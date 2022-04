10 věcí, které potřebuje vaše zahrada na jaře, aby byla opravdu krásná

Je tu konec března a nastupuje měsíc duben! Konečně. Po zimě přichází opět čas na úpravu vaší zahrady. Aby byla krásná, je nejvyšší čas se jí věnovat. Co vše je třeba udělat?



Připravte si půdu

V první řadě odstraňte z půdy všechen plevel. Vyjměte kořínky a celou půdu okopejte. Nejlépe uděláte, když do ní zapracujete kravský hnůj, který jí dodá potřebné živiny. Jakmile bude do půdy zapracován, půdu zarovnejte do roviny a přikryjte ji několika vrstvami černého plastu, který půdu udrží v teple a sušší. Připraví ji tak na výsadbu semen.

Prořezávejte větve

Březen vám dává vědět o konci zimního klidu. Nastává tak ideální čas na prořezávání všech vašich stromů a keřů, s výjimkou jedněch jediných, a sice borovic. Jarně kvetoucí keře, včetně šeříku a zlatého deště však můžete prořezat už nyní, jestliže nechcete přijít o poupata. Pokud vám tyto keře přerostly, můžete je seříznout až k zemi. Podpoříte tak jejich zdravý a správný růst. Jilm, břízu, javor a ořešák černý prořezávejte ve druhém týdnu v březnu.

Sázejte ovocné stromy a keře

Nastává nejlepší čas pro výsadbu nových stromů a keřů. Jabloně a třešně vysaďte na slunné, ale chráněné místo před větrem. Provádějte také výsadbu bobulovin jako jsou angrešt, rybíz, maliny a jahody. Palice malin uřízněte až u země, abyste stimulovali jejich růst. Mulčujte rebarboru silnou vrstvou hnoje, aby byla zdravá a zamezili jste ztrátě vlhkosti z půdy. Je vhodná doba i na její výsadbu.

Vysaďte rostlinné cibule

Citlivé cibulky zasaďte do květináče s vlhkým kompostem. Umístěte je na dobře osvětlené místo a dopřejte jim pravidelnou zálivku. Jakmile se výhonky prodlouží, cibulky přesaďte každou zvlášť. Také nastává čas o péči o muškáty.

Nainstalujte dešťové sudy

Dešťová voda je ideální na zalévání, ale kupříkladu i ke kosmetickým procedurám. Proto se vyplatí mít ji v zásobě. Rozestavte si pod okap sudy, abyste ji nachytaly dostatek k zalévání. Uvidíte, jak vaše rostlinky pookřejí. Nejvíce ji ocení rododendrony.

Odstraňte zahradní škůdce

Likvidace hibernujících škůdců v prvních březnových dnech vám může pomoci zabránit rozšíření problémů v pozdějších teplých měsících. Měla by to být první věci, kterou uděláte v březnu na zahradě. Detailně prozkoumejte květiny, rostliny a stromky a odstraňte slimáky, ploštice a jiné škůdce.

Opravte svůj trávník

Nic nezkazí krásu vaší zahrady víc, než je seschlý a opotřebovaný trávník. Trávníky v pochmurných měsících trpí mechem a hnilobou rostlin. To vše je potřeba dát dohromady, odstranit. Shrabejte suchou trávu. Trávník posečte a holá místa posypte novými semínky.



Vzdejte poslední poctu zimě

Pořiďte si na zahradu své oblíbené kousky zeleniny a rostlin. Mějte po ruce domácí větrolamy, které pomohou vaše rostlinky uchránit před větrnými podmínkami v chladných dnech. Brzy zasejte také tuřín, řepu, hořčici, brokolici a špenát. Od poloviny března vysaďte také papriky, okurky, rajčata, kukuřici a tykve. Vyživujte mladé rostlinky organickým hnojivem. Mulčem zasypte také keře, stromky a trvalky, aby se půda kolem nich zahřála. Na konci března ještě vysaďte sezónní okrasné rostlinky včetně sedmikrásek, měsíčků, karafiátů a petunií.