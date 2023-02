Zbavte se zbytečných věcí na kterých lpíte, ale víte, že je nikdy nevyužijete

Jako u většiny lidí, tak zajisté i u vás doma existuje mnoho věcí, které jste si koupili či dostali darem od známých a které jste ještě nepoužili, ale přísaháte, že jednoho dne použijete. Vždyť jednou si ten starý časopis přečtete nebo tu „novou“ cvičící sadu použijete. Ale ten jeden den zkrátka stále nepřichází a místo toho zabírá tato nevyužitá položka místo ve vašem domově či rozpočtu, aniž by vám na oplátku něco dala. Pokud vám to zní povědomě, je čas čelit realitě a ušetřit si místo i peníze.

Vzpomínkové předměty

Stará blahopřání, útržky vstupenek do kina, pohlednice.. pokud patříte mezi sentimentální lidi, pravděpodobně máte svou skrýš, která je plná těchto vzpomínkových předmětů. Jenže to znamená také to, že vám zbytečně zabírá místo na vaší půdě či ložnici. Sedněte si a protřiďte krabici plnou těchto starých vzácností a ponechte si jen pár z nich, které pro vás mají skutečně význam. Mohou to být staré pozvánky na svatbu vašich dětí či pohlednice, kterou vám poslala vaše babička. Zbytek však zrecyklujte či vyhoďte.

Staré kuchařky

Samozřejmě chápeme, že recept na výtečnou kachnu se zelím a domácím knedlíkem měl před pár lety na rodinné večeři velký ohlas. Pokud jste od té doby však kuchařku, ve které se zmíněný recept nachází, neotevřeli, je čas ji prodat či darovat. Pokud často využíváte pouze několik vybraných receptů v kuchařce, naskenujte si příslušné stránky a uložte si je do složky v počítači si jiného úložiště, abyste je našli pokaždé, když vás přepadne chuť na něco dobrého. Díky tomu si ušetříte prostor i čas a oblíbené recepty budete mít po ruce doslova na pár kliknutí.

Staré časopisy

Připomíná vaše skříň časovou kapsli z 90. let, jelikož je plná starých popkulturních časopisů, které podrobně popisují největší módní hity minulých let? Je na čase si v nich udělat pořádek. Staré časopisy buď recyklujte a nebo je darujte místním lékařským ordinacím či malým podnikům. Také je můžete zkusit prodat na internetu, protože je stále mnoho lidí, kteří staré časopisy sbírají. Zatímco předplatné vám umožní si vystřihovat a ukládat zajímavé stránky, možná budete chtít zvážit možnost, že byste papírovou podobu časopisů zcela vynechali a místo toho si je chodili číst raději do knihovny. Ty totiž nabízí bezplatnou digitální podobu k široké škále publikací.

Neúplné stolní deskové hry

Možná, že budete mít problém s tím, abyste se vzdali své oblíbené deskové hry, kterou jste dostali jako dárek. Pokud v ní ale chybí nějaké dílky, které znemožňují hrát hru podle pokynů, můžete ji hodit do koše. (Nejprve si však zkontrolujte, jestli není možné si dokoupit náhradní díly od výrobce.)

Nepoužité parfémy

Je váš domov plný poloprázdných lahviček parfémů naplněných vůněmi, které se buď již zkazily a nebo vyšly z módy? Je velmi nepravděpodobné, že je ještě někdy budete používat, ať již na sebe či k osvěžení vzduchu. Proto si udělejte prostor ve své skříňce či na toaletním stolku tím, že všechny tyto lahvičky zlikvidujete správným způsobem (dbejte na to, že vůně mohou toxikovat prostředí). Pokud se vám láhev od parfému líbí a chcete si ji ponechat, přelijte tekutinu do jednoúčelových nádob určených k likvidaci a láhev poté vymyjte a osušte, než ji budete chtít používat dále.

Prošlé léky

Může se zdát lákavé sáhnout po lahvičce s prášky, která má již prošlou dobu účinnosti, pro rychlou úlevu od bolesti. Protože se ale chemické složení léků v průběhu času mění, užívání léků s prošlou dobou použitelnosti může být v lepším případě neúčinné a v horším případě zdraví škodlivé. Pravidelně proto procházejte lékárničku a léky, které jsou prošlé, zlikvidujte podle štítků na obale a nebo pokynů pro to určených.

Pokud si nejste likvidací jisti, informujte se v místní lékárně. Tam se většinou nabízí možnost zpětného odběru léků na předpis. Pokud je však vaší jedinou možností léky vyhodit, v závislosti na typu léčiv je možná budete muset smíchat s podestýlkou pro kočky nebo kávovou sedlinou, následně uklidit zkombinovaný obsah do uzavřené nádobky a poté celou nádobu vyhodit do koše. Ale opravdu se před tímto krokem nejprve informujte v lékárně.

Krabice na produkty

Dlouho poté, co vyjmete nový notebook či telefon z obalu, zůstávají krabice ještě dlouho na polici či ve sklepě a zabírají tak cenné místo. Pokud se obáváte vyhodit krabice proto, že by mohli obsahovat důležité příslušenství či návody k použití, tak ihned po vybalení produktu všechny tyto důležité věci vyndejte spolu s produktem, uložte na bezpečném místě a krabici recyklujte.

Prošlý krém na opalování

Ač to mnoho lidí neví, tak opalovací krémy ztrácí časem na své účinnosti – proto obsahují datum spotřeby. Po této prošlé době použitelnosti nemusí krém již poskytovat dostatečnou ochranu k odvrácení popálenin od slunce. Pokud tedy vaše koupelna obsahuje hromadu lahviček s opalovacími krémy z let minulých, zbavte se ihned všech, které mají překročenou dobu použitelnosti. Pokud krém neobsahuje žádné datum, řiďte se následujícím: Opalovací krémy jsou obecně v pořádku tři roky od data výroby.