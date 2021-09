Průvodce 10 úkoly, které je nutné stihnout před zazimováním chaty

Zima se pomalu, leč nekompromisně blíží, a proto je nejvyšší čas přemýšlet nad tím, co je ještě potřeba udělat a stihnout na chatě či chalupě před jejím zazimováním. Přinášíme vám 10 úkolů, které byste rozhodně měli stihnout udělat předtím, než chatu zazimujete.

Zkontrolovat septik

Jestliže vaše chata má septik či jímku, ujistěte se, že je vyvezený/á a v případě starších septiků a jímek také dobře utěsněný/á. Jistě by vás nepotěšilo, kdyby se případně vlivem mrazů roztrhla nebo díky dešťům a špatnému utěsnění naplnila. Na jaře by vás čekalo nepříjemné překvapení, proto tomu věnujte pozornost již nyní.

Vypustit odtoky

Před zazimováním kompletně vypusťte všechny odtoky, potrubí a nádrže. Vypněte vodu. V případě krutých mrazů si ušetříte starosti s tím, že by vám odtok, potrubí či nádrž zamrzly a následně se roztrhly.

Vyčistit okapy a žlaby

Ucpané žlaby a okapy je třeba vyčistit od spadaného listí a také ideálně vymést. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se v nich bude držet voda, která se může dostat i do střechy, kde napáchá nemalé škody.

Zkontrolovat střechu

Hromady sněhu mohou zapříčinit, že vaše střecha začne propouštět vodu. Proto ji důkladně zkontrolujte, případné zničené šindele nahraďte novými a chybějící doplňte před tím, než venku začne panovat zima.



Zadělat všechny otvory

Může se stát, že některým z otvorů se vám do chaty dostane nežádoucí návštěvník v podobě lasičky či jiného zvířátka. Proto všechny otvory před zazimováním chaty zadělejte. Komín můžete zakrýt buď komínovým krytem, či alespoň igelitem.

Odpojit hlavní spotřebiče

Vypnutí celého napájecího zdroje nemusí být úplně dobrý nápad, máte-li na něj připojené venkovní osvětlení či kupříkladu poplašný systém, nicméně odpojení větších spotřebičů může pomoci zabránit katastrofě v podobě vyhoření či jiných problémů.

Vypnout topení

Má-li vaše chata termostat, můžete ho nastavit na 10 °C, aby se případně zabránilo hromadění námrazy. Pakliže jste řádně vyčistili potrubí, vypněte jej. Ušetříte tak energii a tím pádem i peníze.

Zabezpečit vše, co hoří

Člověk nikdy neví, co se může stát a je určitě nutné předvídat. Proto zabalte a odstraňte všechny uvolněné papírové výrobky. Odpadky s kartony a papíry odneste, knihy a noviny umístěte někam, kde víte, že nehrozí vznik požáru. Zabezpečte i staré hadry, chemikálie a další položky, které by případně mohly způsobit nebo rozšířit požár.

Vyčistit kuchyňskou linku a lednici

Odvezte z mrazáku a lednice vše, co podléhá zkáze. Vyndejte suroviny a potraviny, které by se mohly zkazit i z kuchyňské linky, to platí i pro suché suroviny. Jídlo přitahuje zvířata a hmyz, proto neváhejte, vše sbalte a vezměte to s sebou.

Odvézt cennosti

Žijeme bohužel v době, kdy lupiči jsou skutečně vynalézaví, proto nenechávejte ve své chatě nic cenného, nic, na čem vám záleží. Pakliže nechcete převážet z chaty například televizi, nezapomeňte zakrýt okna. Pokud by se přece jen nějaký zloděj dostal k oknům, neuvidí nic, a tak se i sníží pravděpodobnost, že vynaloží úsilí, aby vaši chalupu vykradl.

Tak. Pokud máte hotovo, gratulujeme. Stačí již jen zamknout a chata je zazimovaná.