RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zahrada

Nejnovější články

Podzimní úklid zahrady: Takhle připravíte pergolu, altán i skleník na zimu

Říj 2517 Autor: Claudie Kornelová

Podzimní zahrada má své kouzlo – barevné listí, poslední sklizně a vůni dřeva ve vzduchu. Jenže zároveň je to období, kdy se musíme postarat nejen o rostliny, ale i o zahradní stavby. Pergoly, altány nebo skleníky během roku dostávají zabrat, a pokud je před zimou trochu neošetříme, mráz, sníh a vlhkost jim mohou dát pořádně zabrat. Zazimování přitom nemusí být žádná věda, stačí vědět, na co se zaměřit.

altán

I altány a pergoly potřebují před zimou zkontrolovat. Zdroj foto: Pixabay.com – MichelBGillis

Pergola – ochrana dřeva i střechy

Pergola je často dominantou zahrady, ať už slouží k posezení nebo jako opora pro popínavky. Na podzim se vyplatí projít si konstrukci a podívat se, jestli někde nepraská nebo se neuvolňuje.

  • Dřevo: Pokud je pergola ze dřeva, zkontrolujte, zda není povrch poškozený. Očistěte ho od prachu, lišejníků a mechu, a případně ošetřete lazurou nebo olejem. Tím zabráníte nasákávání vody a následnému popraskání při mrazech.
  • Krytina: Pokud má pergola střechu (například z polykarbonátu nebo tašek), zkontrolujte, jestli někde nezatéká. Stačí i malá prasklina a v zimě se může problém zvětšit.
  • Nábytek: Pokud pod pergolou máte posezení, určitě ho schovejte do sucha, nebo alespoň zakryjte plachtou. Textilie a polštáře přeneste dovnitř, protože vlhko jim vůbec nesvědčí.

Altán – malý domeček, který potřebuje péči

Altánky bývají často dřevěné a náchylné na vlhkost. Proto se i tady vyplatí stejný postup jako u pergoly – vyčistit, zkontrolovat a ošetřit.

  • Podlaha: Pokud má altán dřevěnou podlahu, nenechávejte na ní listí. Když zvlhne a zmrzne, dřevo se začne kroutit a plesnivět.
  • Nátěry: Každých pár let se vyplatí obnovit ochranný nátěr, ideálně na podzim, než přijde sníh.
  • Okna a dveře: Některé altánky mají jednoduchá okna. Tady se vyplatí zkontrolovat, zda dobře těsní, a případně je na zimu utěsnit lištami nebo molitanem. Zabráníte tak zbytečnému zatékání a průvanu.

Skleník – připravený na novou sezónu

Se skleníkem je práce možná trochu víc, ale odmění se vám bohatou sklizní příští rok. Podzimní úklid je základ.

  • Úklid záhonů: Vyneste zbytky rostlin, hlínu lehce prokypřete a doplňte kompostem nebo chlévskou mrvou. Zabráníte tím množení škůdců a půda bude připravená na jaro.
  • Mycí práce: Skla nebo polykarbonátové desky je dobré omýt, aby na jaře propouštěly co nejvíc světla. Klidně použijte teplou vodu s trochou octa.
  • Kontrola konstrukce: Podívejte se, zda není konstrukce někde povolená nebo zrezivělá. Pokud ano, opravte to hned, než sníh a vítr způsobí větší škody.
  • Větrání: I v zimě je dobré občas skleník vyvětrat, aby se uvnitř nedržela plíseň. Pokud pěstujete zimní saláty nebo bylinky, tím spíš.
skleník

Skleník je dobré v zimě větrat. Zdroj foto: Pixabay.com – HannahJones

Univerzální tipy pro všechny venkovní stavby

  • Úklid: Odstraňte listí, větvičky a nečistoty. Mokré listí na střeše nebo podlaze je největší nepřítel dřeva i dlažby.
  • Kovové části: Zkontrolujte spoje, panty a šrouby. Namažte je olejem, aby přes zimu nezrezly.
  • Textilie a doplňky: Všechny polštáře, závěsy, koberce nebo deky přeneste dovnitř. Vlhkost by je rychle zničila.
  • Voda a elektřina: Pokud je v altánu nebo pergole přivedená voda, nezapomeňte ji před zimou vypustit. U elektřiny zkontrolujte zásuvky, jestli jsou dobře chráněné před deštěm a sněhem.

Proč se zazimování vyplatí

Možná si řeknete, že jde jen o pár měsíců zimy, a že se nic stát nemůže. Jenže sníh a mráz dokážou během chvilky zničit to, co vám roky sloužilo. Opravy bývají drahé a zbytečně se pak na jaře zdržíte s prací, místo abyste si užívali první teplé dny. Pár hodin věnovaných údržbě na podzim vám ušetří starosti, peníze i čas.

Zazimovat pergolu, altán nebo skleník není nic složitého, stačí mít trochu systému. Vyčistit, zkontrolovat, ošetřit a schovat to, co by přes zimu nevydrželo. Když tohle uděláte, vaše zahradní stavby přezimují bez úhony a vy se na jaře můžete těšit na to, že budou zase připravené k užívání.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Říj 2025>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
události
Nejnovější články
Štítky
Balkonovky Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář