5 důvodů, proč je život na venkově pro děti lepší než život ve městě

Život ve městě je v mnoha ohledech výhodnější než život na venkově. Nicméně pro výchovu dětí je spíše ideální život mimo město. Víte, jaké výhody vám, a především vašim dětem život na venkově přinese?

V kontaktu s přírodou

Nejdůležitějším faktorem, který je pro mnoho rodičů rozhodující, je fakt, že děti budou v úzkém kontaktu s přírodou. Budou poznávat stromy, rostliny, pozorovat ptáky, poznávat zvířata. Naučí se od malička milovat vše to, co jim příroda nabízí. Rozeznávat houby, těšit se na různá roční období, protože budou dobře vědět, co které období může nabídnout. Mohou chodit na pastviny pozorovat krávy, koně, ovce či kozy. To vše je pojí s přírodou. Pokud od vás, svých rodičů ještě navíc dostanou zvíře, ke kterému je naučíte se chovat, vždy se k přírodě budou chovat s úctou, protože ji budou milovat.

Poznávání nového

Příroda umožňuje dětem poznávat mnohé, například spoustu míst. Mohou se téměř volně toulat, aniž byste o ně museli mít extrémní obavy. Nechte je poznávat les, louky, pole. Vezměte je k řece. V dětech tak rozvíjíte nejen vztah k přírodě, ale také zvídavost, touhu objevovat a být kreativní. S poznáváním nového se rozvíjí inspirace.

Pocit společenství

Lidé na venkově se většinou znají, což v některých případech nemusí být právě ku prospěchu, nicméně v mnoha ohledech je to velmi pozitivní. Vytváří se tak pocit semknutého společenství, pocit toho, že vy i vaše děti víte, že někam patříte, máte si s kým popovídat a na koho se obrátit. Co se týká vašich dětí, velmi pozitivní je, že si udělají rychle přátelé, s nimiž budou trávit čas. Děti na venkově mají větší prostor proto, aby spolu sdílely různé zážitky. To umocní jejich vztahy i do budoucna a zlepší celkovou komunikaci i důvěru v sebe a druhé.

Poskytování pomoci

Lidé ve vsi jsou často odkázáni na pomoc sobě navzájem. Ani dnes nebývá výjimkou, že ve vsi žije hned několik příslušníků jedné rodiny, tudíž se na sebe vzájemně můžete obrátit s pomocí. Skvělé je to i pro vaše děti, a to nejen, co se týká hlídání. Vaše ratolesti se mohou zapojit do zájmových činností vsi, ať už se jedná o úklid společných prostor nebo třeba nákupy pro starší obyvatele. Pakliže mají přímo oblíbeného souseda, kterému by rádi pomohly, mohou mu například očesat jablka, posekat trávu nebo zamést schody. Starší či nemohoucí obyvatelé to jistě ocení.

Společné akce

K nezaplacení jsou akce, které se na venkově pořádají. Pro děti mají nejen kulturní význam, ale též utužují vztahy a jsou pro ně poučné v mnoha ohledech. Seznamují je s historií, starají se o zábavu, vytvářejí příjemné požitky. Kromě socializace je také skvělé, že děti při každé takové akci získávají sebevědomí, mají šanci komunikovat a třeba i pomáhat ostatním. Navíc rodiče o své děti při takových akcích nemusí mít strach, na rozdíl od města, kde hrozí mnoho nebezpečí od aut počínaje po nabízení drog od drogově závislých konče.