8 TOP způsobů, jak chytře využít dužinu z vydlabaných dýní

Byli jste vy nebo vaše děti před dušičkami kreativní, vydlabali jste si z dýní lucerničky a bylo vám líto dužinu vyhodit? Máme pro vás tipy na to, jak ji můžete dále využít.

Odneste ji zvířátkům

Nechcete-li se nijak hlouběji zabývat s tím, jak dužinu z vydlabaných dýni spotřebovat a nemáte-li ani čas kupříkladu na pečení, odneste ji na zahradu nebo do lesa zvěři. Zvířata dužinu z dýně přímo milují. Nejvíce si na ní pochutnávají veverky, ale také lišky a ptáci. Zůstala-li vám zachovaná celá lucernička, i ji můžete odnést do lesa a kupříkladu zaházet trochu listím. Vytvoříte tak domov pro drobná zvířátka.

Udělejte si zásoby na vývar

Přidejte si dužinu ještě se slupkami od cibule a celerovými zbytky do sáčku a uložte je do lednice nebo na mrazák. Ukázalo se, že dýňová dužina je velice chutná a lze ji využít jako báječnou přísadu do slepičího nebo hovězího vývaru. Leč se vývar z dýňové dužiny může zdát být netradiční, uvidíte, že svého rozhodnutí litovat nebudete. Dužinu orestujte s cibulí nakrájenou na kostičky a jinými zbytky zeleniny, poté přidejte vodu a před scezením nechte 30-60 minut louhovat.

Připravte si dýňové pyré

Plánujete-li si dochutit těstoviny, rýži nebo třeba maso, využijte dýňové dužiny a udělejte si dýňové pyré. Dužinu jednoduše povařte, rozmixujte a dle libosti dochuťte.

Zdravá a hřejivá zimní snídaně vás probere

Rozmixujte dužinu s trochou vody a přidejte ji do ovesné kaše společně se skořicí a kousky jablka. Můžete ještě přidat kupříkladu nastrouhané mandle nebo kešu oříšky. Nejen, že vás tato atypická snídaně nakopne, ale také vás zasytí a příjemně zahřeje.

Udělejte si dýňový džus

Jste-li fanoušci Harryho Pottera, jistě si vzpomenete, že v bradavické škole čar a kouzel byl dýňový džus součástí každého stravování. Není divu. Stačí odšťavnit, případně rozmixovat dužinu, přidat jablečný mošt a hruškový džus, také skořici a získáte dokonalou a zdravou kombinaci. Užijte si tuto podzimní verzi čarodějnického nápoje.

TIP: dýňovou dužinu můžete využít také jako přídavek do jiných šťáv a smoothies.

Využijte ji jako masku na obličej

Hrubá dýňová dužina je plná vitamínu, zinku a antioxidantů, které mají blahodárný vliv na pokožku. Kdo by neměl rád přírodní produkty nezatížené chemií? Navíc nemusíte zbytečně utrácet za drahé kosmetické produkty. Pohodlně se usaďte a naneste si dýňovou dužinu na pokožku. Uvidíte, jak se prozáří.

Chutney je chutné

Jihoindické chutney je nezapomenutelnou lahůdkou. Dýňová dužina v tomto použití chutná báječně. Nezapomeňte ji pořádně okořenit. A potom si ji pořádně vychutnejte.

Hummus je zdraví samo

Dalším báječným využitím je udělat si z dýňové dužiny hummus. Dužinu jednoduše orestujte na oleji a přidejte pyré z konzervované cizrny. Vzniklou směs dochuťte dle potřeby. K humusu si zakupte dobré pečivo. Jedině tak si opravdu pochutnáte.

Pakliže by vám náhodou selhaly všechny způsoby, jak dýňovou dužinu využít, můžete ji ještě využít jako kompost nebo ji uvařit a zkusit ji dát kupříkladu vašemu psovi do jídla. Třeba bude věrným strávníkem.