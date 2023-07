Popínavé rostliny, které zkrášlí váš domov: Vyzkoušejte svícník, šplhavnici či filodendron

Rostliny jsou skvělým způsobem, jak přinést přírodu a živou energii do našich domovů. Pokud hledáte nové a zajímavé způsoby, jak ozdobit váš interiér, nemusíte hledat daleko. Popínavé rostliny jsou trendy a přinášejí do prostoru nejen krásu, ale také zajímavý prvek vertikálního zeleného designu.

Dejte jim něco, po čem mohou šplhat

Pokud chcete, aby vaše rostlina raději po něčem šplhala, než aby z toho visela dolů, budete jí muset dát nějaké vodítko. Mechové tyče jsou skvělým způsobem, jak rostlinu naučit šplhat. Mechovou tyč můžete rostlině zapíchnout přímo do půdy. Pak pomocí provázku nebo zahradního drátu připevněte části stonku k tyči a časem upravte jejich umístění. Rostlinu můžete také posadit vedle stávajících konstrukcí, jako jsou oblouky, dveře, police na knihy a čelní stěny.

Pokud existuje určitý tvar, který chcete, aby rostlina kopírovala, jsou efektivním (a méně destruktivním) způsobem podpory a vedení liány příkazové háčky nebo svorky. Svislý růst rostliny podpoří také mříže, které se vyrábějí v různých tvarech, velikostech a materiálech.

Zavlažujte jako obvykle

Stejně jako u jiných pokojových rostlin se ujistěte, že je popínavá rostlina umístěna v dobře odvodněném květináči. Samozřejmě, si nejprve budete muset zjistit, kolik vody potřebují konkrétní rostliny, avšak tyto tipy pro zalévání jsou dobrým obecným vodítkem. Milovníkům rostlin, kteří si cení pohodlí nebo mají tendenci zapomínat na rozvrh zalévání se doporučuje investovat do samozavlažovacího květináče. A pro ty vysoké, těžko dostupné rostliny, které mají vlastní hlavu, nemusí být špatný nápad konvička s dlouhou hubicí.

Pro rychlejší růst jim dopřejte dostatek světla (a občasné zastřižení)

Když se rostliny dostanou ke zdroji světla, mají tendenci být nohaté (což znamená, že mají velké plochy obnažených stonků bez listů). To je u závěsných rostlin velmi časté. Aby rostlina vypadala svěže a rychleji rostla, nezapomeňte jí dopřát dostatek slunečního světla. Růst mohou podpořit také hnojiva. Čas od času rostlinu zastřihněte – to se doporučuje dělat zhruba dvakrát ročně -, tím podpoříte vznik nových listů.

Svícník (Ceropegia woodii)

Svícník je rostlinka pocházející z Jižní Afriky. Daří se jí na jasném, nepřímém slunci, pokud možno bez průvanu, a v dobře propustné půdě. Ve správných podmínkách můžete tuto krásku zastihnout i v květu. Co se týče zalévání, chovejte se k svícníku jako k sukulentu a nechte půdu v květináči zcela vyschnout alespoň do dvou třetin (zkontrolujte to prstem!).

Rychlost růstu: Rychlý

Šplhavnice zlatá (Epipremnum aureum)

Šplhavnice zlatá je jednou z mnoha odrůd, kterou lze z řady rostlin vyčíst podle charakteristických žlutých a zelených listů ve tvaru srdce. Je to přizpůsobivá rostlina, která může růst i v těch nejnepravděpodobnějších prostorách (například ve sklepě), ale pro zachování svého zbarvení dává přednost slunečnímu teplu. Mezi jednotlivými zálivkami dopřejte šplhavnici dostatek času a nechte horní polovinu půdy vyschnout doslova tzv. „na kost“.

Rychlost růstu: Rychlý

Filodendron (Philodendron)

Tato běžná pokojová rostlina (která má po celém světě neuvěřitelných 450 druhů – i více!) je nenáročná na údržbu a ve stejné půdě se jí může dařit po dobu dvou až tří let. Filodendron pochází z tropů a daří se mu na jasném až středně silném nepřímém světle, ale snese i zastínění. Co se týče zalévání, preferuje vodu o pokojové teplotě, kdykoli je 2,5 – 5 cm půdy na dotek suchý.

Rychlost růstu: Střední

Zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum)

Zábavná pavoučí rostlina, která pochází z pobřeží západní a jižní Afriky, dokáže být docela tolerantní ke svému prostředí, ale temperamentní, pokud čelí náhlým změnám. Jako pobřežní rostlině jí vyhovuje mírné až jasné nepřímé světlo a vlhkost. Kromě zalévání při vyschnutí horních několika centimetrů půdy ji čas od času potěší i lehké zamlžení. Tato rostlina je neuvěřitelně citlivá na přemokření, takže vyžaduje trochu více pozornosti, aby nedošlo k uhnívání kořenů. Pro lepší odvodnění půdy můžete pro jistotu přihodit perlit nebo kokosové vlákno.

