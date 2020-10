Přírodní DIY domácí insekticidy, které ochrání vaší zahradu od škůdců

Každé jaro se těšíme na to, až začneme plánovat, co vysadíme na našich zahrádkách. Pokud jste jako my a milujete biopotraviny, tak vám jistě záleží na tom, aby vaše zelenina a ovoce nebylo postříkané škodlivými, chemickými pesticidy, jak tomu bývá v obchodech. My vám nyní přinášíme návody na domácí výrobu insekticidů, které vás nejen ochrání před různými škůdci, kteří by si chtěli pochutnat na vašich plodinách, ale také jsou zdraví naprosto neškodné.

Většina těchto insekticidů je vyrobena z věcí, které najdete právě nyní ve svých kuchyních. Od jemného čistícího prostředku na nádobí a jedlé sody až po esenciální oleje. To je vše, co budete potřebovat k tomu, abyste na jaře odehnali otravný hmyz daleko od vaší zahrádky a tím pomohli vašim rostlinkám krásně a zdravě růst. A teď už se pojďme společně podívat na to, které to jsou a jak si je můžeme vyrobit.

Snadný zahradní fungicid a ochrana proti škůdcům

Tento jednoduše vyrobený domácí fungicid pomůže udržet vaše rostliny zdravé a odradí škůdce. Navíc není zdraví škodlivý pro vás ani vaše domácí mazlíčky.

Co budeme potřebovat:

4 zarovnané čajové lžičky nebo 1-1/3 polévkové lžíce prášku do pečiva

1 čajová lžička jemného mýdla – může být tuhé i tekuté (mělo by být ekologické a bez fosfátů)

4 litry vody

Postup:

Všechny přísady důkladně promíchejte. Poté nalijte roztok do sprejové nádobky a nastříkejte na listy. Všechny listy postříkejte důkladně, dokud roztok nezačne stékat. Nezapomeňte na horní a dolní část postižených listů a na všechny malé, nové listy – i když se zdá, že nebyly napadeny.

Domácí pesticid z esenciálních olejů

Pokud jste ještě neměli šanci poznat kouzlo esenciálních olejů, tak nyní přišla vaše chvíle. Tento domácí pesticid může být vaším prvním projektem. Vyrobíte ho velice snadno a funguje na všechny druhy hmyzu.

Co budeme potřebovat:

měsíčkový olej

rozmarýnový olej

mátový olej

saponát na nádobí (pokud možno opět co nejjemnější a ekologický)

4 litry vody

Význam olejů:

Měsíčkový olej: Je prokázáno, že odradí škůdce, jako jsou mšice, molice, blechy a hlístice.

Rozmarýnový olej: Je prokázáno, že odradí mšice, zelnou můru a několik druhů roztočů.

Mátový olej: Je prokázáno, že odradí mravence či svilušky.

Postup:

Nejdříve smícháme dohromady oleje v poměru 1:1:1. Z každého nakapejte cca 15 ml do nádobky a důkladně promíchejte. U esenciálních olejů doporučuji koupit větší – 100 ml balení. Poté z olejového mixu vezměte 20 kapek nebo 1 čajovou lžičku a tu nalijte/nakapejte do velké nádobky, do které přidejte 5 kapek saponátu na nádobí a přilijte 4 litry vody. Vše opět důkladně promíchejte.

Postřik provádějte brzy ráno před tím, než škůdci najdou vaše rostlinky a začnou na nich hodovat. Toto je úžasná prevence a zároveň díky olejům provoníte vaší zahrádku.

Poznámka: Sprej přestane brzy vonět a účinkovat, takže ho musíte aplikovat každé 2 týdny, nebo podle potřeby.

