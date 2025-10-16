Podzimní úklid zahrady: Takhle připravíte pergolu, altán i skleník na zimu
Podzimní zahrada má své kouzlo – barevné listí, poslední sklizně a vůni dřeva ve vzduchu. Jenže zároveň je to období, kdy se musíme postarat nejen o rostliny, ale i o zahradní stavby. Pergoly, altány nebo skleníky během roku dostávají zabrat, a pokud je před zimou trochu neošetříme, mráz, sníh a vlhkost jim mohou dát pořádně zabrat. Zazimování přitom nemusí být žádná věda, stačí vědět, na co se zaměřit.
Pergola – ochrana dřeva i střechy
Pergola je často dominantou zahrady, ať už slouží k posezení nebo jako opora pro popínavky. Na podzim se vyplatí projít si konstrukci a podívat se, jestli někde nepraská nebo se neuvolňuje.
- Dřevo: Pokud je pergola ze dřeva, zkontrolujte, zda není povrch poškozený. Očistěte ho od prachu, lišejníků a mechu, a případně ošetřete lazurou nebo olejem. Tím zabráníte nasákávání vody a následnému popraskání při mrazech.
- Krytina: Pokud má pergola střechu (například z polykarbonátu nebo tašek), zkontrolujte, jestli někde nezatéká. Stačí i malá prasklina a v zimě se může problém zvětšit.
- Nábytek: Pokud pod pergolou máte posezení, určitě ho schovejte do sucha, nebo alespoň zakryjte plachtou. Textilie a polštáře přeneste dovnitř, protože vlhko jim vůbec nesvědčí.
Altán – malý domeček, který potřebuje péči
Altánky bývají často dřevěné a náchylné na vlhkost. Proto se i tady vyplatí stejný postup jako u pergoly – vyčistit, zkontrolovat a ošetřit.
- Podlaha: Pokud má altán dřevěnou podlahu, nenechávejte na ní listí. Když zvlhne a zmrzne, dřevo se začne kroutit a plesnivět.
- Nátěry: Každých pár let se vyplatí obnovit ochranný nátěr, ideálně na podzim, než přijde sníh.
- Okna a dveře: Některé altánky mají jednoduchá okna. Tady se vyplatí zkontrolovat, zda dobře těsní, a případně je na zimu utěsnit lištami nebo molitanem. Zabráníte tak zbytečnému zatékání a průvanu.
Skleník – připravený na novou sezónu
Se skleníkem je práce možná trochu víc, ale odmění se vám bohatou sklizní příští rok. Podzimní úklid je základ.
- Úklid záhonů: Vyneste zbytky rostlin, hlínu lehce prokypřete a doplňte kompostem nebo chlévskou mrvou. Zabráníte tím množení škůdců a půda bude připravená na jaro.
- Mycí práce: Skla nebo polykarbonátové desky je dobré omýt, aby na jaře propouštěly co nejvíc světla. Klidně použijte teplou vodu s trochou octa.
- Kontrola konstrukce: Podívejte se, zda není konstrukce někde povolená nebo zrezivělá. Pokud ano, opravte to hned, než sníh a vítr způsobí větší škody.
- Větrání: I v zimě je dobré občas skleník vyvětrat, aby se uvnitř nedržela plíseň. Pokud pěstujete zimní saláty nebo bylinky, tím spíš.
Univerzální tipy pro všechny venkovní stavby
- Úklid: Odstraňte listí, větvičky a nečistoty. Mokré listí na střeše nebo podlaze je největší nepřítel dřeva i dlažby.
- Kovové části: Zkontrolujte spoje, panty a šrouby. Namažte je olejem, aby přes zimu nezrezly.
- Textilie a doplňky: Všechny polštáře, závěsy, koberce nebo deky přeneste dovnitř. Vlhkost by je rychle zničila.
- Voda a elektřina: Pokud je v altánu nebo pergole přivedená voda, nezapomeňte ji před zimou vypustit. U elektřiny zkontrolujte zásuvky, jestli jsou dobře chráněné před deštěm a sněhem.
Proč se zazimování vyplatí
Možná si řeknete, že jde jen o pár měsíců zimy, a že se nic stát nemůže. Jenže sníh a mráz dokážou během chvilky zničit to, co vám roky sloužilo. Opravy bývají drahé a zbytečně se pak na jaře zdržíte s prací, místo abyste si užívali první teplé dny. Pár hodin věnovaných údržbě na podzim vám ušetří starosti, peníze i čas.
Zazimovat pergolu, altán nebo skleník není nic složitého, stačí mít trochu systému. Vyčistit, zkontrolovat, ošetřit a schovat to, co by přes zimu nevydrželo. Když tohle uděláte, vaše zahradní stavby přezimují bez úhony a vy se na jaře můžete těšit na to, že budou zase připravené k užívání.
