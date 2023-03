8 způsobů, jak vyčistit zahradní nářadí před jarním vegetačním obdobím

Jaro je tu a tak je čas připravit si nářadí na letošní zahradnickou sezónu. Než začnete sázet své oblíbené ovoce, zeleninu a květiny, je zde několik důležitých úkolů údržby, které byste měli provést jako první. Čištění zahradního nářadí je nezbytnou součástí jarní zahradnické přípravy, která zajistí, že zůstane v optimálním stavu po celé nadcházející měsíce. Jeho nynější vyčištění a příprava vám může ušetřit čas později, když ho budete potřebovat. Zde je osm jednoduchých tipů, které vám letos na jaře pomohou čistit a pečovat o zahradní pomůcky.

Odstraňte pozůstatky

Ačkoli byste své nářadí měli důkladně vyčistit vždy na konci sezóny, nikdo není dokonalý, takže se snadno může stát, že některé z vašich nástrojů mohou být ještě stále pokryty špínou a nečistotami z minulého roku. Začněte tím, že pomocí měkkého kartáče nebo hadříku odstraníte volné nečistoty a bláto z hlavy nástroje nebo čepele. Na nepoddajná místa zkuste použít tužší kartáč nebo kovovou škrabku s vodou, abyste odstranili hlouběji usazené částice. Nezapomeňte zakončit otřením rukojeti.

Řekněte sbohem míze

Pokud budete chtít použít tradiční čisticí techniky, tak možná zjistíte, že odstranit mízu ze zahradního nářadí je docela obtížné. Existuje však jeden produkt, který vám může pomoci zachránit situaci – terpentýn. Pomocí měkkého hadříku namočeného v terpentýnu (také nazývaném minerální lihovina) jemně setřete všechny skvrny mízy na povrchu nástroje. Pokud i po tomto kroku zůstane nějaká míza, použijte k jejímu uvolnění starý zubní kartáček. Nakonec nástroj důkladně opláchněte čistou vodou a osušte čistým hadříkem, než ho uložíte na suché místo.

Dezinfikujte povrchy

Nyní, když je špína odstraněna, je čas na dezinfekci všech nástrojů. Vydezinfikujte všechny povrchy svého nářadí pomocí DIY dezinfekčního prostředku smícháním jednoho dílu tekutého bělidla s devíti díly vody. Toto řešení vám pomůže zabít bakterie a další mikroby, které se mohly v průběhu času nahromadit, a zabrání jim v přenosu na rostliny během používání. Roztok nechte působit asi 30 minut a poté jej opláchněte čistou vodou. Dezinfekce zahradnických nástrojů na jaře a v průběhu sezóny (zejména po řezání nemocného rostlinného materiálu) může pomoci zabránit šíření patogenů, které způsobují choroby rostlin.

Zbavte se rezu

Jakmile je každý nástroj důkladně vyčištěn a dezinfikován, naneste na kovové části, jako jsou čepele a rukojeti, mazivo, jako je WD-40. To omezí usazování rzi v průběhu času, když je nářadí skladováno ve vlhkých prostorách, jako jsou kůlny a garáže. Udržujte rez na uzdě tak, že nástroje po každém použití důkladně očistěte a osušte, než je uskladníte. Kromě toho, pokud máte nástroje s dřevěnou rukojetí, použijte lněný olej nebo leštěnku z včelího vosku, abyste získali jejich přirozený lesk a zároveň je chránili před roztříštěním při stárnutí.

Naostřete nůžky

Břity pravidelně bruste buď elektrickou ostřičkou (u větších břitů) nebo ručním pilníkem/kamenem (pro menší). To pomůže udržet ostří nástroje tak, aby fungoval dobře, když je čas jej použít. Lopaty, motyky a sekací nože – stejně jako sekery a zahradnické nůžky – to vše byste měli nabrousit, abyste je dostali do špičkového stavu. Techniky ostření se budou lišit v závislosti na nástroji, ale jako obecné pravidlo je nejlepší držet se úhlu (nebo zkosení), který čepel měla, když byla zcela nová.

Vypilujte zahradní hadici

Na jaře zkontrolujte všechny hadice a jejich spojky, zda nejeví známky opotřebení, jako jsou praskliny po délce, které by mohly způsobit netěsnost při zalévání rostlin. Pokud zjistíte nějaké díry nebo praskliny, možná budete schopni hadici opravit, než ji vyměnit. Vyčistěte hadice tak, že jimi propustíte zředěný ocet nebo je necháte nasáknout v lázni zředěného bělidla. Nechávejte hadice svinuté, když je nepoužíváte; to pomáhá zabránit jejich zamotání a zabrání nechtěnému zauzlování podél jejich délky.

Zkontrolujte sekačku

Chcete-li připravit sekačku na jaro, musíte udělat několik kroků. Nejprve budete chtít svou sekačku důkladně vyčistit, včetně odstranění odřezků trávy nebo nečistot z jejího povrchu. Ujistěte se, že jste odstranili vše, co by mohlo bránit proudění vzduchu nebo jinak způsobovat problémy s provozem vašeho stroje. Nejlepší je vyprázdnit nádrž na podzim, ale pokud se tak nestalo, vyprázdněte ji nyní, než ji znovu naplníte. Ujistěte se, že jsou nože ostré a zbytek sekačky je v dobrém provozním stavu pro případ, že by potřebovala odborný servis, než tráva začne růst.

Kontrola a inventarizace

Jakmile bude vše vyčištěno, uspořádejte zahradní nářadí podle typu, aby bylo snadné ho najít, když budete potřebovat. Pokud je to možné, zřiďte místo, kam lze zavěsit nářadí, aby po použití co nejrychleji vyschlo. Poté vyhodnoťte nástroje, které máte, a zjistěte, zda je třeba něco opravit nebo vyměnit. Zjistěte, zda ve vaší sadě zahradního nářadí nejsou nějaké mezery, a udělejte si seznam toho, co musíte na nadcházející sezónu koupit.

Zdroj