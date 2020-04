5 tipů, jak dětem vytvořit bezpečný domov

Domov je místo, kde se děti cítí nejbezpečněji. Přestávají zde být ostražité, bez zábran objevují a hrají si se vším, co jim přijde pod ruku. Nejvíce úrazů se proto často dětem přihodí doma, a to bez ohledu na jejich věk. Nepodceňujte otázku bezpečnosti a vytvořte pro své malé já bezpečný domov.

Zabezpečit domov vůči všem nástrahám a nebezpečím je prakticky nemožné. Tou nejlepší ochranou je tak mít drobotinu vždy na očích. Některá preventivní opatření ale mohou snížit alespoň ta největší rizika. S jistotou ale můžete ochránit domov před dětským dováděním. Ať už máte lezoucí batole, nebo rozlítaného školáka, s dětmi se vám pojištění domácnosti vždy vyplatí.

Základní bezpečnostní vychytávky

Zásuvky a kabely fascinují každého malého průzkumníka. Do zásuvek strkají prstíky i předměty, za kabely zase s oblibou tahají. Pořiďte si proto speciální krytky na zásuvky a kabely schovejte pod lišty.

Žádné hrany, ani rohy

Důležité je všechny ostré rohy a hrany opatřit krytkami. Knihovny přivrtat ke zdi a pořídit dětské pojistky na šuplíky i skříňky. Jakmile dítě začne lézt a objevovat, ušetří vám to spoustu nervů. A to nejdůležitější na konec: zajistěte všechna okna a do dveří dejte měkké zarážky, které vaše dítě ochrání před skřípnutím prstíků.

Zaměřte se na kuchyň

Na kuchyň je potřeba si s malými dětmi obzvlášť posvítit. Čistící prostředky přesuňte do vyšších skříněk, odpojte všechny elektrické přístroje a především zablokujte skříňky, zásuvky, myčku i lednici. Na sporák pak nainstalujte krytky na ovladače teploty a při vaření se snažte používat zadní plotýnky, kam malé ručky nedosáhnou.

Co je malé, to je lákavé

Na malé věci mají děti snad radar. Z dosahu proto odstraňte všechny věci, které by mohly spolknout. A nemáme na mysli jen hračky, ale i sponky do vlasů, magnetky z lednice a podobně. Stejně tak nebezpečné jsou ale nejrůznější kosmetické přípravky, prací prostředky a čističe. V dosahu dítěte nesmí být nic, co by bez vašeho dozoru mohlo dítě ochutnávat.

Místo pro bezpečné hraní

Vedle instalace nejrůznějších bezpečnostních pojistek je ale také důležité dětem vytvořit místo, kde si budou moci bezpečně hrát. Ideální jsou hrací podložky rozvíjející motoriku. Některým dětem vyhovují i ohrádky.