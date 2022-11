Balzám na tlapky pro domácí mazlíčky

Led, sníh a sůl z chodníků mohou psovi způsobit velké škody na tlapkách. Domácí balzám z přírodních ingrediencí, jako je bambucké máslo, kokosový olej a včelí vosk, je ideální mastí, která udrží jeho polštářky tlapek v zimě zdravé.

Všichni víme, že zimní měsíce mohou být pro naši pleť náročné. Mezi větrem a nízkými teplotami je důležité podniknout další kroky v naší rutině, abychom udrželi pleť hydratovanou po celou zimu. Nejen naše pokožka potřebuje v zimních měsících trochu více lásky, ale i našim mazlíčkům prospěje extra péče!

Všechny tyto netoxické složky jsou schváleny Americkým kynologickým klubem. Bambucké máslo je známé tím, že vyhlazuje, zjemňuje a hydratuje pokožku. Včelí vosk je známý tím, že pomáhá hojit popraskanou kůži, takže je ideální složkou pro domácí balzám. A konečně kombinace kokosového a olivového oleje v tomto receptu dodává další hydrataci, aby byly tlapky vašeho psíka hedvábně hladké. Balzám nanášejte v tenké vrstvě na kůži polštářků tlapek tak často, jak je potřeba. Nebojte se, pokud si ho váš pes z tlapek slíže – nijak mu neublíží.

Poznámka: Tento balzám vydrží až rok, pokud je skladován na chladném a suchém místě.

Co potřebujete:

2 malé skleněné nádoby s víčky

Velkou zavařovací sklenici

Bambucké máslo

Kokosový olej

Olivový olej

Pelety z včelího vosku

Postup: Do velké zavařovací sklenice přidejte 1/4 šálku bambuckého másla, 1/4 šálku kokosového oleje, 1/8 šálku olivového oleje a 1/4 šálku peletek včelího vosku; promíchejte. (Tip: Použijte zavařovací sklenici, kterou vám nevadí věnovat pro řemeslné účely, protože bude těžké ji znovu zcela vyčistit.) Středně velký hrnec naplňte takovým množstvím vody, aby byl obsah sklenice pokrytý několika centimetry, a přiveďte k varu. Snižte teplotu na minimum a vařte. Vložte sklenici do hrnce a vařte, dokud se přísady zcela nerozpustí, přibližně 10 minut. Po rozpuštění opatrně vyjměte sklenici z hrnce a rozpuštěné oleje přelijte do malých skleněných nádobek. Před použitím nechte směs vychladnout na pokojovou teplotu a ztuhnout.