Domácí česnekový pesticid

Česnek odrazuje mnohem víc věcí, než jen upíry. Ve své zahrádce ho můžete využít například k odlákání slimáků, hlemýžďů, mšic a mnoho dalších škůdců, které se vyskytují poblíž vašich rostlin. Česnek je přirozeným řešením, které je naprosto bezpečné a zdravé a navíc nepronikne do vašich rostlin – takže vaše okurky nebudou chutnat jako česnek.

Co budeme potřebovat:

12 stroužků česneku

3-4 dcl vody v hrnečku + 4 litry vody

Postup:

Smíchejte 12 stroužků česneku s 3-4 dcl vody. Doporučuji česnek do vody buď nastrouhat, nakrájet na malé kousky, rozmixovat tyčovým mixérem či jemně podrtit, tím se lépe uvolní šťáva a účinek je mnohem větší. Poté tuto směs smíchejte ve větší nádobě spolu se 4 litry vody a důkladně promíchejte. Česnekovou dužinu můžete ponechat.

Tímto roztokem stříkejte své rostliny jednou týdně po dobu jednoho měsíce. Směs uchovávejte v lednici a nebo na nějakém temném a chladném místě.

Domácí česnekovo-mátový rostlinný sprej

Mátovo-česnekový sprej funguje již po první či druhé aplikaci a už od samého začátku odežene veškerý hmyz daleko od vaší zahrádky. Je na přírodní bázi, takže si ho jako ostatní přírodní pesticidy zamilujete.

Co budeme potřebovat:

2 celé česneky, stroužky oloupané a oddělené

3 šálky mátových listů včetně stonků

2 čajové lžičky kajenského pepře

12 šálků vody

několik kapek (či dvě stříkačky) ekologického prostředku na nádobí/mýdla

Postup:

Dejte česnek a mátu do kuchyňského mixeru a pár vteřin je mixujte. Přendejte směs do velkého hrnce, přidejte ostatní ingredience a k tomu přilijte 12 šálků vody. Přiveďte směs k varu, poté odstavte z ohně a nechte přes noc uležet. Přeceďte do několika lahviček s rozprašovačem a k tomu přidejte dva malé vstřiky mýdla.

Použití:

Před každým použitím důkladně protřepejte. Postříkejte všechny postižené listy včetně jejich spodních stran, nejlépe, když je zataženo, aby se rostliny nespálily. Poté vyčkejte několik dní, než se ukážou první účinky. Poté, pokud bude potřeba, aplikujte tuto směs znovu (mnohdy však stačila pouze jedna aplikace).

Domácí olejový sprej

Pokud vaší zahradu dlouhodobě obtěžují mšice, roztoči a jiní lezoucí škůdci, pak vám jistě pomůže tento domácí olejový sprej.

Co budeme potřebovat:

1 polévkovou lžíci prostředku na nádobí/mýdla

1 šálek oleje na vaření – slunečnicový/olivový

0,5 litru vody

Použití:

Smícháme 4 čajové lžičky oleje s 0,5 litry vody, nakonec přidáme polévkovou lžíci prostředku na nádobí či mýdla. Důkladně promíchejte.

Nalijte směs do skleněné nádoby a tu uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě. Aplikujte tuto směs ze spreje jednou za sedm dní, abyste dosáhli dokonalých výsledků a potlačíte tím všechny škůdce.

Neemový olejový sprej proti hmyzu

Neemový olej je vynikající ochrana proti všemožnému hmyzu a broukům.

Co budeme potřebovat:

5 ml nebo 1 čajovou lžičku neemového oleje

1-2 (1/3 čajové lžičky) insekticidního mýdla nebo čistícího prostředku

1 litr teplé vody

Postup:

Jednoduše smíchejte všechny tyto ingredience dohromady, přelijte do spreje a tento roztok poté nastříkejte na rostlinky. Brzy poté zaznamenáte velké zlepšení. Nemělo by to trvat více než jedno či dvě ošetření vaší zahrady, než se zbavíte hmyzu a zjistíte, jak jsou vaše rostlinky zdravé a prosperující.