Proč záleží na tom, zda je váš dům orientován na sever, jih, východ nebo západ?

Ať už hledáte na trhu nový dům, posuzujete místo pro jeho stavbu, nebo vás prostě jen zajímá umístění vašeho současného bydliště – třeba kvůli pěstování rostlin a výsadbě stromů, je důležité pochopit význam orientace stavby. V tomto článku se dozvíte, proč je tak důležité vědět, jakým směrem je umístěno vaše obydlí a jaký to má vliv.

Přirozené světlo

Vystavení přirozenému světlu má řadu zdravotních přínosů, mimo jiné posiluje imunitní systém a přispívá ke zdravému cirkadiánnímu rytmu, který podporuje vyvážený cyklus spánku a bdění. Zájemce, kteří chtějí koupit dům, často přitahují právě takové domy, které mají dostatek přirozeného světla. Proto realitní makléři rádi zdůrazňují, když je dům vystaven jižní expozici. Například na severní polokouli se do oken orientovaných na jih dostává největší množství slunečního světla, protože slunce svítí z jihu. Je také důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že slunce vychází na východě a zapadá na západě, do domů orientovaných na východ dopadá nejvíce slunce především ráno.

Sálavé teplo

Orientace domu je důležitá nejen kvůli slunečnímu záření, ale také kvůli teplu. Například jižní orientace domu zachytí většinu slunečního tepla, což může být jak výhodou, tak i nevýhodou. Sálavé teplo ze slunce může pomoci snížit náklady na vytápění v zimě, zejména v chladnějším podnebí. V létě však může toto teplo vést ke zvýšení účtů za chlazení (klimatizaci).

Udržování chladu

Domy orientované na sever obvykle dostávají většinu přímého slunečního světla do zadní části budovy. V důsledku toho může být dům orientovaný na sever v létě chladnější než dům orientovaný na jih. V teplejším podnebí mohou mít domy orientované na sever výhodu v podobě nižších nákladů na chlazení, když v létě stoupají teploty.

Údržba domova

Jednou z nevýhod přímého slunečního záření je pomalu vznikající poškození, které může časem způsobit na obkladech, střešních krytinách, nábytku, tkaninách a podlahách neplechu. Sluneční záření bude nejvíce působit na jižní stranu domu, proto je dobré počítat s takovou údržbou domu, jako je vymalování nebo výměna obložení, a počítat s ní tak také ve vašem rozpočtu. Je také dobré chránit vnitřní vybavení místností orientovaných na jih instalací okenních fólií nebo závěsů či stínidel, které blokují UV záření, nebo použitím speciálních sprejů proti UV záření.

Sníh a led v zimním období

Pokud je váš hlavní vchod do domu orientován na sever a navíc žijete v oblasti, kde v zimě hodně padá sníh a tvoří se led (oblast hor), může tak váš dům čelit větším problémům v chladném počasí. Kvůli nedostatku přímého slunce se na fasádě domu orientovaného na sever častěji tvoří ledové rampouchy a zvláště zrádné mohou být příjezdové cesty a kluzké chodníky. Na čelní fasádu domu orientovaného na jih dopadá více přímého slunečního světla, takže led a sníh roztají snadněji než na domech naproti.

Výběr dekorací

Množství světla ve vašich místnostech může ovlivnit výběr barev a látek při zařizování. Profesionálové v oblasti designu by vás například mohli odradit od červených a oranžových odstínů v místnostech orientovaných na západ, kam dopadá nejvíce slunečního světla od 14:00 hodin. Příznivci výrazných nebo tmavých barev by je měli omezit v místnostech orientovaných na jih, které mají po celý den dostatek světla. A ložnice s východní orientací by měly být vybaveny pevnými nebo přímo slunce blokujícími okenními závěsy, aby spáče zbytečně nebudilo ranní světlo!

Venkovní prostory

Při plánování orientace domu zvažte, jak ovlivní úpravu terénu, využití a pohodlí venkovních prostor. Nezapomeňte: Směr, kterým je váš dvůr otočen, určuje množství slunečního světla, které na něj dopadá. Dvůr orientovaný na jih bude mít slunce po celý den, takže se zde může dařit rostlinám, které milují slunce, a také lidem, kteří mají rádi slunce. Dvůr orientovaný na jih může být také vhodným místem pro umístění bazénu.

Pokud však dáváte přednost odpočinku, relaxaci a rekreaci tam, kde je o něco chladněji, může být dvůr orientovaný na sever tím pravým místem pro terasu nebo gril. Lidé, kteří obvykle mají možnost užívat si svůj dvůr až po škole nebo práci, mohou ocenit západní expozici, která přináší sluneční světlo k vašemu bazénu a terase později odpoledne. Ať už je orientace vaší zahrady jakákoli, pro co nejlepší šanci na prosperující krajinu se ujistěte, že jste vybrali rostliny vhodné pro dané světelné podmínky.

Výhled

Pokud máte to štěstí, že žijete v oblasti s malebným výhledem – ať už je to jezero, hory nebo nějaký pěkný obzor – záleží na tom, jakým směrem je váš dům orientován. Jistě budete chtít maximalizovat estetické kvality místa tím, že svůj dům nasměrujete správným směrem k úchvatnému výhledu a okna a venkovní prostory umístíte tak, aby co nejlépe využily krásy okolí a vy jste se mohli kochat malebnou přírodou kolem vás.