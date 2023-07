Ničí vám nežádoucí hmyz úrodu? Postříkejte ho přírodním insekticidním sprejem!

Pro mnoho zahrádkářů a zemědělců je boj s nežádoucím hmyzem skutečnou výzvou. Když se o svou úrodu pečlivě staráte, investujete čas a úsilí, jen abyste zjistili, že vaše plodiny jsou napadené škůdci, je to zklamání. Nežádoucí hmyz může být pro úrodu devastující. Proto je důležité najít účinné řešení, které ochrání vaše rostliny a zároveň bude šetrné k životnímu prostředí.

V dnešní době se čím dál tím více lidí obrací ke kvalitnějším a přírodním alternativám. Stejný trend se objevuje také u pěstitelů. Přírodní insekticidní spreje se stávají oblíbenou volbou pro ty, kteří hledají účinné a šetrné řešení svých problémů se škůdci.

Hlavní výhodou přírodního insekticidního spreje je jeho složení. Oproti konvenčním chemickým přípravkům, které mohou obsahovat agresivní chemikálie, přírodní insekticidní spreje využívají přírodních složek, jako jsou rostlinné oleje, bylinné extrakty nebo dokonce přírodní mikroorganismy. Tyto látky mají odpuzující účinky na škůdce, aniž by způsobovaly vážné škody na životním prostředí, zvířatech nebo lidském zdraví.

Věnujte pozornost svým rostlinám

Než se uchýlíte k použití pesticidů (i těch ekologických), zvažte následující techniky, které odradí hmyzí škůdce od napadení vašich rostlin:

Vyživujte rostliny organickými přísadami, jako je například zestárlý kompost. Silné rostliny nepřitahují tolik hmyzu a lépe odolávají útokům než rostliny slabé. Pokud používáte hnojiva, důsledně dodržujte návod. Přehnojené rostliny přilákají škůdce, kteří sežerou jejich bujný nový růst.

K přirozenému odpuzování hmyzu můžete používat také tzv. doprovodné rostliny. Jen pamatujte, že některým rostlinám se společně daří, jiným ne. Používejte bariéry, jako jsou kryty řádků, abyste zabránili škůdcům v napadení rostlin, zejména přesazených rostlin. (Odstraňte kryty, když rostliny zakoření a vykvetou, abyste umožnili opylení hmyzem.) Kromě toho „límce“ (papírové ručníky nebo kartonové role od toaletního papíru) vložené kolem malých přesazených rostlin (1 až 2 cm do půdy) zabrání hmyzu v požírání mladých stonků.

Výsadbu načasujte tak, abyste se vyhnuli vrcholu výskytu hmyzu. Například dýně sázejte co nejdříve, abyste se vyhnuli dýňovým sviluškám, které kladou vajíčka na začátku až v polovině léta. Mrkev sázejte po 1. červnu a sklízejte do začátku září, abyste se vyhnuli mouše mrkvové (Pochmurnatka mrkvová). Vybírejte odrůdy, které jsou přirozeně odolné vůči některým škůdcům. Mezi to patří například dýně máslové – ty jsou velmi odolné vůči napadení sviluškou dýňovou.

Udělejte svou zahradu přívětivou pro užitečný hmyz a on udělá spoustu práce za vás tím, že udrží brouky, kterými se živí, pod kontrolou. Například berušky jsou účinnou biologickou kontrolou mnoha hmyzích škůdců.

Naučte se rozpoznávat brouky na své zahradě. Nemůžete porazit škůdce, pokud nevíte, který je užitečný a který ne. Naučte se, jak vypadají jejich larvy a vajíčka, abyste je odstranili dříve, než se z nich stanou dospělí jedinci.

5 ekologických pesticidních postřiků proti hmyzu

Pokud jste již vyčerpali všechny tyto metody a přesto máte pocit, že se musíte uchýlit k použití postřiku, tak hlavně nesahejte po drsných chemických látkách. Ty způsobí více škody než užitku, protože znečistí povodí, zabijí dobré i špatné brouky a v neposlední řadě si hmyz, který se snažíte zabít, může vůči těmto chemikáliím vypěstovat odolnost, což si následně vyžádá použití ještě silnějších! Mohou také škodit ptákům, zvířatům, vám i vašim dětem!

