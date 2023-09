Trápí vás problém s protékající vodou z nádrže do mísy? Opravu zvládnete sami!

Cokoli, co obsahuje vodu, může protékat. To je známý fakt. Někdy si ani neuvědomíte, že voda uniká, dokud není pozdě. Nebo vás ani nenapadne, že by to někdy mohl být problém, který se může stát přímo vám. Existuje spousta faktorů, které k únikům mohou vést Tento článek bude rozdělen do několika částí. Nejprve se budeme zabývat tím, jak nalézt, kde toaleta netěsní. Za druhé si povíme o tom, jak opravit tyto dva nejčastější důvody, proč k tomu dochází. Poté si zodpovíme otázku, proč je dobré při opravě zpravidla kompletně vyměnit většinu dílů, a ne jen ty, které je třeba vyměnit.

Hledání netěsnícího místa

Nejprve je třeba zjistit, zda vůbec dochází k úniku vody. U některých toalet to zjistíte snáze než u jiných, ale velmi dobrým způsobem kontroly je podívat se na účet za vodu. Je neobvykle vysoký? To může být znamení, že je něco v nepořádku.

Rychlým způsobem, jak zjistit, zda máte únik z nádrže do mísy, je pořídit si potravinářské barvivo nebo změkčovač tkanin. Nalijte ho do nádrže a poté označte hladinu vody v nádrži fixem nebo jinou metodou. Vypněte přívod vody do toalety. Odstupte a počkejte 10 až 20 minut. Poté se vraťte a zkontrolujte, zda se v míse objevilo potravinářské barvivo nebo změkčovadlo. Pokud se tam nějaké zabarvení objeví, pak nádržka toalety do mísy prosakuje. Pokud ne, pak je vše pravděpodobně v pořádku.

Poté zkontrolujeme hladinu vody v nádržce a pokračujeme dále. Pokud hladina vody v nádržce klesla, pak je problém ve splachovacím ventilu. Pokud ne, pak je problém v plnicím ventilu.

Výměna splachovacího ventilu

Výměna splachovacího ventilu na toaletě je snadná, i když může být časově náročná. Jedná se o část, která se při splachování toalety otevírá a vypouští vodu do mísy. Únik vody do mísy je vlastně to, co má toaleta dělat. U tohoto typu netěsnosti se však poškodil samotný ventil a způsobuje problém s přeplněním nádrže. Samotný ventil se skládá z několika částí a obecně je lepší jej kompletně vyměnit. Je to proto, že někdy může být obtížné určit, která část samotného ventilu onen problém způsobuje.

Jakmile shromáždíte nářadí a díly, vypněte vodu. Poté nádržku zcela vypusťte. Poté nádržku vyjměte a umístěte ji dnem vzhůru. Odstraňte těsnění a vyšroubujte matici, která je spojena s nádržkou toalety. Zcela vyjměte sestavu splachovacího ventilu. Jakmile tak učiníte, zasuňte novou sestavu na místo a namontujte ji. Zbytek už je jednoduchý. Připevněte těsnění a namontujte nové šrouby, které drží nádržku na místě.

Pokud se při těchto krocích zaseknete, na internetu jsou velmi podrobná videa, jak postupovat při výměně ventilu.

Výměna plnícího ventilu

Výměna plnicího ventilu je mnohem jednodušší než výměna splachovacího ventilu. Pokud tento ventil netěsní a potřebujete jej opravit, nemusíte dokonce ani vyjmout nádržku toalety z mísy. Plnicí ventil je část v toaletě, která se při naplnění nádržky vznáší a zabraňuje jejímu naplnění do mísy.

Chcete-li opravit plnicí ventil, jako vždy nejprve uzavřete přívod vody do nádrže. Poté spláchněte tak, aby se nádržka vyprázdnila nebo byla téměř prázdná. Poté budete muset odpojit přívod vody z nádrže do zdi. Odšroubovat jej lze poměrně snadno, ale mějte tam něco, co zachytí další vodu, která vytéká po odstranění sestavy plnicího ventilu. Odstraňte sestavu a zachyťte veškerou vodu, která bude vytékat. Možná ji budete muset odpojit od potrubí.

Odtud zasuňte novou sestavu na místo. Pokud budete muset vyměnit i držák, můžete jej odšroubovat a poté našroubovat nový. Jakmile je na místě, připevníte plnicí trubku tak, aby mohla plnit nádrž. Jedná se o malou trubičku, která ústí do části sestavy splachovacího ventilu. Nyní můžete znovu připojit přívod vody a znovu zapnout přívod vody do nádrže. Nechte ji naplnit a další úpravy provádějte pomocí plovoucí části plnicího ventilu, dokud nebude tam, kde má být.

Proč výměna?

U těchto dílů existuje docela dobrý důvod, proč je třeba je vyměnit, a ne pouze opravit. Bez ohledu na to, zda se jedná o netěsnost nádrže do mísy nebo jiný problém. Tím důvodem je voda, která ovlivňuje samotné díly. Naprosto čistá voda jsou molekuly kyslíku a vodíku. I přes veškeré čištění, které se provádí, aby byla voda pitná, jsou v ní stále nějaké věci. Tyto věci ve vodě postupně způsobují korozi a poškození dílů v nádrži. Výměna všech jejích součástí najednou zajistí, že vše bude v nejlepším možném stavu.