Rychlost růstu: Rychlý

Monstera skvostná (Monstera)

Monstera je přirozená popínavá rostlina, které se daří na nepřímém slunci a v dobře propustné směsi pro květináče. Ve správných podmínkách může dorůst až do výšky 244 cm, kdy vás okouzlí svými smyslnými listy. V závislosti na místě, kde žijete, budete muset dát své rostlině vodu každých sedm až deset dní, když je teplo, a každých 12 až 20 dní, když je zima.

Rychlost růstu: Střední

Netík (Adiantum)

Kapradina netík má jemné listy, které dodají vašemu domovu jemnost. Tyto rostliny se vyskytují v lesích od severovýchodu USA až po pohoří And a mají rády vlhko a mlhu. Protože tyto podmínky lze doma jen těžko vytvořit, je kapradina považována za náročnou na údržbu. Umístěte ji k východnímu nebo severnímu oknu do pěkného plastového květináče s dobře propustnou půdou a zalévejte ji vždy, když je vrchní část půdy alespoň trochu suchá – obvykle jednou až dvakrát týdně.

Rychlost růstu: Pomalý

Starček převislý (Senecio rowleyanus)

Starček je sukulent nenáročný na údržbu, kterému se daří v dobře propustné půdě s trochou perlitu nebo písku. „Perly“ této rostliny jsou určeny k ukládání vody, takže je neuvěřitelně odolná vůči suchu. Jeden týden ji můžete intenzivně zalévat a další týden ji zcela ignorovat. Má ráda kombinaci přímého a nepřímého jasného slunečního světla. Umístěte ji poblíž okna s dostatečným slunečným svitem, který lze na několik hodin denně rozptýlit pomocí průsvitného závěsu, aby byla spokojená.

Rychlost růstu: Rychlý

Poděnka světlá (Small-Leaf Spiderwort)

Podeňka, pocházející z Jižní Ameriky, je na péči nenáročná rostlina, která má ráda jasné, nepřímé sluneční světlo a dobře propustnou směs do květináčů. Tato popínavá rostlina je náchylná k přerůstání, a proto může vyžadovat častější zastřihávání, aby se udržela pod kontrolou. Je to rostlina, kterou lze snadno udržet v klidu, pokud dostává častou zálivku, aby byla půda vlhká, ale ne přemokřená.

Rychlost růstu: Střední

Břečťan popínavý (Hedera helix)

Břečťanu se daří v přesně stanovených podmínkách: na jasném světle, zářivkovém světle, i pokud je umístěn na stinném místě, a v květináči s mírně kyselou, dobře propustnou půdou. Zalévejte ji jednou týdně nebo když je vrchní část půdy na dotek suchá, ale ne drobivá.

Rychlost růstu: Střední

Jasmín (Jasminum polyanthum)

Jasmín je známý svou nádhernou vůní. Běžně se pěstuje v interiéru a je to průmyslová popínavá rostlina. Při správné kombinaci slunečního světla, nízkých teplot a dobrého proudění vzduchu se jasmínu daří, takže může dokonce i kvést. Má rád dobrou zálivku několikrát týdně, aby byla půda vlhká, ale ne přemokřená. Vzhledem k tomu, jak rychle roste, doporučujeme pořídit mříž jako prvotřídní oporu této rostlinky.

Rychlost růstu: Rychlý

Ripsalis bobulonosný (Rhipsalis baccifera)

Ripsalis je sukulent, který ve správných podmínkách vytváří krásné květy a nepoživatelné bobule. Nejlépe roste při středním až slabém osvětlení v dobře propustné půdě. Potřeba zavlažování rostliny závisí na ročním období: Na jaře a v létě zalévejte vždy, když povrch půdy vyschne, čas od času se rosí. Na podzim a v zimě počkejte se zaléváním, dokud prvních pár centimetrů půdy neuschne.

Rychlost růstu: Pomalý

Žumen jižní (Cissus antartica)

Žumen je nenáročná trvalka pocházející z pobřeží Austrálie, která ve správných podmínkách kvete krásnými zlatými květy a vytváří jedlé bobule. (I když při pěstování v interiéru možná nebudete svědky toho, jak kvete.)

Je naprosto spokojená, pokud je vystavena sluníčku avšak nesmí být přímé, častému zalévání a přiměřené úrovni vlhkosti.

Rychlost růstu: Rychlý

Často kladené dotazy

Jaká popínavá rostlina roste nejrychleji?

Šplhavnice, ta za správných podmínek vyroste až 30,5 cm za měsíc! I když jsou na tomto seznamu další rychle rostoucí rostliny, žádná se nevyrovná tempu růstu šplhavnice.

Jaké popínavé rostliny mohou přežít při slabém osvětlení?

Ripsalis i šplhavnice. Filodendron, také snese stín, ale mnohem raději má větší dávku slunečního záření.