Vyzkoušejte přirozenější přístup a vyrobte si jeden z těchto domácích insekticidních sprejů. Mějte na paměti, že ačkoli jsou méně toxické, nejsou zcela neškodné. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí a domácích zvířat. Než se do nich pustíte naplno, vyzkoušejte je na několika listech, abyste se ujistili, že vašim rostlinám neublíží. Dbejte na to, abyste je nikdy nestříkali na rostliny během slunečné a horké části dne, jinak způsobí poškození listů. Postřik provádějte večer, kdy včely a další opylovači nejsou aktivní.

Prostředek na nádobí ve spreji: Rozpusťte 1 polévkovou lžíci jemného tekutého prostředku na nádobí (bez bělidel, odmašťovadel a detergentů) nebo kastilského mýdla v 1 litru vody. Mýdlo Dr. Bronner’s je sice drahé, ale nepoužívá žádné živočišné tuky, takže je dobrou volbou pro vegany. Insekticidní mýdla jsou výborná k hubení hmyzu s měkkým tělem. Ujistěte se, že jste pokryli celou rostlinu – z obou stran listů i na stoncích. Mýdlové postřiky fungují pouze za mokra, takže je třeba je aplikovat opakovaně každých 4-7 dní nebo dokud nezjistíte, že se populace hmyzu snížila. Po několika aplikacích postříkejte rostliny čistou vodou, abyste opláchli zbytky.

Olejový postřik: Smíchejte 1 šálek rostlinného oleje s 1 polévkovou lžící jemného tekutého mýdla. Přidejte 2-8 čajových lžiček této směsi do 1 litru vody a postříkejte rostliny výše uvedeným způsobem. Olej v tomto postřiku dusí hmyz, takže je účinný proti mšicím, třásněnkám a roztočům.

Insekticid na listy rajčat: Dokonce i listy rajčat lze použít jako insekticid, jelikož obsahují solanin a tomatin. Namočte přes noc 2 šálky čerstvých listů do 1 litru vody. Sceďte a směsí postříkejte rostliny rajčat (i některé další rostliny). Listová směs zabíjí mšice a mnoho druhů žravého hmyzu, ale také dokáže přitáhnout užitečné živočichy. Nepoužívejte jej však na jiné rostliny, jako jsou lilky, papriky nebo brambory. Insekticid by mohl přenášet choroby z rostliny na rostlinu.

Česnekový repelentní sprej: Navzdory všemu, co jste si přečetli, působí česnek spíše jako repelent než jako zabiják. Očistěte 2 česnekové palice a poté nechte s 1 šálkem vody přes noc odstát. Tekutinu sceďte do litrové nádoby, přidejte 1/2 šálku rostlinného oleje, 1 lžičku tekutého mýdla a zbytek nádoby naplňte vodou. Dejte jeden šálek do čtvrtlitrového rozprašovače, naplňte vodou a aplikujte na postižené rostliny. Postřik je vhodný k odpuzování mšic, kapustových červců, dřepčíků a blanokřídlých.

Repelentní sprej s pálivou paprikou: Pálivý pepř je také dobrým repelentem, který skvěle působí na zajíce a srnčí zvěř i na mnoho druhů hmyzu. Smíchejte 1 polévkovou lžíci sušené pálivé papričky, 1 litr vody a 1 lžičku jemného mýdla. Postříkejte napadené rostliny plnou silou.

Pokud vám na zahradě roste hodně pálivých papriček, můžete si připravit čerstvý odvar z 1/2 šálku nasekaných papriček rozmixovaných na pyré v 1 šálku vody. Pyré přidejte do 1 litru vody a přiveďte k varu. Nechte odstát, dokud nevychladne, a poté sceďte. Přidejte 1 čajovou lžičku jemného mýdla a rostlinu pořádně postříkejte. Při práci s tímto postřikem si raději vezměte rukavice a dávejte pozor, aby se vám nedostal do očí!

