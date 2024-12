Adventní kalendáře pro každého: Tradiční i netradiční nápady, které baví děti i dospělé

Adventní kalendář přináší do předvánočního období radost a napětí. Každé okénko nebo kapsička nabízí malé překvapení, které zkracuje čekání na Štědrý den. Pokud vás letos láká vyrobit originální adventní kalendář, připravili jsme pro vás inspiraci na tradiční i netradiční verze, které zvládnete snadno doma. Nechte se inspirovat a vytvořte kalendář na míru svým blízkým!

1. Tradiční adventní kalendář s okénky

Pro milovníky tradic je skvělou volbou kalendář s okénky, ve kterých se schovávají drobné dárečky nebo sladkosti. Tento kalendář je jednoduchý na výrobu a nabízí nespočet možností, jak jej personalizovat.

Co budete potřebovat:

Pevný karton (např. A3 nebo A2)

Barevné papíry

Nůžky a lepidlo

Fixy nebo barvy na ozdobu

Drobné sladkosti nebo malé hračky

Postup: Na karton nakreslete 24 okének a označte je čísly od 1 do 24. Okénka vystřihněte pouze na třech stranách, aby se dala jednoduše otevírat. Pod každé okénko přilepte malou kapsičku nebo složte papírek do obálky, do které vložíte překvapení. Okénka ozdobte fixy nebo barvami podle svého vkusu – můžete zvolit vánoční motivy jako stromečky, vločky nebo dárky. Kalendář připevněte na zeď nebo ho umístěte na pevnou podložku, aby vydržel celé adventní období.

2. Netradiční adventní kalendář ze sáčků nebo ponožek

Originálním a zábavným nápadem je vytvořit adventní kalendář z malých papírových sáčků nebo dětských ponožek, které naplníte překvapeními a zavěsíte na šňůru.

Co budete potřebovat:

24 malých papírových sáčků nebo barevných ponožek

Šňůru nebo provázek

Kolíčky na prádlo

Drobné dárky, sladkosti nebo lístky s vzkazy

Čísla (můžete je napsat fixem nebo vytisknout a nalepit)

Postup: Na každý sáček nebo ponožku přilepte číslo od 1 do 24. Každý sáček naplňte malým překvapením, například čokoládou, malou hračkou, nebo lístečkem s úkolem či vzkazem. Sáčky nebo ponožky zavěste na šňůru a připevněte kolíčky na prádlo. Šňůru s kalendářem zavěste na viditelné místo, třeba podél okna nebo na stěnu.

3. DIY adventní kalendář ve sklenicích

Pro dospělé nebo pro teenagery může být ideální adventní kalendář ve stylu „sklenic plných překvapení“. Tento kalendář nabízí prostor pro kreativitu a může být plný drobných dekorací, mini suvenýrů, čajových sáčků nebo malých lahviček s vonnými oleji.

Co budete potřebovat:

24 malých sklenic nebo uzavíratelných skleněných dóz

Dekorativní papír nebo stužky

Čísla na označení skleniček

Obsah skleniček dle výběru (čajové sáčky, svíčky, mini lahvičky apod.)

Postup: Každou skleničku ozdobte stužkou nebo polepte dekorativním papírem a připevněte čísla od 1 do 24. Do každé skleničky vložte malé překvapení – může to být čajový sáček s příchutí, mini lahvička s vonným olejem, drobné ozdoby, či lístky s citáty nebo pozitivními vzkazy. Skleničky uspořádejte na polici nebo do dřevěného bedýnky tak, aby byly snadno přístupné.

4. Adventní kalendář s úkoly pro děti

Adventní kalendář s úkoly je skvělý pro děti i dospělé. Namísto dárků obsahuje 24 malých výzev nebo aktivit, které můžete plnit společně jako rodina. Tímto způsobem se budete nejen bavit, ale také trávit kvalitní čas spolu.

Co budete potřebovat:

Papírové kartičky nebo malé papírové obálky

Krabici nebo kapsáře na umístění obálek

Fixy na popisování

Postup: Na každý den připravte kartičku s úkolem, který můžete společně plnit. Může jít o drobnosti, jako je „upečte vánoční cukroví“, „navštivte vánoční trhy“, „udělejte si pyžamový večer“ nebo „načerpejte inspiraci pro vánoční přání“. Kartičky vložte do kapsářů nebo je umístěte do krabice, aby si každý den někdo z rodiny vytáhl úkol. Tento kalendář můžete kombinovat s malými dárečky nebo sladkostmi, aby byl pro děti ještě lákavější.

Tipy na závěr

Osobní dotek: Přizpůsobte kalendář oblíbeným činnostem nebo chutím členů rodiny – pro milovníky čokolády se hodí sladké překvapení, pro knihomoly třeba lístky s krátkými citáty nebo doporučeními na čtení.

Ekologické materiály: Snažte se využívat recyklovatelné nebo přírodní materiály, například látkové sáčky, přírodní dekorace nebo skleněné dózy.

Rodinná zábava: Výroba kalendáře může být skvělou rodinnou aktivitou. Zapojte děti a nechte je ozdobit sáčky nebo kreslit na kartičky.

Ať už se rozhodnete pro tradiční kalendář s okénky nebo netradiční verzi v ponožkách či sklenicích, jistě bude vaše adventní období plné radosti a příjemných překvapení!