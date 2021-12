8 nejdůležitějších nářadí, bez nichž byste se v zimě nadřeli

Zima se kvapem blíží a je jen otázkou času, kdy začne sněžit. Proto by každý měl být připravený, aby poté nebyl zaskočený sněhovou nadílkou nebo dokonce sněhovou bouří. V tomto článku se dočtete o nářadí, které vám značně usnadní práci, s nímž se tolik nenadřete a které by vám tak rozhodně nemělo chybět.

Ergonomická lopata na sníh

Naprostým základem je vlastnit opravdu dobrou lopatu na sníh. Klasické dřevěné lopaty bývají zbytečně těžké, dřevo je navíc náchylné k napadení různými škůdci či uhnívání. Proto bychom vám doporučili zvolit spíše lopatu plastovou. Ergonomická rukojeť vám usnadní zacházení s ní. Měla by být vyrobena tak, aby pojala co možná největší množství sněhu a vám se tak usnadnilo jeho přemisťování s co nejmenší zátěží na vaše záda.

Hrábě na střechu

Většina střešních hrábí vypadá jako lopaty s dlouhými násadami, které vám umožní relativně pohodlně, a především bezpečně srazit sníh ze střechy. Novější modely střešních hrábí jsou potom vybaveny ostrými rámy krabicového typu, které slouží k nabrání malých bloků sněhu a jejich praktickému přesunu ze střechy dolů.

Těžké buldozerové koště

Široké a těžko koště dělá doslova zázraky. Bojujete-li se zasněženou cestou nebo chodníkem, můžete si být jisti, že toto koště si s vaším problémem hravě poradí. Pakliže sněhu není moc, jedná se o prašan, velmi dobře vám poslouží i obyčejné koště ať již s kovovými štětinami nebo klasickými slaměnými.

Škrabka na chodník

Pro rozbíjení ledu na chodnících a cestách budete potřebovat škrabku z oceli. Led můžete samozřejmě odstranit i klasickou lopatou nebo motyčkou, ale hrozí, že si své nářadí poničíte, což by byla zbytečná škoda. Škrabka je přímo uzpůsobena tomu, aby si poradila se zledovatělou cestou.

Škrabka na led

Jestliže vlastníte auto, tak bez škrabky na led se prostě neobejdete. Škrabky se vyrábí v různých velikostech a dají se prakticky uložit do kufru, aniž by zabíraly mnoho místa. Ty menší poté můžete mít ihned při ruce, kupříkladu v úložném prostoru bočních dveří u auta.

Rohože na přilnavost pneumatik

Známe to všichni. Sníh se hromadí, země je zledovatělá a kola od auta se protáčejí. Místo toho, abyste jeli kupředu, buď stojíte na místě, nebo se dostáváte do smyku. Tento problém vás obírá o čas. Skoncujte s ním. Rohože na přilnavost pneumatik jsou ideálním řešením.

Bodce na boty

Pravděpodobně je dobře znáte od horolezců, kteří je používají ke zdolávání ledovců. Ovšem staly se i velmi oblíbenou výbavou pro klasické zimní radovánky nebo třeba procházky. Bodce se jednoduše připevňují k botě a zajišťují tak naše naprosté bezpečí před pádem na ledu, a tedy i případným zraněním. Jsou tak praktickými doplňky a pomocníky v zimním období, bez nichž se již mnoho lidí neobejde.

Sněhová fréza

Fréza je ideálním strojem pro odstranění sněhu z příjezdové cesty či chodníku s vynaložením minimálního úsilí. Stojí ale také mnohem více než běžná lopata. Pakliže bydlíte na horách nebo někde, kde je sněhu opravdu mnoho a zima bývá dlouhá, tato investice by stála za úvahu.