Vyrobte si čistící koule do toalety či domácí netoxický čistič

Není nic lepšího než dokonale čistá toaleta za kterou se před návštěvou nemusíte stydět. Toho docílíte nejen pomocí pravidelného čištění, ale také díky chytrým pomocníkům v podobě čistících koulí či netoxického čističe. My vám nyní přinášíme návod, jak si je můžete vyrobit z pohodlí domova.

Vyrobte si čistící koule

Když začne toaleta vypadat špinavě nebo potřebuje trochu osvěžit, jednoduše vhoďte do toalety jednu šumivou bombu. Pokud je toaleta extra špinavá, nechte bombu chvíli účinkovat, než ji spláchnete. Pokud je třeba více péče, vezměte štětku a ještě ji pro jistotu vydrhněte.

Sice nejsme odborníci, ale nejlepší je, nechat tabletu zcela rozpustit. Výhodou je, že je můžete používat podle potřeby. Doporučuji ale použít jednu tabletu dvakrát týdně. Při šumění poté ucítíte esenciální olej, který pomůže osvěžit koupelnu. Pokud očekáváte hosty, vhoďte jednu tabletu před jejich příchodem.

Co budete potřebovat:

1 hrnek jedlé sody

¼ šálku kyseliny citronové

1 polévkovou lžíci tekutého mýdla

30 kapek esenciálního oleje (oblíbené jsou citron a divoký pomeranč)

formičky na vanovou bombu či silikonové formy

lahvička s rozprašovačem

Postup: Smíchejte jedlou sodu a kyselinu citronovou v míse a dobře promíchejte. Do misky přidejte esenciální oleje a dobře promíchejte. Nalijte tekuté mýdlo do lahvičky s rozprašovačem a postříkejte jím práškovou směs. Musíte docílit toho, aby byla směs dostatečně mokrá, aby držela pohromadě, když ji stlačíte, ale zároveň nebyla nasáklá. Směs vtlačte do malé koupelové bomby nebo silikonové formy. Nechte směs zcela zatuhnout přes noc. Vyjměte bombu na čištění toalety z formičky a uložte ji do vzduchotěsné nádoby nebo sáčku.

Vyrobte si domácí čistič na toaletu

Pokud jde o čištění je nejlepší, snažit se vyhnout všem toxickým čistícím prostředkům. Pokud navíc místo komerčních prostředků použijete esenciální oleje, stane se váš dům zdravějším prostředím pro život – především, pokud máte děti. Konvenční prostředky obsahují složky, které mohou způsobit vyrážky, respirační komplikace, poškodit zrak a ohrozit celkové zdraví.

Přísady, jako je kyselina chlorovodíková, bělidlo či chlór, jsou obsaženy téměř ve všech prostředcích na čištění. Nejen, že jsou rizikem pro ty, kteří úklid provádí, ale také pro kohokoli jiného v domě poté, co byly použity. Výpary čistících prostředků budou setrvávat ve vzduchu a na površích, kde byly použity.

Co budete potřebovat:

½ šálku jedlé sody

½ šálku octa

10 kapek citronového esenciálního oleje

Postup: Posypte toaletu asi ½ šálkem jedlé sody. Nemusí to být přesné, stačí jemné posypání. Naplňte lahvičku s rozprašovačem octem a esenciálním citronovým olejem. Citronový olej je volitelný, ale zanechá vaší toaletu krásně svěží a čistou. Použijte 10 kapek citronového esenciálního oleje na 1 šálek octa. V případě potřeby nahraďte šťávou z citronu. Nastříkejte na jedlou sodu velké množství směsi octa a citronového oleje. Před drhnutím nechte směs napěnit a několik minut sedět. Vydrhněte toaletu kartáčem, dokud nebude čistá. Spláchněte záchod a znovu postříkejte směsí octa a citronového oleje. Opakujte kroky podle potřeby. Pokud bojujete s odolnými skvrnami, nechte směs jedlé sody a octa působit déle, než toaletu vydrhnete.