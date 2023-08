Hliníková střecha s designem dle vašich představ

Žijete v domnění, že hliníková střecha je obyčejná, nudná a nedává vám moc možností? To byste měli vidět, co všechno nabízí rakouský výrobce PREFA Aluminiumprodukte. Jejich nabídka hliníkové střešní krytiny je tak obrovská, že člověk ani neví, po které variantě vlastně sáhnout.

Falcovaná taška, jednoduchý střešní panel, falcovaný šindel, falcovaná šablona, věžovka nebo minimalistický panel s nepravidelnými hranami. I takhle může vypadat hliníková střešní krytina. Díky těmto širokým možnostem máte záruku, že bude vaše hliníková střecha vypadat skvěle, ať už patří na novostavbu nebo starší dům, který rekonstruujete.

Plechová střecha se opravdu hodí i na starší domy

Hliníková krytina má spoustu výhod, mimo jiné nízkou hmotnost. Hmotnost střešního systému od firmy PREFA se pohybuje v rozmezí 2,3 až 2,75 kg/m2. Není tedy potřeba řešit dodatečné zesílení krovu, které by bylo nutností v případě těžké krytiny z pálených tašek.

Nízká hmotnost ale neznamená, že by střecha dobře nedržela a mohl ji odnést kdejaký větší vítr, jak se spousta lidí mylně domnívá. PREFA vyvinula systém pokládky „drážka v drážce“, navíc využívá upevnění pomocí příchytek. I lehká střecha tedy vydrží silné nápory větru.

Střecha na dlouhá léta, co se dá recyklovat

Plechová střecha vydrží i extrémní povětrnostní podmínky, neuškodí jí sníh, kolísavé teploty a ani sluneční záření. Má speciální vrstvu laku, díky které je maximálně odolná a zachovává si svou barvu.

PREFA dává na barvu a materiál střechy záruku 40 let. A co se střechou, až doslouží? Recyklujete ji, hliník je totiž recyklovatelný ze 100 % a lze recyklovat stále dokola, aniž by se snižovala jeho kvalita. I vy tedy můžete přispět k ekologičtějšímu stavění.

Na hliníkové střechy, ale také hliníkové fasády se můžete podívat přímo v galerii realizovaných projektů na webu firmy PREFA. Třeba zámek Dobřenice je ukázkou toho, jak skvěle padne plechová střecha na historický objekt.