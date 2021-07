6 ideálních rostlinek pro vaší skalku

Pokud máte i vy na své zahrádce skalku a doposud jste nevěděli, jak ji plně využít, tak vám doporučujeme si přečíst následující článek. Představíme vám 6 rostlinek, kterým se velmi dobře daří ve skalních zahradách a téměř v jakémkoli klimatu. Díky nim dodáte vaší skalce krásu a jedinečnost po celý rok.

Co je to skalka?

Vezmeme to hezky od začátku pro ty, kteří se třeba s tímto pojmem setkávají poprvé. Skalka je taková část pozemku, která je tvořena okrasnými kameny všech velikostí, dobře odvodňuje a je ozdobena malými rostlinkami odolnými vůči suchu, které rostou mezi právě mezi zmíněným kamením. Také se jim říká alpské zahrady. Ačkoli jsou tvořeny převážně z kamení, jsou mnohem více než „hromada štěrku“. Vytvářejí specifický domov pro rostliny.

Skalkám se daří především v podnebném pásu v Coloradu. Tamní podnebí je totiž suché a chladné. Vyžadují také menší zalévání, což vám pomůže ušetřit účet za vodu, ale zároveň dopřeje rostlinnou výzdobu na zahrádce. Že se jedná o velmi oblíbenou zahradní dekoraci svědčí již ten fakt, že za posledních pět let vzrostl zájem o ně. Další výhoda je, že rostlinky obvykle vyžadují minimální údržbu, takže je nemusíte každoročně vysazovat.

Co činí rostlinu ideální pro skalku?

Obecně platí, že rostliny vhodné pro skalku jsou vysoké 30,5 cm a méně, aby se hezky vešly mezi kameny. Měly by vydržet hodně sezón, mít určitou formu a stejně tak okrasné listy a květy, abyste si je mohli užívat po celý rok. Sázejte je do půdy, která je minimálně 30 cm hluboká, aby se mohly uchopit hluboké kořenové systémy rostlin. Právě tyto hluboké kořenové systémy činí rostliny tak odolné vůči suchu.

Plamenka šídlovitá

Plamenka šídlovitá (Phlox subulata) je vytrvalá půdní pokrývka pocházející z východní USA. Kvete koncem jara po dobu tří až čtyř týdnů, je vysoká asi 13-15 centimetrů a šíří se do 60 centimetrů. Dokonale zvládá jak horké letní slunce, tak i stín. Její květy jsou červené, bílé, růžové, fialové či modré. Plamenka je také velmi oblíbená u motýlů a kolibříků.

Tařice skalní

Tařice skalní (Aurinia saxatillis) je trvalka považována za rodáka z USA a Evropy. Kvete na jaře a má krásné bílé či růžové voňavé květy, které přitahují motýli. Pokud si ji budete chtít zasadit, tak mějte na pamětí, že kvete koncem dubna či začátku května. Jako bonus navíc je jedlá, stejně tak i její druh – Tařička kosníkovitá (Aubrieta deltoidea), která má fialovou barvu květů.

Opuncie

Opuncie (Opuntia) je pichlavý kaktus ve tvaru hrušky, který se vyskytuje v mnoha různých odrůdách. Ve skalkách se mu daří dobře, ale záleží na jeho umístění. Tento klasický druh kaktusu bude ve vaší zahradě po celý rok směřovat na západ vzhledem k jeho odolnosti vůči vysokým teplotám a nejsušším podmínkám. Opuncie kvete v červnu a má pěkné žluté květy – dávejte si ale pozor na trny!

Iris nebo také Kosatec

Iris (Iris cristata) známá také pod názvem Kosatec je trvalka pocházející z východní USA. Kvete v dubnu a má světle fialové, fialové a modré květy, které jsou zabarveny do zlata. Dorůstá do výšky 8-15 centimetrů a dokáže přežít jak na horkém slunci, tak i ve stínu (nejlepší variantou je, pokud má obojí). Mějte na paměti, že bohužel může do zahrádky přitahovat hlemýždě a slimáky, což může být problém.

Rozchodník

Rozchodník (Sedum) se vyskytuje v mnoha odrůdách – více než 50! Rozchodník původně pochází z více než 10 východních a středozápadních států. Tento druh zvládá stín a vlhkost lépe, než ostatní. Roste do výšky asi 7-15 centimetrů a má malé bílé kvítky ve tvaru hvězdiček, které kvetou v dubnu a květnu.

Netřesk

Netřesk (Sempervivum) je euroasijská, vždyzelená trvalka, která kvete růžovými květy od června do srpna. Tato rostlina je opravdu tvrdá, takže zvládne téměř jakékoli prostředí. Potřebuje jen dobře odvodňující půdu, aby se vyhnula hnilobě kořenů. Dorůstá výšky asi 8 centimetrů.