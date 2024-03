Avokádo: Jak si ho vypěstovat z pecky?

Pokud patříte mezi milovníky avokáda a často si ho kupujete v obchodě s potravinami, možná jste již dříve přemýšleli o tom, že byste si mohli vypěstovat vlastní strom a díky tomu sklízet čerstvé plody z pohodlí domova. Pěstování avokádového stromku sice vyžaduje velkou trpělivost (může trvat minimálně pět let, než začne plodit), ale rozhodně stojí za to. Zde je návod, jak si vypěstovat vlastní avokádový strom, počínaje semenem ze středu plodu. Rostlinu navíc můžete pěstovat jak v interiéru, tak i venku.

Jak pěstovat avokádo doma

Vypěstovat semínko avokáda je snadné, jak jste se možná naučili již v dětství od svých maminek. Kupte si avokádo, vychutnejte si jeho šťavnatou zelenou dužinu a pak semínko omyjte. Pamatujte si, který konec semínka byl nahoře a který dole (jak bylo semínko v plodu natočeno).

Zapíchněte do semínka párátka

Píchněte párátko do středu semínka, přibližně v místě rovníku na zeměkouli, a zastrčte ho asi 0,5 až 1 centimetr do semínka. Poté do semínka zapíchněte další dvě až tři párátka tak, aby byla párátka rovnoměrně rozložena.

Umístěte semínko nad vodu

Umístěte kruh párátek nad sklenici nebo nádobu naplněnou vodou tak, aby široký nebo plochý (spodní) konec avokádového semínka byl zavěšen asi ve 2,5 cm vody. Horní konec nechte otevřený vzduchu. Pokud se párátka kývají a nedrží semeno nahoře, zapíchněte je o něco hlouběji do semene.

Nechte kořeny růst

Umístěte sklenici na teplé místo, ale mimo dosah přímého slunečního světla, a doplňujte vodu tak, aby byl spodní konec semínka vždy pokrytý asi 2,5 cm vody. Každých čtyři až pět dní vodu ve sklenici zcela vyměňte, abyste odstranili případné bakterie. Ze spodní části semínka vyrostou kořeny a zhruba za osm týdnů by měla z horní části vyrůst štíhlá sazenice. Pokud se po osmi týdnech nic nestane, začněte znovu s jiným semenem. (Opravdu jste dali do vody správný konec?)

Odřízněte stonek

Když sazenice dosáhne výšky 16 nebo 18 cm, zkraťte stonek na polovinu, tedy asi na 8 cm. Může se to zdát kontraproduktivní pro skutečný růst stromu, ale umožňuje to rostlině začít vkládat energii do nového růstu.

Zasaďte semínko do půdy

Když má semenáček několik listů a silné kořeny, zasaďte ho do půdy v květináči o šířce 25 cm, který má odtokové otvory. Na dno květináče nepřidávejte štěrk, kousky rozbité terakoty ani jiný materiál; zadržovaly by příliš mnoho vlhkosti. Horní polovinu semínka nechte odkrytou nad hranicí půdy. Zalévejte půdu, dokud voda nevytéká ze dna květináče. Nenechávejte květináč stát v misce s vodou; příliš mnoho vody může způsobit hnilobu kořenů a žloutnutí listů. Vlhkost zkontrolujte tak, že do půdy vložíte prst až po první kloub. Hluboce zalévejte vždy, když je půda na dotek suchá. Pokud má rostlina žluté listy a mokrou půdu, zaléváte příliš. Mezi zaléváním nechte půdu vyschnout.

Umístěte květináč na slunce a dobře zalévejte

Umístěte květináč na slunné okno v interiéru nebo jej přemístěte ven kdykoli, když je teplota 7 °C nebo vyšší. Pokud je rostlina umístěna venku za teplého a suchého počasí, zalévejte ji častěji. Mladé avokádovníky v květináčích udržujte v polostínu; pokud se na ně dostane příliš mnoho přímého slunce v době, kdy se ještě rozrůstají, mohou listy spálit.

Strom prořezávejte, jak roste

Strom pravidelně prořezávejte. Pokaždé, když vyroste o dalších 15 cm, seřízněte dvě horní sady listů. Když rostlina dosáhne výšky 30,5 cm, zkraťte ji na 15 cm. Když dosáhne 45 cm, zkraťte jej na 30 atd. Tím podpoříte bujnější růst. Jak stromek roste, opatrně jej odstraňte a přesaďte do postupně větších květináčů, přičemž průměr zvyšujte vždy o 5 centimetrů.

V létě hnojte každý týden

V létě hnojte každý týden hnojivem s obsahem dusíku, označeným vyšším prvním číslem, například 7-4-2. Avokádo potřebuje také malé množství zinku, proto hledejte hnojivo s touto složkou. Vyhněte se hnojení v zimě, kdy je růst minimální.

Pěstování stromů avokáda venku

Avokádovníky jsou subtropické rostliny pocházející z jižního Mexika. Pokud žijete v oblasti, kde teploty v zimě pravidelně klesají pod bod mrazu, zasaďte avokádovník do nádoby, abyste jej mohli na zimu přesunout dovnitř. Vnitřní avokádovníky by měly být pěstovány v půdě pro pěstování v květináčích, nikoli v zahradní zemině, aby vzduch a voda mohly volně cirkulovat.

Pokud žijete v dostatečně teplé zóně, můžete rostlinu vysadit venku. Avokádům se nejlépe daří při teplotách mezi 16 a 30 °C. Rostlinu umístěte na místo, kde bude mít alespoň 8 hodin slunečního svitu denně. Vykopejte jámu o něco širší, než je současný kořenový bal, ale jen tak hlubokou, jak hluboký je kořenový bal. Příliš hluboká výsadba nebo výsadba příliš vysoko nad úrovní terénu může způsobit problémy.

Při výsadbě se snažte nenarušovat kořenový systém. Nově zasazený avokádovník zalévejte každých 5 až 10 dní několika litry vody. Je lepší zalévat hlouběji méně často, abyste kořeny donutili růst a dosáhnout na vodu. Udržujte vzdálenost asi 15 cm od kmene stromu a mulčujte jej asi 8 až 15 cm hrubou kůrou nebo slupkami kakaových bobů, abyste udrželi vlhkost.

Bude moje avokádo plodit?

Existují dva důvody, proč se vám avokádo nemusí nikdy urodit. Zaprvé: můžete ztratit trpělivost. Může trvat pět až 13 let nebo i déle, než avokádo vypěstované od semínka po květ nasadí plody. Vidíte květy, ale ne plody? Je normální, že avokádovník vytvoří mnoho květů. Za druhé: Dospělé avokádovníky dosahují výšky 5 až 11 metrů. V závislosti na ročním období se můžete rozhodnout, že je příliš obtížné pěstovat tak velký strom v interiéru nebo jej přemísťovat dovnitř a ven. Pokud se vám podaří získat plody, avokáda nedozrávají na stromě, takže je budete muset sklidit, až dosáhnou dostatečné velikosti, a pak několik dní počkat, až dužina změkne.

I když se může stát, že nikdy nebudete mít plody, je zábavné sledovat, jak avokádový strom roste.