším bramboříkem, který má přibližně jen 10 centimetrů, nebo naopak s velkou a košatou rostlinou s velikostí kolem 30 centimetrů. Stejně nepřeberné jsou i barevné varianty květů. Jedinou nevýhodou bramboříků je to, že milují chlad. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by vám dlouho vydržel ve vytápěné místnosti.

Brambořík pořádně prohlédněte již při koupi

Jakmile si všimnete, že má brambořík svěšené listy, rozhodně jej nekupujte. S velkou pravděpodobností ho napadla nějaká choroba, či je na vině jeho špatná přeprava. Ať už je důvod jakýkoliv, takto vypadající brambořík dlouho nevydrží. Vždy tedy sáhněte po rostlině, která je již na první pohled zdravá, má silné a pevné listy, pár květů a několik nasazených poupat. Další bod, kterého si musíte ještě povšimnout je jeho substrát. Ten by měl být vlhký, nikdy ne vyschlý. Brambořík se totiž řadí mezi rostliny, které absolutně nesnesou vyschnutí.

Jaká teplota je ideální pro pěstování

Jak jsme již zmiňovali, brambořík patří mezi rostliny milující spíše chlad. Jakmile si domů přinesete novou rostlinu, rozbalte jí a nechte jí chvíli odpočinout v nižší teplotě, než ve které se bude následně pěstovat. Za ideální teplotu pro pěstování rozkvetlého bramboříku se považuje 16 °C. Jestliže dáte brambořík do vytopeného obýváku, bude vám dělat parádu jen pár dní, než díky teplu shodí všechny květy a další se na něm již neobjeví. Rozhodně brambořík nedávejte ani tam, kde jsou přímé sluneční paprsky. Ideálním stanovištěm pro něj tedy bude chladnější místnost s rozptýleným světlem.

Jak si poradit se zálivkou

Brambořík se řadí mezi rostliny, které potřebují zálivku pravidelnou a vydatnou. V nejlepším případě jej zalévejte do spodní misky, protože nesnese vodu na listech a hlíze. Substrát by nikdy neměl vyschnout, ale samozřejmě jej nesmíte ani přelévat. Patří mezi květiny, které mají rády vyšší vlhkost vzduchu, ale zároveň nesnese rosení. Pokud máte v místnosti spíše vzduch suchý, můžete vyzkoušet malý trik v podobě umístění květináče s bramboříkem do misky, kterou naplníte kamínky a ponoříte je do vody. Voda, která se bude z misky odpařovat, dokáže zvlhčit vzduch kolem bramboříku bez zbytečného přemokřování. Jednou za dva týdny je dobré brambořík také přihnojit.

Po odkvětu ho nevyhazujte!

Jakmile přijde jaro, brambořík odkvete. To ale rozhodně není důvod ho vyhodit, ale poskytnout mu takovou péči, aby další zimu opět vykvetl. Spolu s odkvětem pravděpodobně začnou pomalu opadávat i listy. Je to tak správné, protože brambořík v létě odpočívá. V tuto chvíli začněte omezovat zálivku a rostlinu již více nehnojte. Jestliže na rostlině zůstalo pár květů, opatrně je odstraňte a hlízu dejte do nového květináče, který by měl být v chladném místě bez přímého světla. Zálivku i hnojení znovu obnovte na začátku září, poznáte to dle toho, že brambořík začne znovu růst. Dále se o něj starejte jako předchozí sezónu.