Chcete mít krásný a hustý trávník? Teď je poslední šance na podzimní dosetí
Každý trávník dostane během roku pořádně zabrat. Sucha v létě, časté sečení, dětské hry nebo domácí mazlíčci – to všechno se na něm podepíše. A pak stojíme na zahradě, koukáme na lysiny a říkáme si: „Mám to ještě teď dosít, nebo už to nechám na jaro?“ Podzim je pro trávník hodně důležité období a pokud víte, jak na to, dosévání se může opravdu vyplatit. Jenže má to svoje pravidla, když se pustíte do práce moc pozdě, semínka už nestihnou zakořenit a všechna vaše snaha přijde vniveč.
Proč dosévat právě na podzim?
Možná to překvapí, ale podzim je pro trávník často lepší než jaro. Půda je ještě vyhřátá po létě, ale už není tak vysušená. Vlhkost vzduchu je vyšší, takže semínka nevyschnou hned, jakmile je rozhodíte. Navíc v září a říjnu už většinou neprší v takových přívalech, které by semena spláchly.
Roste pomaleji i plevel, takže mladé travní rostlinky mají větší šanci prosadit se. A když všechno klapne, na jaře se probudíte k hustšímu a zdravějšímu trávníku.
Kdy začít a kdy už je pozdě
Ideální čas je od konce srpna do poloviny října. Záleží ale hodně na počasí a nadmořské výšce. V nižších polohách můžete klidně dosévat ještě koncem října, když je teplé babí léto. Ve vyšších polohách je ale lepší skončit dřív, protože chladné noci už mladé rostlinky nezvládnou.
Co je důležité: tráva potřebuje po výsevu minimálně 4–6 týdnů nad 8 °C, aby stihla zakořenit. Když se ochladí rychle, semínka sice možná vyklíčí, ale mráz je spálí.
Jak na podzimní dosetí krok za krokem
Příprava půdy – půdu lehce nakypřete hráběmi nebo vertikutátorem, aby semínka měla kam zapadnout. Odstraňte mech, listí a staré zbytky trávy.
Volba osiva – vyplatí se vybrat kvalitní travní směs, ideálně označenou jako regenerační nebo dosévací. Ta je namíchaná tak, aby rychle klíčila a zahušťovala stávající porost.
Výsev – semínka rozhazujte rovnoměrně, ručně nebo pomocí rozmetadla. Pokud jde jen o holá místa, stačí zasypat lokálně.
Zasypání – lehce přehrábněte, případně přisypte tenkou vrstvu jemné zeminy nebo písku. Chrání to semínka před vyschnutím i ptáky.
Zálivka – čerstvě zasetá místa zalévejte jemně, ale pravidelně, aby semínka nevyschla.
Nejčastější chyby při dosévání
- Pozdní výsev – lidé často čekají moc dlouho a semena už nestihnou zakořenit.
- Přílišná zálivka – když se semena utopí, zplesniví. Vždy je lepší jemně rosit.
- Nevhodná směs – levná osiva zůstávají často řídká a neudrží krok s původním trávníkem.
- Listí na trávníku – pod spadaným listím tráva nevyklíčí. Listí proto pravidelně odklízejte.
Co dělat, když už je pozdě
Pokud jste se k dosévání dostali až v listopadu a teploty padají k nule, nemá cenu to zkoušet. Semena by sice mohla vyklíčit, ale první mráz je spálí.
V tom případě je lepší počkat na jaro. Ale pozor – jarní dosetí bývá náročnější kvůli suchu a rychlému nástupu plevelů. Proto pokud můžete, využijte spíš podzim.
Tip navíc: dosetí po částech
Nemusíte hned osívat celou plochu. Zaměřte se na holá nebo prořídlá místa. Postupně je zpevníte a zbytek trávníku jen udržujte. Je to rychlejší a méně náročné na vodu i semena.
Dosévání trávníku na podzim je skvělý způsob, jak ho připravit na novou sezónu. Když začnete včas – ideálně během září a října – a dáte novým rostlinkám šanci zakořenit, odmění se vám na jaře krásně hustým a zeleným kobercem. Pokud to ale nestihnete, raději počkejte na jaro, než abyste práci dělali zbytečně.
