Pokojovky: Pozor na přímé slunce! Které rostliny raději stínit a proč

Když si pořídíte svou první monstera deliciosa, netušíte, jakou cestu plnou omylů i radostných objevů máte před sebou. Během jednoho horkého červencového týdne ji umístíte na parapet přímo na sluníčko, protože si myslíte, že rostlině z tropů bude slunce vyhovovat. Jaké je však překvapení, když se vrátíte z dovolené a najdete svou zelenou krásku s povadlými, popálenými listy. Z toho bohužel plyne ponaučení o tom, že ne všechny pokojovky touží po přímém slunci. Vlastně je jich překvapivě mnoho, které před ním musíme chránit.

Proč některé rostliny nesnáší přímé slunce?

Přirozené prostředí mnoha našich oblíbených pokojovek je v nižších patrech tropických lesů. Tam rostou zastíněny vyššími stromy, které filtrují silné sluneční paprsky. Jejich listy se evolučně přizpůsobily těmto podmínkám – jsou často větší a tenčí, aby zachytily co nejvíce rozptýleného světla.

Když takovou rostlinu vystavíme přímému polednímu slunci za oknem, je to jako kdybyste nás po měsících v kanceláři poslali bez opalovacího krému na pláž. Výsledek? Spálené, někdy až nekrotické listy, které rostlina musí nakonec odhodit. Tím plýtvá energií, kterou by jinak mohla použít k růstu.

Které pokojovky potřebují stín?

1. Filodendron a jeho příbuzní

Není nic hezčího, než když se vaše sbírka filodendronů rozroste. Pamatujte ale, že téměř všechny ocení jasné, ale nepřímé světlo. Když vystavíte svůj filodendron scandens dopolednímu slunci, listy začnou žloutnout a kroutit se. Jakmile ho ale přestěhujete dva metry hlouběji do místnosti, jeho stav se okamžitě zlepší.

2. Calathea a Maranta

Tyto modlící se rostliny patří k těm nejnáročnějším. Jejich tenké, často výrazně zbarvené listy jsou extrémně citlivé. Stačí, abyste jednou nechali svou Calathea orbifolia na parapetu během slunečného odpoledne, do večera bude mít okraje listů hnědé a zkroucené. Tyhle krasavice proto raději umístěte na severní okno, kde mají dostatek světla bez rizika spálení.

3. Ficus lyrata (Fíkus lyrovitý)

Také si vzpomenete na svůj první fíkus a musíte se usmát? Byl to takový nevděčník! Možná vás také napadlo, že je dobrý nápad, pokud ho umístíte na jižní okno, protože vypadal tak tropicky. Jenže tropický vzhled neznamená touhu po přímém slunci. Po zhnědnutí několika listů je proto dobré, abyste ho přesunuli do rohu obýváku s nepřímým světlem, a teprve pak začne pořádně růst.

4. Zamioculcas (ZZ rostlina)

Tahle nenáročná kráska sice snese i přítmí, ale pokud ji vystavíte přímému slunci, její lesklé listy ztratí svůj charakteristický lesk a mohou se objevit světlé skvrny. Mějte ji proto raději na poličce asi tři metry od východního okna a bude vypadat přímo báječně.

5. Dracaena a podobné rostliny

Dracaena marginata si mnoho lidí umístí na balkóně, kde ráno dostává přímé slunce. Jenže to způsobí leda to, že po měsíci bude mít na listech hnědé skvrnky. Když ji přestěhujete do rohu pokoje, kde má sice světlo, ale nikdy ne přímé, konečně začne prosperovat.

Jak poznáte, že má rostlina moc slunce?

Během let se většinou naučíme rozpoznávat několik signálů:

Hnědé nebo žluté skvrny uprostřed listů

Vybledlé, jakoby vyplavené zbarvení

Okraje listů hnědnoucí a kroutící se

Náhlá ztráta mnoha listů

Zvadlý vzhled navzdory dostatečné zálivce

Když zpozorujete tyto příznaky, rostlinu přesuňte hlouběji do místnosti nebo použijte záclonu jako filtr.

Jak vytvořit ideální prostředí pro pokojovky milující stín?

Za ta léta vyzkoušených různých triků, jak svým rostlinám zajistit ideální podmínky, pro vás máme následující rady:

1. Záclony a žaluzie jsou nejlepšími spojenci. Zejména v létě používejte tenké bílé záclony, které rozptylují ostré sluneční paprsky.

2. Umístění ve vzdálenosti od okna je často nejjednodušší řešení. Pravidlo, které funguje, je: čím větší a tenčí listy, tím dál od přímého slunce.

3. Využití jiných rostlin jako stínění je oblíbený trik. Sukulenty a kaktusy, které slunce milují, mějte na parapetu a za nimi umístěte rostliny náročnější na stín.

4. Severní okna jsou ideální pro většinu citlivých pokojovek. Obecně považované „nevýhodné“ severní okno je vlastně poklad pro mnoho druhů pokojovek.

Když se dnes podíváte na svých více než třicet pokojovek, jistě si vzpomenete na všechny ty spálené listy a neúspěšné experimenty, které vás dovedly k současným znalostem. Péče o rostliny je nekonečná cesta pokusů a omylů. Pokud tedy vidíte, že vaše pokojovka není v nejlepší kondici a stojí na slunném místě, zkuste ji přestěhovat do stínu. Možná budete překvapeni, jak rychle se jí začne dařit lépe!

A pamatujte – i když většina pokojovek není nadšená z přímého slunce, všechny potřebují dostatek nepřímého světla pro fotosyntézu. Najít tu správnou rovnováhu je umění, které se vyplatí ovládnout.