Gekončík noční: Nenáročný sympaťák

Nenáročný gekončík noční je mezi chovateli oblíbený i pro milou povahu a přijatelnou cenu. Pořídíte ho v základním zbarvení zhruba za pět set korun a s ubikací se vejdete do tisícovky a hlavu si nemusíte dělat s osvětlením. Krmíme je hmyzem, vegetariány opravdu nejsou a za odměnu s vámi bude gekon rád trávit čas. Ideální zvíře pro začínající chovatele.

Suché oblasti jsou jeho domovem

Ve volné přírodě se gekončíci vyskytují v oblastech Afganistánu, Íránu, Iráku, Pákistánu a severovýchodní Indie. Jeho typický biotop je horská oblast, skalnatá suchotravní oblast nebo kamenité pouště. Jak už název gekončík noční napovídá jedná se nočního tvora.

Bude se vám líbit? Zavírací oči a milá povaha

Gekončík noční má oproti jíním gekonům pohyblivá víčka která může zavírat a otevírat dle libosti například na spaní je zavírá. Jeho temně zlatavé oči a mimika obličeje tak dostává pohyblivý a velmi živý výraz oproti jiným plazům.

Délka gekončíka se pohybuje kolem 20 – 30 cm a dožívá se až 20 let. Gekončíci noční se většinou chovají v párech nebo ve skupinách samic, které ale musí splňovat několik kritérií. Ve skupině nesmí být víc než jeden samec, jinak by docházelo k soubojům a slabší jedinec by byl často utiskován a hrozilo by mu poranění a v extrémních případech i smrt. Pokud chcete v teráriu samečka, je nutné rozptýlit jeho pozornost více samicemi nejlépe 3-5 samic.

Samice jsou mezi sebou snášenlivé a je možný chov i více samic bez samečka.

Jak zařídit terárium?

Terárium pro gekončíky noční by mělo mít co největší plochu dna, není třeba, aby bylo vysoké. Minimální velikost pro chovnou skupinu je cca 100 x 50 x 50 cm (délka x šířka x výška) ovšem čím větší tím lepší. Teplota v teráriu nemá během dne klesnout pod 24 °C a během noci by neměla klesat pod 20 °C.

Na dno terária používáme substrát. Nedoporučujeme však lignocel nebo obyčejný písek, protože může způsobit vážné zdravotní problémy. Lignocel je schopný ucpat střeva a zabít vašeho gekončíka. A terarijní písek může způsobit dýchací problémy.

Za nejlepší volbou substrátu jsou považovány: akvarijní kamínky. Jinou variantou jsou utěrky, látkové podložky, popřípadě koberec pro plazy nebo i speciálně pro gekončíky noční – tyto koberečky a podklady ale často nenajdete v českých kamenných obchodech, koupíte je však na internetu.

Do terária umístíme velké množství různých úkrytu skalek a kořenů. Přes den se sice mohou zdát jako lenoši, ale přes noc jsou aktivní a hodně rádi šplhají na vyvýšeniny, takže pokud máte možnost, doporučuju koupit terárium s 3D stěnou. Veškeré dekorace a úkryty by měly být bezpečné a dobře uchycené, aby se na vašeho gekonovi nezhroutily na hlavu.

Svítit nemusíte, ale teplo potřebuje

Umístěte terárium na klidné místo a pokud je u okna (nikoliv však na přímém slunci), není potřeba pořizovat žádná světla, protože gekončík noční potřebují jen minimum UVB světla až na výjimku, kterou je zahřívací světlo. To ale může být nahrazeno jiným zdrojem tepla jako například topná deska či topný kámen.

Potrava pro gekončíky

Gekončíci noční nejsou příliš vybíraví a nepohrdnou prakticky žádnou hmyzí potravou. Nejlepší je krmit naše gekončíky sarančaty nachytanými v létě na louce, to je pro ně delikatesa, ale jinak si vystačíme s tím, co běžně nabízí trh s krmivy, například:

sarančata menších druhů

cvrčci

švábi argentinští (jen mláďata, na dospělé jedince si gekončíci většinou netroufnou)

švábi turkistánští (oproti švábům argentinským nedorůstají takové velikosti, tudíž jsou pro gekončíky přijatelní i jako dospělí jedinci)

mouční červi

TIP: Kupte jim také vitamínový a vápníkový přípravek a jednou týdně jim v něm obalte krmný hmyz – tyto přípravky jim obyčejně i hodně chutnají, takže to je též metoda, když chcete rozkrmit gekončíky, kterým zrovna jídlo moc nejede.

POZOR: Přirozeně žerou méně před svlekem, který absolvují zhruba dvakrát za měsíc. Svlečenou kůži ze sebe okamžitě požírají.

Obyčejný nebo více barevný?

Gekončík noční patří mezi velmi nenáročné a krásné gekony i v základních skvrnitých variantách. Vyskytuje se ve velkém množství různých barevných kombinacích velikostech a stále se díky křížení různých druhů objevují nové varianty. Krásní jsou například gekoni ve žlutých, hnědých a bílých barvách připomínající cukroví.

Kamarád na dvacet let?

Je dobré si rozmyslet chov i s ohledem na vysoký věk, kterého se dožívají. Budou vás těšit dalších 20 let?

Velmi dobře si zvykají na lidský dotek. a někteří jedinci si mohou lidskou dotek dokonce oblíbit a vyžadovat se svým majitelem interakci.