Triky, díky kterým vám vánoční kaktus pokvete vícekrát, než jednou za rok

Váš vánoční kaktus bohatě kvete především v listopadu nebo prosinci a nyní se ptáte, zda musíte čekat celý rok, než znovu vykvete. Překvapivá odpověď zní: Ne! Při správných (a poněkud trestajících) podmínkách může sváteční kaktus po skončení svátků znovu vykvést. Zde je návod, co je třeba udělat pro opakované kvetení v průběhu celého roku.

Kvete vánoční kaktus více než jednou ročně? Ano, kvete! Při správné péči a ve správných podmínkách může vánoční kaktus znovu vykvést i v únoru či po celý rok. Zde je návod, jak dosáhnout opakovaného kvetení svátečního kaktusu i dlouho po skončení svátků.

Tajemství č.1: Omezte zavlažování

V říjnu začněte snižovat množství vody, které vaše rostlina běžně dostává. Lehce zalévejte nejsvrchnější vrstvu půdy (jen první centimetr nebo více), a to pouze tehdy, když je půda na dotek zcela suchá. Příliš mnoho vody může způsobit opadávání květních pupenů, takže první centimetr půdy by měl být vlhký (ale nikdy ne přemokřený).

Nový, minimální plán zalévání donutí vánoční kaktusy přejít do klidového režimu, který je rozhodující pro to, aby rostlina vykvetla (a znovu vykvetla). V tomto případě se vám osvědčí být líným zahradníkem pokojových rostlin!

Tajemství č.2: Zajistěte alespoň 12 hodin tmy

Vánoční kaktus, jako rostlina s krátkým dnem, potřebuje každý den 12 až 24 hodin tmy, aby mohl začít kvést. Pokud máte rostlinu v kanceláři, je to docela snadné, protože je velká pravděpodobnost, že vaše kancelář je celou noc tmavá. Doma však může být trochu obtížné najít vhodnou místnost, která je od západu do východu slunce tmavá, se všemi umělými světly, která večer rozsvěcujeme.

Můj návrh, pokud chcete, aby váš vánoční kaktus znovu vykvetl? Přemístěte ho na místo, kde bude mít alespoň 12 hodin nepřetržité tmy, například do komory nebo do sklepa (kde zůstanou zavřené dveře).Pokud doma nemáte prostor s absolutní tmou, můžete také rostlinu kolem 18. hodiny zakrýt látkou blokující světlo (například zatemňovacími závěsy) a druhý den ráno po 6. hodině ji odstranit.

Abyste měli jistotu, že látka rostlinu nepomačká, doporučuji umístit rostlinu pod obrácený koš na prádlo (nebo jakoukoli podobnou konstrukci, která může sloužit jako rám) a látku přes něj přehodit.

V tomto cyklu udržujte rostlinu přibližně šest týdnů, abyste podpořili tvorbu květních pupenů. Pokud nejste ranní ptáče, tak někdy můžete nechat rostlinu ve tmě až 16 hodin denně. Když se tak stane, zjistíte, že se nová květní poupata začnou tvořit o něco dříve – obvykle během několika týdnů.

Nezapomeňte, že ať už vánoční kaktus uložíte na noc kamkoli, musí být minimálně 12 hodin v naprosté tmě. Dávejte pozor na pouliční osvětlení, světla se senzory pohybu nebo noční lampy. (Ano, víme, že to zní bláznivě, ale pro rostlinu je to všechno světlo.) V noci nerozsvěcujte žádná světla, ani na krátkou dobu, protože to může narušit potřebný cyklus tmy a ovlivnit proces kvetení.

Tajemství č.3: Udržujte nízké teploty

Ideální teplota pro kvetení vánočních kaktusů je 10 až 13°C a v místnosti nesmí být studený průvan a horký vzduch. Držte je proto dál od netěsných dveří, průduchů topení a krbů nebo jakéhokoli místa, kde teplota hodně kolísá mezi teplem a chladem.

Doma na noc ztlumte topení na 17°C a rostlinu nechte u dobře utěsněného okna, které ji večer udržuje dostatečně chladnou. Když se lidé ptají, proč jejich vánočním kaktusům rostou květní pupeny, které nakonec opadají, problém je téměř vždy způsoben průvanem, vysokými teplotami nebo příliš velkým množstvím vody.

Co dělat, až váš vánoční kaktus znovu rozkvete

I když vytvoření těchto ideálních podmínek, které donutí váš vánoční kaktus podruhé vykvést, může působit trochu zastrašujícím dojmem, ve skutečnosti je to mnohem snazší, než se říká. Stačí se řídit těmito radami a váš vánoční kaktus se dočká dalšího představení, které vám rozjasní chmurné dny.

Tentokrát je kvetení mnohem sporadičtější a nebude tak velké jako o svátcích, ale i tak je krásné a mělo by vám vydržet alespoň měsíc, abyste s ním přečkali zbytek zimy. Květiny obvykle vydrží asi pět dní, a čím chladnější je váš domov, tím déle květiny vydrží kvést. (Teplota způsobí, že květy rychleji uvadnou.).

Jakmile se objeví květy, postupně zvyšujte zálivku, až se vrátíte k běžné péči. Množství potřebné vláhy závisí na teplotě, vlhkosti, světelných podmínkách, velikosti nádoby a směsi, ve které je rostlina zasazena. Obecně platí, že vánoční kaktusy by se měly v zimě zalévat přibližně každých 10 dní a v létě každých 7 dní (někdy i častěji, pokud žijete ve slunném a suchém podnebí).