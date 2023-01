Pokojové rostliny, které nepotřebují květináč s drenáží

Většinu pokojových rostlin je třeba zasadit do nádoby s určitým typem drenáže. Pokud voda nemá možnost odtékat z květináče, usazuje se na dně a způsobuje hnilobu kořenů a nakonec i smrt rostliny. Ale co když hledáte něco, o co se dá tak snadno pečovat, že odvodnění není problém? V tom případě máte štěstí, protože existují některé pokojové rostliny, které nevyžadují květináče s drenáží. Zde je několik příkladů.

Aglaonema (Aglaonema Maria)

Tato vytrvalá tropická rostlina, která pochází z Asie, má zelené listy v různých odstínech. Daří se jí jak ve vodě, tak v mokré nebo vlhké půdě, což znamená, že může růst v květináčích bez drenážních otvorů. Protože tyto rostliny snadno odskakují, pokud nejsou trvale zalévány, a potřebují jen minimum světla, jsou nenáročné na údržbu a skvělé pro začátečníky.

Jen mějte na paměti, že čínské stálezelené rostliny jsou toxické pro domácí zvířata a jejich listy se spálí, pokud jsou vystaveny jasnému přímému slunečnímu světlu. Doporučuje se měnit vodu přibližně každé tři dny, pokud rostlina roste pouze ve vodě, a pokud roste v půdě, zalévat jednou týdně nebo když půda vyschne.

Zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum)

Pavoukovité rostliny jsou jedním z nejlepších příkladů rostlin, které nepotřebují odvodnění, protože se snadno přizpůsobí růstu ve vodě. Protože pocházejí z tropických oblastí Afriky, kde byly vystaveny velkému množství vody a nepřímému slunečnímu záření, mohou se snadno zotavit z poškození vodou.

Pavoukovité rostliny jsou známé svým rychlým růstem a dlouhými, světle zelenými a bílými listy. Těmto rostlinám se daří v teplém a vlhkém prostředí s jasným, nepřímým slunečním světlem a je třeba je zalévat jednou týdně nebo když půda mírně vyschne. Pokud rostou pouze ve vodě, doporučuje se měnit vodu každých 3 až 5 dní a jednou za měsíc přidat do vody hnojivo. Pokud začnou rostlinám ve vodovodní vodě hnědnout špičky listů, přejděte na destilovanou nebo dešťovou vodu.

Zatímco tedy nepotřebujete květináč s drenáží, pokud pavoučí rostlinu pěstujete ve vodě, pokud ji pěstujete v půdě, drenáž potřebovat bude.

Tilandsie provazovkovitá (Tillandsia usneoides)

Španělský mech obvykle roste ze stromů v oblastech s vysokou vlhkostí. Protože absorbuje vodu a živiny z atmosféry, nepotřebuje půdu, což znamená, že není třeba dělat drenážní otvory. Ve skutečnosti můžete španělský mech připevnit na kus kůry a pěstovat v teplých prostorách nebo ve skleníku. Šedozelené úponky stačí alespoň dvakrát týdně mlžit a každé dva týdny přihnojovat tekutým hnojivem s vysokým obsahem fosforu. Pokud si španělský mech nasbíráte ve volné přírodě, před domácím pěstováním jej ohřejte v mikrovlnné troubě, abyste se zbavili drobného hmyzu. Můžete jej také zakoupit v zahradnických centrech.

Nephrolepis cordifolia Duffii (Ledviník)

Kapradina citronová je dostatečně odolná, aby se jí dařilo i v květináči bez drenážních otvorů. Na dno květináče dejte kameny nebo oblázky, aby kořeny rostliny nestály ve vodě a nedocházelo k přemokření. Kapradina Lemon Button má ráda vlhké prostředí, takže je ideálním doplňkem do terárií pro vystavování a dokonce i do nádrží s plazy, kde nabízí živou dekoraci pro vašeho šupinatého přítele. Pokud ji pěstujete v květináči, zalévejte ji jednou týdně a většinu dní mlžte.

Dračinec pruhovaný (Dracaena sanderiana)

Tato oblíbená pokojová rostlina je oblíbená pro svou snadnou péči, elegantní vzhled a výhody feng-šuej. Ačkoli připomíná miniaturní bambus, ve skutečnosti není s bambusem vůbec příbuzná a obsahuje měkčí a dužnatější stonek než dřevnatý bambus. Tato rostlina se často prodává rostoucí ve vodě v malé nádobě. Může také růst ve váze s oblázky na dně, které udržují stonky ve vzpřímené poloze. Snáší různé světelné podmínky, což z ní dělá rostlinu nenáročnou na péči.

Maranta běložilnatá

Tyto okrasné pokojové rostliny pocházejí z brazilských deštných pralesů a jsou k dostání v mnoha odrůdách s atraktivními vzory listů v odstínech zelené, červené a kaštanové barvy. Své jméno dostaly proto, že přes den leží listy naplocho, ale v noci se zvedají a sklápějí dovnitř, takže vypadají jako modlící se ruce. Modlivku můžete pěstovat několik měsíců ve vodě nebo ji můžete pěstovat v květináči bez odtokových otvorů, pokud ji nepřeléváte.

Modlivkám vyhovuje trvale vlhká půda, jsou však náchylné k hnilobě kořenů. Pokud tedy chcete, aby vaše modlitební rostlina neměla náročnou údržbu, dopřejte jí drenážní otvory. Pokud jste však ochotni ji často kontrolovat a měřit spotřebu vody, použijte květináč bez otvorů a udržujte stálou vlhkost půdy. Umístěte rostlinu na jasně osvětlené místo mimo dosah přímého slunečního světla, aby nedošlo k vybělení listů.