Vyčistěte nafukovací hračky do vody, aby vydržely celé léto

Existuje něco lepšího, než se v horkém letním dni vznášet na křišťálově modré vodě vašeho bazénu? Nejspíš ne. Co ale dělat, pokud vaše oblíbená nafukovací hračka do vody vypadá na začátku (či během) sezóny špinavě a je celá pokrytá plísní a jinými nečistotami? Stačí ji důkladně vyčistit! My vám nyní poradíme, jak to udělat, aby byla zase jako nová.

Než se rozhodnete pro koupi nové nafukovačky, tak zadržte a hračku si důkladně prohlédněte. Vytáhněte ji z garáže či jiného uložiště, vyfoukněte – pokud jste to na konci sezóny neudělali – a poté ji důkladně na světle prozkoumejte. Pokud má na povrch opravdu silnou vrstvu plísně či jste našli díry, které nelze opravit, pak vám nebývá nic jiného, než ji skutečně vyhodit. Pokud ale „závada“ není tak hrozná, máte štěstí. Většina špíny půjde velmi rychle dolů, stačí jen správná péče.

Odborníci říkají, že na odstranění vám bude stačit jen několik minut a pár prostředků ve vaší domácnosti. Nyní už vám ale řekneme osvědčené postupy, které pocházejí přímo od odborníků a výrobců nafukovacích hraček.

Voda a mýdlo

Podle výrobců nafukovacích hraček do vody FUNBOY, dokáže kvalitní mýdlo, kromě mastnoty a špíny na nádobí či hrncích, pomoci také v boji proti plísním na nafukovačkách. Jednoduše naplňte kyblík jedním dílem mýdla a třemi díly teplé vody. Poté do roztoku namočte suchou houbu a vydrhněte povrch plováku. Zkrátka nepoužívejte nic příliš abrazivního, jako je například ocelová vlna. Standardní houba na nádobí vám v tomto případě poslouží více, než dobře a nehrozí, že byste mohli propíchnout nafukovačku. Jakmile jste s výsledkem spokojeni, opláchněte pomocí kbelíku s čistou vodou nebo hadicí a poté nechte usušit na slunci.

Ocet a voda

Kterýkoli uklízecí guru zná kouzlo bílého octa – rozjasňuje bílou barvu, ničí skvrny na koberci, čistí okna a mnoho dalšího. Aby bylo možné využít jeho sílu na čištění nafukovacích hraček bude potřeba, abyste smíchali jeden díl bílého octa a dva díly vody v láhvi s rozprašovačem. Následně roztokem postříkejte celou nafukovačku a pomocí houby (opět, ta na nádobí bud fungovat nejlépe) otřete všechnu špínu a nečistoty. Opláchněte pomocí kbelíku s čistou vodou nebo zahradní hadicí a nechte osušit na slunci.

Další možností je, že můžete ponořit vyfouklou nafukovačku do kbelíku s octem a vodou, nechat ho zhruba hodinu namáčet a následně opláchnout vodou čistou. Záleží na vás, kterou variantu si zvolíte.

Jedlá soda a voda

Jedlá soda je dalším doslova zázračným pomocníkem při čištění. Stačí, abyste smíchali asi jeden litr teplé vody s ¼ šálkem jedlé sody a mix důkladně zamíchali. Do roztoku ponořte houbu a vydrhněte povrch nafukovačky. (Je-li dostatečně malý, můžete ho před vydrhnutím namočit do kbelíku se sodou smíchanou s vodou.) Opláchněte jej pomocí kbelíku s čistou vodou nebo pomocí hadice a opět nechte vysušit na sluníčku.

Bělidlo a voda

U opravdu odolných skvrn, můžete vyzkoušet bělidlo nebo dezinfekci univerzálním čistícím sprejem. Ten vám pomůže jak setřít, tak rovnou vydezinfikovat povrch od plísní. Pokud se rozhodnete pro bělidlo, doporučuje se, abyste smíchali polévkovou lžíci bělidla se čtyřmi litry vody. Poté si, v dobře větraném prostoru, nasaďte ochranné rukavice a pomocí houbičky či jemného kartáče očistěte povrch nafukovacích hraček. Směs nechte několik minut účinkovat a poté důkladně opláchněte pomocí kbelíku s vodou či zahradní hadice. Nechte uschnout na slunci.

Nejdůležitějším krokem je nechat nafukovačku před nafouknutím zcela vyschnout, protože zadržování vlhkosti uvnitř plováku může způsobit znovuobjevení plísně a dalších nečistot.

Prevence

Samozřejmě existují kroky, které můžete podniknout, abyste zabránili tomu, že se ve vašich nafukovačkách začne objevovat a hromadit plíseň. Udržování hraček v dobrém stavu po celé léto je velmi jednoduché. Jelikož jsou velmi často používány v chlorovaných bazénech, nebudou při pravidelném používání příliš náchylné k tvorbě plísní. Proto bude stačit, abyste je jednou týdně omyli některou z výše uvedených směsí a před uložením je nechali důkladně usušit na slunci.

Ještě důležitější je, až budete nafukovačky ukládat před zimou, abyste se ujistili, že jsou zcela suché. Je také důležité, abyste je vyfoukli, jestliže je plánujete skladovat v kůlně či garáži. Tam přes zimu dochází k teplotám pod bodem mrazu, kdy se vzduch smršťuje a rozepíná se změnami teplot a to by mohlo narušit tvar a účinnost plovoucích hraček.