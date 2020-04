Čisticí zóna nebo rohožka? To záleží…

Vyzouvat se před domem či bytem není zrovna pohodlné. Proto je nutné před vstupem do interiérových prostor instalovat vhodné čisticí zóny, nebo tradiční rohožky. Která se hodí pro vás?

Čisticí zóna nabízí o něco větší komfort než běžná rohožka. Na její používání se však musíte připravit předem. V první řadě je dobré, aby byla zapuštěná. Případně musí mít dostatečný rozměr (nejlépe ode zdi ke zdi) a být zafixovaná. Pro mnohé z nás může být nepraktickým její čištění. Zatímco v obchodních a kancelářských centrech si velké čisticí rohože pravidelně vyzvedává čisticí služba a rovnou je mění, v domácnosti zůstane čištění poměrně velké rohože na nás. A obvykle dá zabrat.

Kdo si na to netroufne, na toho zůstávají běžné rohožky. Není to ale žádný kompromis. Rohožky dnes vypadají úchvatně a přináší našemu bydlení nejen funkční prvek, ale i design. Věděli jste, že si dokonce máte možnost nechat vyrobit rohožku s vlastním potiskem? Je to hezký nápad i na dárek.

Z jakých materiálů se rohožky vyrábí nejčastěji?

Rohožka z kobercoviny

Je to tradiční rohožka, která se hodí spíše pro interiérové použití, protože více nasává vodu. Její výhodou je, že ji lze velice často po vyprášení vyprat v pračce. Díky tomu můžete mít rohožku vždy čistou a měnit ji stejně, jak měníte třeba tu koupelnovou. Koupíte ji hotovou, ale lze ji i vyrobit přímo z kobercové metráže. Zátěžové koberce jsou pro tento účel velice vhodnými. Někdy je vhodné je obšít.

Kokosové rohožky

Ne vždy se na nich nohy čistí snadno. Někdy musíme nohama vyvinout až nadměrnou sílu. Avšak boty umí vyčistit dokonale. A kromě vás si kokosovou podložku zamiluje i vaše kočka. Drsné rohože z kokosu skutečně milují. Kdo chce mít kočku, jež ho bude čekat na zápraží, ten vsadí právě na kokosovou rohož. Je dokonce poměrně dobře odolná i kočičím drápkům. Kočky si na ní rády brousí drápky.

Praktické plastové rohožky

Plast na rohožce může mít více podob. Pozor na rohožky s tvrdými „chlupy“, ty se snadno zlomí. Rohožka není příliš trvanlivou a zbytky plastu se válí všude kolem. Ideálnější plastová podložka připomíná spíše umělý trávník. Na druhou stranu, poměrně snadno se čistí pouhou vodou ze zahradní hadice. Větší nánosy špíny stačí nechat odmočit v kýblu s vodou.

Gumové rohože

Jsou klasikou, která nezklame. Kromě tradičního vzoru se dělají i gumové rohožky, které napodobují ty litinové. Jsou skvělé na údržbu, extrémně trvanlivé a funkční. Pro venkovní použití ideální.

Kovové rohože pro milovníky zahrady i rustikálního stylu

Kovové podložky jsou často z těžké litiny, dnes koupíte ale i lehké hliníkové. Jejich výhodou je, že špínu a nánosy bahna dostanou i z holínek. A k tomu většinou vypadají velice romanticky. Kovové rohože se nabízí též jako kombinované, obvykle s již zmiňovaným kokosem. U těch je nevýhodou, že zatímco kov je věčný, kokosové vlákno ne. A tak se jednou budete s rohožkou smutně loučit, i když ještě nebude zcela zničená. Jiným typem kovové rohože jsou zapuštěné pozinkované rošty. Nedá se jim upřít praktičnost, ale krásnými se nazvat nedají.

Rohože ze dřeva

Ani dřevo není zapovězeným materiálem pro rohožky. Zejména pokud jde o tvrdé či odolné tropické dřeviny. Často se jedná o rošt s latí, nebo o rošt, který připomíná frézované palubky pro terasy. Dřevěné rohože poslouží, i když jejich životnost je omezená.

Velikost rohožky musí korespondovat s místem, kde bude umístěná

Optimální je o velikosti čisticí zóny či rohožky přemýšlet, už když pokládáme dlažbu, nebo před vchodovými dveřmi umísťujeme trvale květináče. Tehdy jde vyřešit to, aby rohožka perfektně zapadla do kompozice, nepřekrývala pěkný vzor na dlažbě a nebyla příliš velkou vzhledem k umístěným květináčům. Takže nezapomeňte při plánování interiéru myslet i na tyto detaily.

Na co ještě při výběru čisticích pomůcek nezapomenout?

· Volně umístěné rohožky by měly mít protiskluzovou spodní část. Pokud nemají, jde je podložit speciální plastovou hmotou, ale lze si pomoci i tavnou pistolí, kdy na spodní část podložky uděláte dostatečný počet plochých bodů z tavné náplně. Takto se jako DIY dělají rovněž protiskluzové ponožky pro děti a funguje to i na rohožky.

· Kdo má zahradu, neměl by zapomenout ani na odstraňovala hrubých nečistot. Jde o pevná vysoká škrabadla, která dostanou bláto i z pohorek a zahradní obuvi. Obvykle se musí zabetonovat či přišroubovat k betonovému podloží.

· Na designu záleží. Takže hledejte krásné rohožky v barvách či se vzory. Nebo si je nechte vyrobit na míru.

Díky dobře zvoleným čisticím zónám a rohožkám ušetříte mnoho času při úklidu. Jsou rovněž jakýmsi vítacím prostorem pro hosty, takže tomu musí odpovídat i jejich vzhled.