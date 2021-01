Nezapomeňte chránit rostliny před mrazem – pořád není pozdě

Pravděpodobně již ti znalí z nás mají zazimování rostlin za sebou. Ale pořád ještě do jara hrozí případy, kdy mohou rostliny, které nám zůstaly venku, zmrznout. Pojďte se podívat ve zkratce na to, jak správně chránit rostliny před mrazy. Ještě to zvládnete. Často totiž rostliny umrznou až v předjaří.

V prví řadě si je třeba říct, že Česká republika se, pokud jde o teplotní zóny, dělí celkem do pěti stupňů. Je velký rozdíl, jak chráníme rostliny v zóně 7a, což je například Praha, Mělník, okolí Brna a Jižní Morava, kde teploty neklesají pod -17,7 °C, a třeba v Jihlavě, Šumperku či v Prachaticích, kde to může být až -28,8 °C. Rostliny jsou dnes označovány kódy zimní ochrany, které nám radí, jak je zimovat. Mezi kódem zimní ochrany a teplotní zónou, kde bydlíme, je samozřejmě úzká souvislost, a podle toho musíme přistupovat i k ochraně rostlin.

Zjistěte u rostlin, které nakupujete, vše o jejich mrazuvzdornosti

Buďte velice opatrní při nákupu rostlin. Mnohdy se avizuje, že je rostlina mrazuvzdornou, přitom se u ní uvádí odolnost pouze do -15 °C. I když možná ten který rok ani u nás teplota níž neklesne, není dáno, že to rostlina přežije. Na její mrazuvzdornosti se projeví její zdravotní stav, stáří (mladší jedinci jsou výrazně citlivější) i to, kde byla rostlina vypěstována. Často se k nám vozí různé skleníkové exempláře, které jsou mrazuvzdorné jen teoreticky. Forma jejich pěstování, než se dostaly do prodeje, je neudělala vůbec odolnými. Ptejte se proto prodejců i na to, odkud vaše rostliny pochází. Tedy kde byly vypěstovány.

Letničky a mobilní rostliny vs. ty venkovní

Letničky a mnohé balkonovky pěstujeme jenom jako jednoleté rostliny. V teple by některé přezimovaly, ne však v nejlepší kondici, a i tak by se měly znovu nařízkovat. Obvykle to z důvodu pracnosti a nedostatku místa neděláme.

Určitě si pěstujeme i oblíbené rostlinky, často z tropů a subtropů, které venku nepřežijí, a tak je stěhujeme na zimu do vnitřních prostor. Takto si uchováváme citrusy, fuchsie a mnoho dalších rostlin. Mnohdy jde o rostliny, které například na Jižní Moravě přežijí, někde v 500 metrech nad mořem už ne, nebo ne bez následků. Typické jsou fíkovníky. Ty sice přežijí, ale vymrznou jejich nadzemní části. Fík pak sice vyraší znovu, pozdě však nasadí plody, a ty pak již nedozrají.

Venkovní rostliny v kontejneru chraňte před mrazem

Používejte samozřejmě nejen mrazuvzdorné květináče, ale rovněž je na zimu obalujte, aby rostlině neumrzly kořeny. Hodí se zakrytí povrchu substrátu, k čemuž jsou vhodnými mulčovací kůra, ale i posečená tráva či listí. Květináč lze obalit různými netkanými textiliemi určenými pro zakrývaní, ale i zasypat listím a přikrýt dobře zatíženou mulčovací folií. Citlivější jedince obalte i nad zemí, nejlépe bílou zakrývací netkanou textilií. Ta slouží zejména k oddálení rašení rostliny brzy z jara a za teplé zimy. Právě následkem brzkého probuzení může rostlina zmrznout a uhynout. K zakrývání méně odolných rostlin se hodí i chvojí z jehličnanů.

Co najdeme na ochranu rostlin před mrazem v domácnosti?

Mohou to být staré kartony, vlnitá lepenka, ale i staré fleecové deky, na kterých dříve spávala vaše domácí zvířata. Naopak nevhodným je igelit. Obalový materiál dokážete udělat i ze starého oblečení. Vždy však dávejte pozor, aby obalení rostlinu nezatížilo a nezlomilo v koruně.

Které rostliny určitě chránit před mrazem?

Je jich skutečně hodně. Citlivá je bobkovišeň. Takže jen doufejte, že jste si ji nedali do živého plotu, protože ve vyšších polohách nemusí přežít. Solitér ochráníte krytem, v plotu je to nemožné.

Chraňte si vzácnější bylinky. Třeba rozmarýn. Klasický obvykle venku nepřežije, Existují však i keřovité mrazuvzdorné varianty. I ty je však zapotřebí ve vyšších polohách zakrýt.

Nezapomeňte ani na stromkové růže. Pěstitelé doporučují růži ohnout a na zimu její korunu i s roubem zahrabat do půdy či zahrnout substrátem. Na jaře ji opět srovnáte a vyvážete ke kůlu.

Dobře si uhlídejte japonské javory. Jejich nákup je drahý a mladé jedince raději první tři roky pěstujte v květináči a na zimu zimujte někde v garáži či ve sklepě. Až starší exempláře vysaďte do volné půdy. Některé však mrazům odolávají stěží, třeba Acer palmatum Beni Maiko je odolný jenom do -15 °C.

Nezapomeňte na zimu odložit durmány i již zmiňované fuchsie. Stejně jako citrusy. Všechny ocení chladné, ale bezmrazé zimování. Lze je zimovat v bezlistém stavu, a pak mohou přezimovat i ve tmě. Fuchsie dokonce vyklepané z květináče. V květináči jim hrozí, že je požerem kořenů během zimy zlikviduje lalokonosec.

Co když nám rostlinka zmrzla?

Nelikvidujte ji a dejte ji čas, jestli neobrazí. Může se tak stát až během května, někdy i později. Prostě buďte trpělivými. Pozor jen na rostliny roubované. Vyrašená podnož není to, co od znovuzrození zmrzlé rostliny očekáváme.